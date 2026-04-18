La UPR en el siglo XXI: ¿institución de avanzada o museo de la burocracia?

Mientras el mundo abraza la inteligencia artificial, la automatización y el aprendizaje sin fronteras, la Universidad de Puerto Rico sigue atrapada en un modelo administrativo diseñado para otra era.

Existe una pregunta que cada vez más estudiantes, profesores, padres y ciudadanos de Puerto Rico se hacen en voz baja, temerosos quizás de parecer irrespetuosos hacia una institución que lleva décadas siendo sinónimo de orgullo nacional: ¿Para quién existe realmente la Universidad de Puerto Rico? La respuesta honesta, a la luz de su conducta institucional, apunta menos hacia el estudiante pobre de Orocovis o de Mayagüez que aspira a transformar su vida, y más hacia las estructuras de poder que la sostienen.

La UPR, con sus once recintos, más de cincuenta mil estudiantes matriculados y un presupuesto que supera los mil millones de dólares anuales, debería ser la palanca de movilidad social más poderosa del archipiélago. En cambio, arrastra un modelo administrativo hinchado, lento y costosísimo, con una junta de gobierno cuyos miembros son nombrados por el gobernador de turno —convirtiendo así a una institución académica en extensión del juego político partidista— y una presidencia que responde más a Fortaleza que al pueblo que la financia con sus impuestos.

“Una universidad que sigue usando exámenes departamentales con material que nunca se cubrió en clase, y cuyo currículo expira antes que el café en la cafetería, no está educando: está procesando.”

11 recintos con burocracia replicada

+30% de gastos administrativos sobre el presupuesto total

0 recintos con cursos virtuales 24/7 estructurados

El salón de clases como trampa y castigo

El modelo pedagógico predominante en la UPR puede resumirse en una sola frase, pronunciada millones de veces por profesores a lo largo de décadas: “Siéntate y te digo.” El profesor habla, el estudiante anota, el examen llega —frecuentemente con preguntas sobre temas que jamás se trataron en clase— y la nota define el futuro de un ser humano. Este ritual, heredado de universidades europeas del siglo XIX, se reproduce sin cuestionamiento en el siglo XXI, mientras el mundo laboral exige creatividad, adaptabilidad, colaboración tecnológica y pensamiento crítico aplicado.

Lo más alarmante no es la rigidez del método: es que la información que se transmite en muchos cursos lleva años, a veces décadas, sin actualizarse. Estudiantes de informática aprenden lenguajes que el mercado abandonó. Estudiantes de salud pública memorizan estadísticas de otra era. Y cuando se atreven a señalarlo, escuchan la respuesta más paralizante que puede dar una institución de conocimiento: “Así se ha hecho siempre y tengo permanencia.”

La IA no es el enemigo: es la solución que se niegan a adoptar

Mientras MIT, la Universidad de Helsinki y decenas de instituciones latinoamericanas —incluyendo el Tec de Monterrey y la Universidad de los Andes— integran inteligencia artificial en sus aulas, automatizan procesos administrativos y entrenan a sus docentes en pedagogías del siglo XXI, la UPR sigue debatiendo si debe o no debe existir una política institucional sobre el uso de herramientas como Claude o ChatGPT. No para usarlas: solo para decidir si hablar de ellas.

La IA no es una amenaza para el aprendizaje genuino. Es la herramienta más poderosa que ha existido para democratizar el acceso al conocimiento. Un estudiante de escasos recursos en Humacao puede, hoy mismo, acceder a tutorías personalizadas, traducción simultánea, síntesis de investigaciones científicas y orientación vocacional —todo gratis, todo en su idioma, todo las 24 horas. Pero solo si alguien le enseña a usarla. Y eso no ocurre en una institución que todavía imprime formularios para procesos que podrían automatizarse en una tarde.

Automatización total

Toda la administración —matrícula, expedientes, pagos, recursos humanos— gestionada por plataformas inteligentes sin contratos externos millonarios.

Junta independiente

Miembros electos por la comunidad universitaria y la sociedad civil, sin intervención del gobernador de turno.

Cursos virtuales 24/7

Oferta educativa permanente, en español e inglés, con acceso desde cualquier municipio de Puerto Rico y América Latina.

Re-entrenamiento docente

Formación obligatoria y continua en pedagogías activas, IA educativa, diseño de experiencias de aprendizaje y evaluación auténtica.

Presencia en escuelas publicas de todo el archipielago

Proyectos universitarios en escuelas K-12, especialmente en municipios rurales y de alta pobreza, con estudiantes y profesores como agentes de cambio.

Sin contratos disfrazados

Eliminar los contratos externos con consultoras que hacen lo que la propia universidad podría hacer con su talento interno.

El problema de la infraestructura no es dinero: es prioridad

La UPR tiene salones sin aire acondicionado funcional en agosto, laboratorios con equipos de los años noventa, los baños sucios y destrozados, WiFi que colapsa cuando llueve y estudiantes que viajan dos horas en guagua para llegar a un campus donde a veces no hay agua potable. Mientras tanto, la nómina administrativa crece, los contratos con consultoras externas se renuevan puntualmente y los informes de auditoría acumulan polvo. Si hubiera voluntad política —no dinero, sino voluntad— muchos de estos problemas se resolverían mediante soluciones tecnológicas de bajo costo implementadas por los propios ingenieros, arquitectos, informáticos y científicos que la institución forma cada año.

La paradoja es cruel: la UPR produce el talento que podría transformarla, y luego lo exporta a Estados Unidos o lo ignora dentro de sus propias paredes.

América Latina nos espera: ¿cuánto más vamos a tardar?

Puerto Rico ocupa una posición geopolítica y cultural privilegiada: puente entre el Caribe, Latinoamérica y los Estados Unidos, con bilingüismo institucional y una diáspora que abarca ambos mundos. La UPR podría ser, si quisiera, el centro académico de referencia del mundo hispanohablante en áreas como medicina tropical, política pública caribeña, estudios de migración, energía renovable y resiliencia ante desastres. En cambio, apenas cuenta con acuerdos activos con universidades de la región, no tiene una estrategia digital para atraer estudiantes virtuales de América Latina, y su producción investigativa —valiosísima en muchos casos— permanece enterrada en repositorios que nadie fuera del recinto conoce.

“El progreso de Puerto Rico no va a llegar desde Washington. Va a nacer en los barrios, en las escuelas, en los laboratorios —si alguien tiene el coraje de abrirles la puerta.”

Lo que el pueblo merece

La Universidad de Puerto Rico fue concebida como institución pública: financiada por el pueblo, para servir al pueblo. No a los partidos. No a las consultoras. No a las juntas de directores de empresas cuyos miembros aterrizan en puestos universitarios como recompensa política. El estudiante de primera generación que llega desde un residencial de Ponce, el trabajador desplazado de cuarenta años que necesita reentrenarse, la maestra de escuela elemental que quiere un grado avanzado sin abandonar su comunidad: estos son los dueños de la UPR. Y hoy, en su gran mayoría, la institución les falla.

Cambiar esto no requiere magia ni recursos que no existan. Requiere decisiones. Requiere liderazgo que no tenga miedo de enfrentarse a la burocracia que se protege a sí misma. Requiere profesores dispuestos a aprender de sus estudiantes. Requiere una junta que responda al pueblo —electa por el pueblo— y no al político de turno. Requiere sustituir formularios por algoritmos, contratos opacos por herramientas abiertas, y exámenes departamentales obsoletos por proyectos reales que resuelvan problemas reales.

La inteligencia artificial no va a esperar a que la UPR termine su próximo informe de comité. El mundo no va a detenerse mientras se celebra otra reunión de junta. Y los estudiantes —los que aún quedan, porque la matrícula lleva años cayendo— merecen una institución que esté a la altura del momento histórico que vivimos.

Solo así se verá el progreso del país. Y ese momento es ahora.

AUDIO—–>CINCUENTA MILLONES PARA SALVAR AL PROFESOR HUMANO-LA IA EN LA EDUCACION SUPERIOR.