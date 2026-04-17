Ejército Dominicano interviene vivienda utilizada como centro de acopio de indocumentados en Dajabón

Boston, Massachussets, USA

Dajabón, R. D. — El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que desmanteló un presunto punto de acopio utilizado para albergar extranjeros en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la comunidad de El Indio, en el tramo carretero Santiago de la Cruz–El Pino, provincia Dajabón.

La intervención fue llevaba a cabo por miembros del ERD, que se trasladaron al referido lugar, donde localizaron una vivienda utilizada para estos fines.

En el interior del inmueble fueron detenidos dieciséis (16) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos nueve (9) hombres, cinco (5) mujeres y dos (2) menores de edad.

De acuerdo con informaciones obtenidas en el lugar, el propietario de la vivienda no se encontraba presente y, según versiones de moradores de la zona, no reside en el país.

Los extranjeros detenidos serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM), para los procesos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana seguirá ejecutando operaciones de interdicción y enfrentando las estructuras de tráfico de indocumentados y de otros ilícitos en la zona fronteriza.