En intensa persecución aeromarítima y terrestre: DNCD, Armada y Fuerza Aérea incautan 749 paquetes de cocaína y rescatan un espécimen exótico al sur de Baní

Punta Salinas, Municipio de Baní Provincia Peravia, R. D. — En una operación de alta precisión que combinó persecución por aire, mar y tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con el respaldo de agencias de inteligencia nacionales y de Estados Unidos (DEA y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur), neutralizaron dos lanchas rápidas provenientes de Sudamérica y decomisaron un total de 749 paquetes de presunta cocaína en las costas de Punta Salinas, municipio de Baní.

​Durante la intervención conjunta, en la que se arrestó a cuatro ciudadanos dominicanos, las autoridades hallaron además un mono de procedencia exótica que era transportado clandestinamente junto a uno de los cargamentos.

​Despliegue táctico y persecución en alta mar

​El operativo se activó tras recibir alertas de inteligencia sobre el tránsito de dos embarcaciones de perfil sospechoso detectadas al sur de Isla Beata y Punta Salinas.

El componente aéreo jugó un rol determinante: aeronaves de la Fuerza Aérea acumularon más de 9 horas de vuelo de seguimiento y monitoreo, manteniendo la ubicación de los sospechosos en tiempo real para guiar las unidades de superficie de la Armada y los equipos de reacción rápida de la DNCD.

​Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones

​En la primera intervención, la lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En esta embarcación se incautaron 10 pacas con 281 paquetes de presunta sustancia controlada (forrados con cinta adhesiva y logotipos distintivos), se detuvo a dos tripulantes y se aseguró el espécimen exótico.

​En una acción paralela dentro de la misma franja marítima, se neutralizó una segunda lancha donde se logró la captura de otros dos dominicanos e incautando 20 pacas con 468 paquetes.

​En total, la operación consolidó la captura de 4 personas, el decomiso de 30 pacas (749 paquetes) y la retención de las evidencias, pese a que las condiciones adversas del mar y del tiempo provocaron severos daños a las embarcaciones perseguidas durante la maniobra de interdicción.

​Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones

En la primera intervención, la lancha fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En esta embarcación se incautaron 10 pacas con 281 paquetes de presunta sustancia controlada (forrados con cinta adhesiva y logotipos distintivos), se detuvo a dos tripulantes y se aseguró el espécimen exótico.

​En una acción paralela dentro de la misma franja marítima, se neutralizó una segunda lancha donde se logró la captura de otros dos dominicanos e incautando 20 pacas con 468 paquetes.

​En total, la operación consolidó la captura de 4 personas, el decomiso de 30 pacas (749 paquetes) y la retención de las evidencias, pese a que las condiciones adversas del mar y del tiempo provocaron severos daños a las embarcaciones perseguidas durante la maniobra de interdicción.

​Respuesta institucional y continuidad de las investigaciones

​Durante el encuentro con la prensa, los voceros de las instituciones actuantes —el vocero de la DNCD, Carlos Devers; el capitán de navío Alex Isaac Rodríguez por la Armada; y el coronel piloto Manuel Gómez Puerto Real por la Fuerza Aérea— resaltaron el nivel de interoperabilidad y la firmeza del Estado dominicano para cerrar el paso al crimen organizado transnacional en las aguas territoriales.

​El portavoz de la DNCD, Carlos Devers, destacó que la contundencia de esta maniobra combinada es muestra de la impecable coordinación entre las agencias dominicanas y sus aliados internacionales para golpear de forma frontal las estructuras de narcotráfico en la región.

​Por su parte, el Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar a los enlaces y estructuras logísticas receptoras de este cargamento en el país.