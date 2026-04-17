Presidente Abinader crea comisión para conmemorar el fallecimiento de Duarte. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Mediante el Decreto número 245-26, el presidente Luis Abinader creó la Comisión para la Conmemoración del Sesquicentenario del Fallecimiento de Juan Pablo Duarte, con el propósito de honrar la vida, el pensamiento y el legado del padre de la patria.

La comisión tendrá la responsabilidad de preparar, organizar, coordinar y ejecutar actos, actividades y programas conmemorativos, así como promover la difusión de la obra y los valores del patricio a nivel nacional e internacional.

El decreto establece que la vicepresidenta de la República presidirá la comisión, la cual estará integrada además por representantes de instituciones del Estado y de la sociedad, entre ellos los ministerios de las Fuerzas Armadas, Interior y Policía, Cultura, la Academia Dominicana de la Historia, la Alcaldía del Distrito Nacional, el al arzobispo coadjutor de Santo Domingo, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Instituto Duartiano y el historiador Frank Moya Pons.

Asimismo, el Ministerio de Cultura fungirá como órgano de coordinación técnica y apoyo operativo, para garantizar la adecuada planificación y ejecución de las actividades conmemorativas.

La comisión tendrá carácter temporal y cesará sus funciones una vez concluida la misión para la cual fue creada.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica, el fortalecimiento de la identidad nacional y la promoción de los valores patrióticos en las presentes y futuras generaciones.

Presidente Abinader convoca a diversos sectores a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader instruyó a los ministros de la Presidencia; de Hacienda y Economía, y de Industria, Comercio y Mipymes, a realizar consultas con los diversos sectores, productivos, políticos y sociales nacionales para alcanzar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

Dijo que en las conversaciones se socializaran planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará.

Recordó que en el ámbito mundial se vive una situación de incertidumbre generada por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

La información la ofreció el gobernante tras encabezar, la tarde de este domingo, una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias ante la realidad que vive el mundo.

El mandatario también anunció que dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

El mandatario recordó que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables, para lo que “nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia”.

El dignatario explicó que el contexto internacional actual es complejo “y ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia”.

Manifestó que en el proceso de estabilización en Haití se requerirán esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para apoyar al Gobierno de la vecina nación en su labor de fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.

Reconoce civismo de la población durante el asueto de Semana Santa y la labor realizada durante el operativo coordinador por el COE

El mandatario aprovechó para reconocer el comportamiento civilizado de la mayoría del pueblo dominicano durante el asueto de Semana Santa, con un desplazamiento récord de personas en todo el territorio nacional y la “extraordinaria labor realizada por los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencia y todas las entidades de rescate, asistencia a emergencias y de seguridad, así como a los miles de voluntarios que se integran tradicionalmente en estos operativos”.

“En este Domingo de Resurrección, albergamos la esperanza del retorno a sus hogares de los dominicanos que se desplazaron en todo el país y a aquellos que aún vienen en camino, reiterarles el llamado al retorno con prudencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades”, expresó el presidente Abinader.

En la reunión, realizada en el Ministerio de Defensa, participaron el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Presidente Luis Abinader anuncia que el Gobierno mantendrá sin variación precios de los combustibles para la presente semana

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno continúa desarrollando reuniones con los sectores productivos, con el objetivo de alcanzar acuerdos y consensos que permitan mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios de bienes esenciales, especialmente los vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.

Durante la reunión con representantes de diversos sectores industriales, comerciales, federaciones y empresarios, el mandatario anunció que, en materia de combustibles, el Gobierno mantendrá sin variación los precios para la presente semana. “Informamos que esta semana no va a haber aumento, sino que se van a continuar los niveles de precios de los combustibles de la semana pasada”, afirmó.

El gobernante adelantó que estas mesas de trabajo continuarán desarrollándose de manera periódica, indicando que el próximo encuentro está previsto para realizarse en aproximadamente dos semanas.

El jefe de Estado indicó que estas acciones buscan evitar que el aumento de costos se traslade en su totalidad a la población, con especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables del país.

“Continuamos hoy con las reuniones que tenemos con los sectores productivos, de tal manera de llegar a acuerdos y consenso en relación con la crisis internacional que como ustedes saben tenemos, especialmente en los hidrocarburos y en los subproductos. Estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar de que no todo se traspase hasta la población y proteger especialmente a la población vulnerable de nuestro país”, expresó el mandatario.

El presidente Abinader destacó que la reunión fue productiva y permitió definir nuevas acciones, incluyendo la realización de encuentros bilaterales con sectores específicos donde se han registrado incrementos de precios, a fin de evaluar mecanismos para su control.

La reunión se desarrolló con el objetivo de dar continuidad a las acciones orientadas a garantizar la estabilidad de los precios de los alimentos, productos y servicios básicos, ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados.

Acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

En la reunión participaron los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE) y Junta Agropecuaria Empresarial (JAD) entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

Presidente Abinader inaugura Planta Renacer, primera del Caribe en producir resina PET reciclada para alimentos

San Pedro de Macorís.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este jueves la Planta Renacer, la primera instalación del Caribe especializada en producir resina PET reciclada grado alimenticio, un proyecto pionero que transformará millones de botellas plásticas en nueva materia prima para la industria.

Esta generará más de 500 empleos directos y hasta 5,000 indirectos, en beneficio para cientos de familias y fortaleciendo toda la cadena de recolección, acopio y transformación de plásticos.

La moderna infraestructura, desarrollada mediante una alianza estratégica entre Diesco e Invema, está ubicada en la Zona Franca Quisqueya, de Proindustria, en San Pedro de Macorís, y es la primera en el Caribe dedicada a la producción de resina PET reciclada grado alimenticio, bajo un modelo de reciclaje botella a botella.

La obra, con una inversión de más de RD 3,000 millones de pesos, tiene capacidad para procesar más de 124 millones de botellas al año, gracias a un moderno sistema de reciclaje bajo el modelo botella a botella, lo cual coloca al país a la vanguardia de la economía circular en la región.

Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la inauguración de la Planta Renacer confirma la visión de transformación económica impulsada por el presidente Luis Abinader, a quien atribuyó los resultados que hoy exhibe la República Dominicana en materia de inversión, exportaciones y modernización industrial.

Sanz Lovatón sostuvo que, como ha expresado el mandatario en distintos foros internacionales, este es el momento de invertir en República Dominicana y este es el momento de creer en República Dominicana, al destacar que esa confianza se refleja en proyectos como esta planta, levantada con una inversión superior a RD 3,000 millones.

El funcionario resaltó que la gestión del presidente Abinader permitió que el país superara en 2025 los USD 5,000 millones en inversión extranjera directa, mientras marzo registró el mayor nivel de exportaciones de la historia, con casi USD 1,500 millones, según cifras de la Dirección General de Aduanas.

“Todos estos datos comprueban que la visión del presidente Luis Abinader está dando resultados y que la República Dominicana es hoy un faro de luz en el Caribe”, expresó Lovatón, al definir al país como un ejemplo de estabilidad, transparencia y confianza para la inversión.

Valora la alianza entre el sector público y privado

De su lado, el director de Proindustria, Rafael Cruz, destacó que Planta Renacer representa mucho más que una nueva infraestructura, al simbolizar un modelo de desarrollo basado en la economía circular, donde los residuos plásticos vuelven a integrarse a la cadena de consumo como nuevas botellas.

Cruz enfatizó que la inauguración también representa la recuperación de la Zona Franca Quisqueya, espacio que durante años estuvo en abandono y que hoy ha sido remozado, modernizado y convertido en un entorno más atractivo para la inversión y el desarrollo industrial.

El director de Proindustria valoró la alianza entre el sector público y privado, al considerar que la colaboración entre Proindustria, Diesco e Invema demuestra cómo una visión compartida puede transformar residuos en oportunidades económicas, empleos y bienestar social.

Además, afirmó que esta obra fortalece el desarrollo de la localidad de Quisqueya y de San Pedro de Macorís, consolidando a la provincia como un nuevo referente industrial y ambiental de la República Dominicana.

Planta Renacer, símbolo de innovación y economía circular

De su lado, Manuel Díez Cabral, CEO de Diesco, afirmó que la inauguración de Planta Renacer marca un hito para la industria dominicana, al convertirse en la primera planta del Caribe capaz de transformar botellas PET en resina reciclada grado alimenticio.

Durante su intervención, destacó que el proyecto posiciona a República Dominicana como pionera regional en economía circular, además de reduce la dependencia de importaciones y abre oportunidades de exportación.

Señaló que la planta, equipada con tecnología de vanguardia e inteligencia artificial, podrá procesar más de 1.5 millones de botellas diarias, con una reducción estimada de 36,000 toneladas de CO₂ al año, lo cual consolida al país como referente regional en sostenibilidad.

Además, adelantó una segunda fase para reciclar tapas y etiquetas, con la meta de aprovechar el 100 % de la botella PET, y anunció la creación de un museo interactivo para educar sobre reciclaje.

Díez Cabral aseguró que San Pedro de Macorís se convierte en la capital del reciclaje PET grado alimenticio, mientras Diesco será la primera empresa en utilizar esta resina reciclada en sus propios envases.

Impacto regional de la obra

Asimismo, el presidente de Invema, George Gatlin, resaltó el impacto regional de la obra y aseguró que la iniciativa posiciona a República Dominicana como un hub de economía circular en el Caribe, con un triple impacto social, económico y ambiental.

Gatlin enfatizó la importancia de seguir impulsando normativas que promuevan un contenido reciclado mínimo nacional para ampliar el beneficio económico de las familias que viven del reciclaje.

Desde el punto de vista laboral, la planta tendrá un efecto directo sobre cientos de trabajadores en áreas de producción, mantenimiento, logística, tecnología, clasificación automatizada y gestión ambiental, además de miles de empleos indirectos ligados a la recolección, transporte y centros de acopio.

La operación alcanzará una capacidad de 2,250 toneladas métricas mensuales de PET, equivalentes a 124 millones de botellas al año. Esto garantiza una demanda constante de materia prima y fortalece la cadena de valor del reciclaje a nivel nacional.

El componente social también fue resaltado durante la actividad, ya que la iniciativa contempla la creación de un centro de formación, un dispensario médico y un museo del reciclaje, con el objetivo de promover educación ambiental, capacitación técnica y desarrollo comunitario.