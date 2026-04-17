Comandante del Comando Conjunto Unificado supervisa desde el terreno respuesta militar ante inundaciones en Puerto Plata

Boston, Massachussts, USA

Puerto Plata, República Dominicana.– El Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en su condición de Comandante del Comando Conjunto Unificado, realizó un recorrido de supervisión aérea y terrestre en las zonas afectadas por las recientes inundaciones en el distrito municipal de Yásica Arriba y el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Plata.

Durante la jornada, el alto oficial estuvo acompañado por la señora Claritza Rochtte Peralta de Senior, gobernadora de la provincia Puerto Plata, con quien evaluó el desarrollo de las labores ejecutadas por el personal militar y los organismos castrenses desplegados en apoyo a la población.

Asimismo, participó en el recorrido el general de brigada piloto Héctor Martínez Pérez, FARD, comandante de la Base Aérea Puerto Plata.

En su calidad de comandante del Comando Conjunto Unificado, el mayor general piloto Suárez Martínez pudo constatar de primera mano, mediante el sobrevuelo de las áreas impactadas, las condiciones en que se encuentran las comunidades afectadas.

El alto miltar de la Fuerza Aera de la Republica Dominicana reitero el firme respaldo de las Fuerzas Armadas de República Dominicana a las acciones de asistencia que se desarrollan en favor de los ciudadanos.

Posteriormente, el comandante general se trasladó por vía terrestre hacia el municipio de Villa Montellano, donde supervisó directamente las labores que realiza el personal militar de la Fuerza Aérea de República Dominicana, desplegado en coordinación con los organismos del Estado en tareas de asistencia humanitaria, seguridad, limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de las Fuerzas Armadas de República Dominicana de salvaguardar vidas, brindar apoyo oportuno y contribuir a la recuperación de las comunidades impactadas por fenómenos naturales.