Cuando despedir empleados sale más caro

Por: Dr. Edgar León

Por qué EL GOBIERNO DE PUERTO RICO debe frenar la adicción a los contratos externos.

Durante años, el Gobierno de Puerto Rico repitió un mismo libreto: para controlar el gasto había que reducir empleados públicos. Se eliminaron plazas, se congelaron reclutamientos y se debilitó el servicio civil bajo la promesa de eficiencia fiscal. Sin embargo, una mirada honesta a los números revela que esa promesa no se cumplió. El gobierno no se hizo más barato. Se hizo más caro.

La razón es sencilla: las funciones no desaparecieron. Lo que se eliminó en nómina reapareció —y con sobreprecio— en contratos externos.

El dato que no se puede ignorar

Estudios recientes basados en millones de contratos registrados ante la Oficina del Contralor confirman una tendencia alarmante: el Gobierno de Puerto Rico destina hoy más del 50 % de su gasto consolidado a contratos, llegando en algunos años fiscales a superar el 60 % del presupuesto total. Esto ocurre mientras la nómina pública y los empleados de carrera se reducen. [elnuevodia.com]

Dentro de ese panorama, el Departamento de Educación se destaca de manera preocupante: concentra cerca del 35 % de todos los contratos del gobierno central, convirtiéndose en el principal motor de la externalización del Estado. Educación no solo administra el mayor presupuesto público; también contrata a una escala que supera por mucho a cualquier otra agencia.

Diez años de crecimiento… no del gobierno, sino de los contratos

Contrario a la narrativa de “achicar el Estado”, el tamaño real del gobierno —medido en dólares gastados— no ha disminuido. Lo que ha crecido de forma sostenida es la contratación externa. La siguiente tabla resume la tendencia general observada en la última década, basada en informes del Instituto de Estadísticas, análisis de organizaciones cívicas y reportajes de prensa investigativa:

Evolución del gasto público y contratos externos en PR (últimos 10 años)

Año fiscal Gasto total del gobierno (≈) % del presupuesto en contratos externos Tendencia clave 2014–15 ~$10,500 M ~42 % Inicio de recortes agresivos 2016–17 ~$8,700 M ~45 % Reducción de plazas públicas 2018–19 ~$9,200 M ~48 % Aumento de servicios contratados 2020–21 ~$9,100 M ~52 % Fondos federales y subcontratos 2022–23 ~$9,600 M ~61 % Pico histórico de contratación 2024–25 ~$9,900 M ~55 % Externalización estructural

Fuentes: Instituto de Estadísticas de PR; análisis de Sembrando Sentido; reportajes de El Nuevo Día [tradingeconomics.com], [elnuevodia.com]

La conclusión es inequívoca: el gobierno gasta más hoy, pero una porción cada vez menor de ese gasto fortalece capacidad interna.

Externalizar lo permanente es mala política pública

Contratar servicios externos puede ser lógico para proyectos temporeros o altamente especializados. El problema surge cuando se contrata lo que es permanente: transportación escolar, educación especial, servicios administrativos, tecnología, supervisión de obras, consultoría recurrente.

En esos casos, el Estado paga:

tarifas más altas por hora,

costos adicionales de intermediación,

márgenes de ganancia privada,

y pierde continuidad, servicios lentos, conocimientos acumulados y control operativo.

Numerosos análisis fiscales muestran que un empleado público de carrera suele costar menos, a largo plazo, que la suma de contratos que lo sustituyen. Aun así, se optó por despedir primero y contratar después.

Educación: el caso que exige acción inmediata de las autoridades

El Departamento de Educación es el ejemplo más claro del fracaso de este modelo. Miles de millones en contratos cubren funciones esenciales que antes residían en la estructura pública. Esa dependencia no solo encarece la operación, sino que debilita la gobernanza del sistema educativo y diluye la rendición de cuentas.

Si Puerto Rico quiere hablar en serio de ahorro, el Departamento de Educación debe ser el primer laboratorio de reforma, evaluando qué servicios deben volver a internalizarse y cuáles contratos simplemente no se justifican.

Detener la inercia del sobrecosto

No se trata de demonizar toda contratación ni de romantizar el pasado. Se trata de hacer matemáticas básicas. Un gobierno que:

tiene menos empleados,

pero gasta más ,

, y depende cada vez más de terceros,

no es más eficiente. Es más vulnerable, más opaco y más caro.

Puerto Rico necesita una política clara: detener la contratación externa que sustituye empleo permanente, auditar de manera integral los contratos recurrentes y reconstruir capacidad pública donde resulte más costo-efectivo. Cada contrato innecesario es un dólar menos para servicios directos, salarios justos y estabilidad institucional.

La pregunta ya no es si podemos seguir así.

La pregunta es cuánto más caro vamos a permitir que se vuelva el gobierno antes de corregir el rumbo.

La danza de millones en el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico parece seguir una coreografía dictada por las firmas de cabildeo, mientras el estudiantado queda rezagado en el escenario principal. Investigaciones y denuncias recientes han puesto bajo la lupa la relación entre la firma Politank, fundada por figuras con acceso directo a las altas esferas del gobierno, y el crecimiento exponencial de los contratos de sus clientes en la agencia más grande de la isla.

El Fenómeno del “Presupuesto Elástico”

Un caso ejemplar que levanta serias interrogantes es el de Genesis Security Services. Esta empresa no solo ha logrado asegurar contratos multimillonarios de vigilancia, sino que ha visto cómo la asignación original de sus acuerdos se expande de manera sorprendente. En la práctica administrativa, las enmiendas se han convertido en la norma: contratos que inician con una cifra base terminan multiplicándose hasta cinco veces su valor original mediante extensiones y ajustes de presupuesto.

Este patrón se repite con otros clientes de Politank, como GM Sectec, que compiten por tajadas de un presupuesto de seguridad que ya supera los $120 millones. Mientras el Registro de Cabilderos muestra una gestión efectiva para las empresas, la transparencia sobre la necesidad real de estos aumentos en cascada sigue siendo una deuda pendiente con el país.

Prioridades Trocadas: Seguridad vs. Aprendizaje

Resulta una contradicción dolorosa que el DE desembolse millones en vigilancia y consultorías externas cuando los indicadores académicos están en cuidados intensivos. Los datos más recientes son devastadores:

Menos del 50% de los estudiantes domina la comprensión de lectura.

de los estudiantes domina la comprensión de lectura. El fracaso escolar en materias básicas como matemáticas y ciencias es la norma, no la excepción.

¿Es aceptable que el dinero fluya con tanta agilidad hacia los contratos de cabildeo mientras las escuelas carecen de materiales y programas de alfabetización efectiva?

Cada dólar desviado a una enmienda contractual para servicios de seguridad “inflados” es un dólar que no llega al aula. La verdadera urgencia de Puerto Rico no es blindar los portones de las escuelas, sino abrir las mentes de sus niños mediante una inversión directa en el aprendizaje. Como periodistas, nos corresponde cuestionar: ¿A quién sirve realmente el presupuesto de Educación? ¿A los niños que no entienden lo que leen o a los clientes que mejor saben cabildear?

Reportaje sobre contratos de Politank

Este video detalla las denuncias sobre el aumento millonario en los contratos de clientes vinculados a la firma de cabildeo mencionada.