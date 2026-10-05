En intensa persecución aeromarítima y terrestre: DNCD, Armada y Fuerza Aérea incautan 749 paquetes de cocaína y rescatan un espécimen exótico al sur de Baní

Punta Salinas, Municipio de Baní Provincia Peravia, R. D. — En una operación de alta precisión que combinó persecución por aire, mar y tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con el respaldo de agencias de inteligencia nacionales y de Estados Unidos (DEA y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur), neutralizaron dos lanchas rápidas provenientes de Sudamérica y decomisaron un total de 749 paquetes de presunta cocaína en las costas de Punta Salinas, municipio de Baní.
Durante la intervención conjunta, en la que se arrestó a cuatro ciudadanos dominicanos, las autoridades hallaron además un mono de procedencia exótica que era transportado clandestinamente junto a uno de los cargamentos.
Despliegue táctico y persecución en alta mar
El operativo se activó tras recibir alertas de inteligencia sobre el tránsito de dos embarcaciones de perfil sospechoso detectadas al sur de Isla Beata y Punta Salinas.
El componente aéreo jugó un rol determinante: aeronaves de la Fuerza Aérea acumularon más de 9 horas de vuelo de seguimiento y monitoreo, manteniendo la ubicación de los sospechosos en tiempo real para guiar las unidades de superficie de la Armada y los equipos de reacción rápida de la DNCD.
Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones
En la primera intervención, la lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En esta embarcación se incautaron 10 pacas con 281 paquetes de presunta sustancia controlada (forrados con cinta adhesiva y logotipos distintivos), se detuvo a dos tripulantes y se aseguró el espécimen exótico.
En una acción paralela dentro de la misma franja marítima, se neutralizó una segunda lancha donde se logró la captura de otros dos dominicanos e incautando 20 pacas con 468 paquetes.
En total, la operación consolidó la captura de 4 personas, el decomiso de 30 pacas (749 paquetes) y la retención de las evidencias, pese a que las condiciones adversas del mar y del tiempo provocaron severos daños a las embarcaciones perseguidas durante la maniobra de interdicción.
Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones
En la primera intervención, la lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En esta embarcación se incautaron 10 pacas con 281 paquetes de presunta sustancia controlada (forrados con cinta adhesiva y logotipos distintivos), se detuvo a dos tripulantes y se aseguró el espécimen exótico.
En una acción paralela dentro de la misma franja marítima, se neutralizó una segunda lancha donde se logró la captura de otros dos dominicanos e incautando 20 pacas con 468 paquetes.
En total, la operación consolidó la captura de 4 personas, el decomiso de 30 pacas (749 paquetes) y la retención de las evidencias, pese a que las condiciones adversas del mar y del tiempo provocaron severos daños a las embarcaciones perseguidas durante la maniobra de interdicción.
Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones
Durante el encuentro con la prensa, los voceros de las instituciones actuantes —el vocero de la DNCD, Carlos Devers; el capitán de navío Alex Isaac Rodríguez por la Armada; y el coronel piloto Manuel Gómez Puerto Real por la Fuerza Aérea— resaltaron el nivel de interoperabilidad y la firmeza del Estado dominicano para cerrar el paso al crimen organizado transnacional en las aguas territoriales.
El portavoz de la DNCD, Carlos Devers, destacó que la contundencia de esta maniobra combinada es muestra de la impecable coordinación entre las agencias dominicanas y sus aliados internacionales para golpear de forma frontal las estructuras de narcotráfico en la región.
Por su parte, el Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar a los enlaces y estructuras logísticas receptoras de este cargamento en el país.