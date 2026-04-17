Presidente Abinader llama a consensuar acciones para modernizar y fortalecer el sector agropecuario. Visitara Zonas afectadas por lluvias entre otras actividades

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Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo AbinaderCorona hizo un llamado a todos los actores del sector agropecuario a trabajar de manera coordinada y articulada, a fin de consensuar acciones que permitan fortalecer el sector y avanzar en su modernización, consolidando los logros alcanzados y enfrentando con mayor eficiencia los retos actuales.

Al encabezar este viernes, junto con el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, el taller de “Priorización y Articulación del Sector Agropecuario”, el jefe de Estado afirmó que el país tiene una gran oportunidad de consolidar un sector agropecuario articulado y todos en una misma meta, lo cual consideró es fundamental para fortalecer lo avanzado y para avanzar en los retos que existen actualmente.

El mandatario calificó como una excelente iniciativa el espacio de trabajo impulsado por el Ministerio de Agricultura, al considerar que permite coordinar esfuerzos, dar continuidad a los avances logrados durante el período 2020-2024 y fortalecer aquellas áreas que aún requieren atención.

Asimismo, exhortó a que la planificación en curso sea consensuada y cuente con metas claras y medibles, que permitan dar seguimiento continuo a los avances y realizar los ajustes necesarios. “Lo que les pido es que esta planificación que se está consolidando hoy, que se está discutiendo hoy, que tiene que ser consensuada con todos los sectores, establecer metas bimensuales, de tal manera que vayamos monitoreando los avances”, puntualizó.

El gobernante también destacó la importancia de la innovación tecnológica en el campo, poniendo como ejemplo el uso de drones, los cuales calificó como una verdadera revolución en la agricultura y en múltiples áreas productivas.

En ese contexto, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar apoyando la adopción de nuevas tecnologías y el relevo generacional en el sector agropecuario, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

El presidente Abinader reafirmó el valor estratégico del sector agropecuario para el país, tanto en la seguridad alimentaria como en la generación de empleos y el desarrollo de todo el territorio nacional. “Nuestro gobierno reconoce la importancia capital del sector agropecuario en todos los órdenes, en el orden de la seguridad alimenticia, pero también en lo que representa en empleos, en calidad de vida, en todo el territorio nacional”.

Resaltó además la fortaleza del sector agropecuario dominicano, señalando que más del 80 % de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente y aseguró que eso se debe a que realmente hay un sector agropecuario fuerte, los productores capaces, competitivos y productivos.

Afirmó que, pese al contexto de crisis internacional, la producción nacional continúa avanzando, destacando cifras récord en productos como el pollo, así como las perspectivas positivas para la cosecha de arroz y la producción de plátanos. “El sector está caminando, el sector está fuerte, y tenemos que seguir fortaleciéndolo y también ayudando en las áreas que necesitan, por las razones particulares y con la mano amiga del Gobierno”.

El mandatario recordó las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto de las crisis internacionales, como el subsidio a los fertilizantes, que permitió evitar incrementos de más de un 30 % en sus precios, contribuyendo a mantener la estabilidad de los alimentos en el país. “Esas son las medidas que, aunque son sacrificios fiscales para el Gobierno, ayudan a mantener estable la mayor cantidad de los alimentos que se producen en la República Dominicana”.

El mandatario concluyó felicitando la realización del foro y exhortando a que el mismo concluya con una hoja de ruta clara, consensuada y orientada a resultados, basada en la eficiencia, productividad y transparencia.

Aumento de la productividad y fortalecimiento de la seguridad alimentaria

De su lado, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, explicó que asumió sus funciones con una agenda centrada en la modernización del sector agropecuario, el aumento de la productividad y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Durante su intervención, el funcionario dejó claro que su gestión estará orientada a resultados concretos, con el objetivo de transformar el campo dominicano y hacerlo más competitivo. En ese sentido, anunció que una de sus principales prioridades será la mecanización agrícola, como vía para reducir costos, mejorar la eficiencia y elevar la producción.

Asimismo, planteó la necesidad de diversificar la producción agrícola, impulsar la agroindustria y ampliar las exportaciones, además de facilitar el acceso a créditos, seguros y tecnología para hacer la agricultura más rentable y atractiva, especialmente para los jóvenes, promoviendo también el desarrollo rural integral y la asociatividad mediante cooperativas y cadenas productivas.

Como parte de su plan de trabajo, anunció la modernización del Ministerio de Agricultura mediante la digitalización de procesos, la reducción de la burocracia y una mayor presencia en el territorio, a fin de ofrecer respuestas más rápidas a los productores, al tiempo que advirtió sobre desafíos como el envejecimiento del sector, el cambio climático y la volatilidad de los mercados internacionales, reiterando su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria y construir un sector más moderno, sostenible y competitivo.

Modernización del sector agropecuario, fortalecimiento institucional y desarrollo socioeconómico

La actividad, que reúne a actores clave del sector agropecuario con el objetivo de trazar una ruta de acción para su modernización, fortalecimiento institucional y desarrollo socioeconómico, es coordinada por el Ministerio de Agricultura, congrega durante dos días a representantes de 54 entidades adscritas, organismos reguladores, gremios empresariales, asociaciones y centros de investigación científica y tecnológica, en un esfuerzo por identificar e implementar las articulaciones necesarias para dinamizar el sector.

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los participantes se organizan en ocho mesas de trabajo, tomando como referencia las prioridades establecidas por el presidente Abinader: mecanización agrícola, tecnificación de riego, compras para el desarrollo y planes de ordenamiento territorial.

De igual forma, funcionarios, técnicos y empresarios trabajan en la definición de líneas estratégicas orientadas a fortalecer la formación de capital humano, mejorar los mecanismos de resiliencia y financiamiento, afianzar la coordinación con organismos internacionales y dar respuesta a la actual crisis internacional y su impacto en los precios de los alimentos.

La coordinación del evento está a cargo del Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, dirigido por el economista Luis Madera Sued. También estuvieron presentes el intendente de Seguros, Francisco Campos; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo, y del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera.

En la jornada participan entidades como el Banco Agrícola, la Dirección Nacional de Ganadería, Tecnificación Nacional de Riego, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) y la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), entre otras.

Asimismo, el sector productivo está representado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y diversas universidades, junto con organismos internacionales como el Banco Interamericano, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Presidente Abinader visitará este sábado las zonas afectadas por lluvias

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader visitará este sábado varias comunidades impactadas por las lluvias, como parte del seguimiento del Gobierno a los daños provocados y a las acciones que se ejecutan para dar respuesta a los afectados; sostendrá una mesa de trabajo en Puerto Plata, para coordinar acciones con las autoridades, y realizará la entrega de títulos de propiedad en el sector Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional.

La agenda del mandatario del domingo el incluye el lanzamiento de la cosecha de arroz y un almuerzo con productores en Bonao, Monseñor Nouel. También, inaugurará una escuela, un hospital, un pabellón de gimnasia y entregará apartamentos en el Gran Santo Domingo.

Sábado 18 de abril – Distrito Nacional

La agenda del presidente Abinader inicia este sábado en el Distrito Nacional con la realizará la entrega de títulos de propiedad en el sector Nuevo Domingo Savio, como parte de las iniciativas del Gobierno orientadas a garantizar la seguridad jurídica de las familias y promover el acceso a viviendas dignas.

Puerto Plata

Luego, se trasladará a la provincia de Puerto Plata, donde sostendrá una mesa informativa junto con distintas instituciones del Gobierno, en la que se presentarán los trabajos en ejecución, los avances alcanzados y las acciones en marcha para dar respuesta a las comunidades afectadas por lluvias.

Posteriormente, el gobernante visitará las zonas afectadas en Los Ciruelos, Montellano, donde supervisará los daños ocasionados por las lluvias y evaluará, junto con las autoridades, las acciones de asistencia y respuesta en favor de las familias impactadas. Además, supervisará los trabajos de construcción del puente sobre el río Camú, afectado por las fuertes precipitaciones, para constatar de cerca su avance.

Domingo 19 de abril – Monseñor Nouel

La agenda del domingo iniciará en Bonao con el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz en la finca Bio Arroz. Luego, el mandatario almorzará con productores de la zona para escuchar sus necesidades y seguir fortaleciendo las políticas públicas en favor de la seguridad alimentaria.

Gran Santo Domingo

Más adelante, el presidente se trasladará al municipio de Santo Domingo Este para dejar inaugurada la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, una obra que contribuirá al fortalecimiento de la educación y al acceso de mejores espacios para la formación de niños y jóvenes. También encabezará la entrega de apartamentos del proyecto habitacional Laderas del Este, en el municipio de San Antonio de Guerra, beneficiando a decenas de familias con viviendas dignas.

El mandatario concluirá su agenda del domingo con la inauguración del Hospital Municipal La Victoria, un centro que ampliará la cobertura y calidad de los servicios de salud para los residentes de esa comunidad y zonas cercanas.