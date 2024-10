Luis Abinader pone fin a 180 años de continuismo con la nueva Constitución . Otras Noticias Presidenciales

Congreso Nacional, Santo Domingo, R. D.- En una histórica ceremonia, el presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona habló ante la Asamblea Nacional al recibir la Constitución reformada, lo cual consolida un nuevo capítulo en la historia democrática de la nación.

Durante su discurso, el presidente subrayó el compromiso de la República Dominicana con la alternancia en el poder, la independencia del Ministerio Público y la protección de los principios fundamentales de la Constitución.

El mandatario destacó el valor de esta reforma como un compromiso solemne con la democracia, afirmando que “la Constitución no es solo un conjunto de palabras técnicas sobre un papel; es el alma de nuestro pueblo”. En este sentido, enfatizó que los cambios promulgados representan una visión de justicia, paz y estabilidad, orientada a fortalecer la confianza en las instituciones dominicanas y el futuro del país.

Protección de la alternancia y la independencia del Poder Judicial

Uno de los pilares de esta reforma es la ampliación del artículo 268, que consagra la elección presidencial como un derecho inmodificable que asegura la alternancia en el poder como principio esencial. “Con esta medida, ningún presidente, presente o futuro, podrá modificar las normas de elección para beneficio propio”, declaró el mandatario.

Esta disposición, junto con una cláusula que impide al presidente actual optar por la reelección, refuerza el compromiso de limitar el poder, protegiendo la estabilidad institucional y consolidando un sistema de gobierno sin liderazgos perpetuos.

Además, el presidente presentó una nueva estructura para la selección del procurador general y los procuradores adjuntos.

Bajo el nuevo esquema, el Consejo Nacional de la Magistratura asumirá la responsabilidad de estas designaciones, en garantía de una justicia independiente y libre de presiones políticas.

“Un Ministerio Público independiente asegura que la ley no tiene dueño, que los privilegios no podrán esconderse tras el poder, y que ningún ciudadano está por encima de la justicia”, aseveró.

Otros cambios claves en la Constitución

El presidente también mencionó la unificación de las elecciones a partir de 2032 y una reducción en el número de representantes de la Cámara de Diputados, medidas que, según afirmó, contribuirán a un sistema político más eficiente y a una representación pública más ajustada a las necesidades del país.

Compromiso con una democracia para todos

El presidente Abinader concluyó su discurso reafirmando su compromiso con la transparencia, la justicia y el respeto a los principios democráticos.

En sus palabras finales, expresó que “este cambio constitucional es mucho más que un trámite administrativo; representa la voluntad de un país que merece una democracia de calidad, donde el poder sea una responsabilidad y no un privilegio personal”. También dejó un mensaje de continuidad para futuros líderes, instándoles a fortalecer el progreso y a trabajar por el bienestar de todos los dominicanos.

Con esta reforma, la República Dominicana da un paso firme hacia un futuro de mayor institucionalidad y justicia, enviando un mensaje claro: el país está por encima de cualquier gobierno, y los ciudadanos, por encima de cualquier presidente.

Esta proclamación marca un hito en la historia dominicana, reafirmando su compromiso con una democracia estable y duradera para las generaciones venideras.

Residentes del ensanche Isabelita se quejan por música a altas horas de la noche

Cansados de durar noches sin dormir, piden ayuda a las autoridades.

Bodega que realiza ruidos a altas horas de la noche.

Moradores del ensanche Isabelita se quejaron por arrabalización en la zona y denunciaron que los centros de diversión que los rodean colocan música obscena con alto volumen, y esta actividad se extiende a altas horas de la noche.

Los residentes que por razones de seguridad mantienen su nombre en el anonimato, ya que esa es una situación con la que se han visto afectados aproximadamente por cuatro años, hicieron un llamado a la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, a que tome en cuenta la calle 4ta Jacinto de los Santos, ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, como parte de su plan de seguridad ciudadana.

“Tenemos casi cuatro años desde la pandemia soportando el desorden y la contaminación sónica que generan los negocios de bebidas alcohólicas que están establecidos en la localidad… Estos ahora tienen un nuevo modus operandi que el mismo colmado permite que otro vehículo se estacione frente al colmado y también ponga música; entonces eso genera algo incómodo. Las personas que van a ese lugar ocupan la acera y la entrada. Hemos tratado de solucionar el problema de manera pacífica y no se ha podido”, manifestó uno de los representantes del sector.

Los moradores dijeron que por causa de sus denuncias el “colmado” ha sido cerrado en varias ocasiones; sin embargo, estos regresan a sus diversiones. “A la persona del vehículo que va desde tempranas horas los fines de semana se le clausuró la bocina y no sé cómo la consiguió nueva vez y ha vuelto al lugar a hacer ruido, él se para frente al colmado”, señaló uno de los afectados por el ruido.

Por la acción recurrente, estos piden que las acciones tomadas sean de manera definitiva por la situación que han estado enfrentando. Pidieron que los ayuden a resguardar su integridad, ya que califican a estas personas como “antisociales y muy peligrosas”.

“Nosotros queremos que haya consecuencias porque él se para frente al colmado, saca su ‘kitipo’ y nos hace la vida imposible, que no podemos ni siquiera descansar, que incluso tenemos que cerrar la puerta, la ventana y muchas veces tenemos que salir de nuestro hogar y regresar después porque no podemos dormir por el ruido. Lo que no entiendo es porque el encargado del colmado le permite estacionarse frente al colmado”, aseguró uno de los denunciantes.

Los residentes dijeron estar cansados y desesperados de la situación en la que viven sin poder dormir y sintiéndose inseguros en su propio hogar.

“Los sábados y domingos es que están más terribles porque ellos no se controlan al ser fin de semana y ponen la música extremadamente alta, no nos dejan descansar y alrededor hay personas que tienen situaciones de salud y estamos los que trabajamos y no podemos dormir”, expresó angustiado un morador.

Presidente Abinader entrega 1,700 títulos de propiedad en Quisqueya, San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís.- El municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, recibió con alegría al presidente Abinader, quien encabezó la entrega de 1,700 títulos de propiedad que impactan de manera directa a 6,800 personas.

Esta es la primera entrega de certificados en esta zona, lo que amplía cada vez más la cobertura nacional de este plan de titulación que lleva seguridad y techo propio a las familias dominicanas.

“Esto es para beneficio de todos. Todos juntos seguiremos construyendo un país donde cada mujer, cada hombre, se sienta respaldado, donde cada hogar tenga un lugar en la economía formal y donde la justicia social no sea una poesía ni un ideal, sino que sea una realidad palpable como lo es hoy”, manifestó el jefe de Estado.

Agregó que con el objetivo de seguir permitiendo que los ciudadanos accedan a una propiedad formal, a final de este periodo de gobierno se habrán entregado 300,000 certificados de título.

En tanto que el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, reiteró que cada logro de este proyecto es gracias a la priorización y apoyo que recibe de parte del presidente Abinader para que los beneficiarios obtengan su título de manera gratuita.

En esta ocasión su ahorro total es de RD 136 millones y el área geográfica abarcada fue de 394,186.59 metros cuadrados.

Como en cada entrega, el titular de la UTECT, Duarte Méndez, extendió su agradecimiento a quienes facilitan la continuidad del proyecto y entre ellos mencionó al personal de la Jurisdicción Inmobiliaria; al ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza; al director del CEA, Rafael Burgos Gómez; al IAD; al administrador general de los Comedores Económicos, Edgar Féliz, y al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad, 9-1-1.

Presidente Abinader inaugura liceo, una carretera y un muelle turístico pesquero en Miches; también escuela básica en SPM

El Seibo.- Para contribuir al desarrollo de las provincias del país, el presidente Luis Abinader inauguró este sábado varias obras en las provincias de El Seibo y San Pedro de Macorís, entre las que destacan un muelle turístico pesquero en Miches, así como un liceo y una escuela básica que beneficiarán a miles de estudiantes y familias de la región.

Estas obras son parte del compromiso del Gobierno de mejorar la infraestructura educativa y turística del país, además de generar oportunidades y promover el crecimiento económico en cada provincia.

Carretera El Seibo-Cruce Pavón

La carretera El Seibo-Cruce Pavón impulsará la conectividad y desarrollo en la región Este, en las provincias de El Seibo, La Romana y La Altagracia, con una reconstrucción de 12 kilómetros y una inversión de RD 238 millones.

Así se beneficiarán directamente las comunidades rurales de Santa Lucía, Santa Clara, Batey 108, Goico, Pavón y la comunidad escolar del kilómetro 9.

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, aseguró que esta obra representa un paso significativo para mejorar la infraestructura vial de la región, facilitando la movilidad y conectividad de diversas comunidades rurales y apoyando el desarrollo de agricultores y ganaderos locales.

Muelle turístico pesquero de La Yeguada en Miches

Posteriormente, el mandatario y el director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez, inauguraron el muelle turístico pesquero de La Yeguada en el municipio de Miches, el número 16 de su gestión.

Rodríguez agradeció al presidente Abinader por su visión clara de futuro y su decidido apoyo, al tiempo de asegurar que nada de esto sería posible sin su esfuerzo y liderazgo, permitiendo que dichas obras sean símbolos de que “el progreso ha llegado, y no solo en palabras, sino en acciones concretas que transforman vidas”.

Liceo Leovigildo Mauricio Linares

Con una inversión de RD 127.48 millones, el gobernante inauguró el Liceo Leovigildo Mauricio Linares en el distrito municipal El Cedro, Miches, el cual cuenta con 11 aulas y albergará a 385 estudiantes.

Hotel de aviones Wyndham La Quinta y plaza comercial Downtown 7 Palms

Más adelante, el jefe de Estado junto con el ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos para la construcción del hotel de aviones Wyndham La Quinta y la plaza comercial Downtown 7 Palms, con una inversión de USD 100 millones, ofreciendo una variedad de servicios diseñados para mejorar la calidad de vida y la experiencia turística en la región.

San Pedro de Macorís

El mandatario también inauguró la Escuela Básica Doña Bertha Carrión en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís. El centro cuenta con 24 aulas y capacidad para 840 estudiantes. La inversión supera los RD 146.8 millones y dispone también de biblioteca, áreas administrativas y canchas, entre otros espacios.

Estuvieron presentes, el ministro de Turismo David Collado; el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Minerd, Francisco D’ Óleo; el CEO del grupo 7 Palms, Carlos Bernardo Manzano, y Carlos Rafael Manzano, del VolaVille by 7 Palms. También, el comunicador Sergio Carlo; el senador José Zorrilla; la gobernadora por el Seibo, Magalis Tabar, y el alcalde, Francis Zorrilla, entre otros.

Presidente Abinader deja inaugurado Centro Futuro, Cristo Rey

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader inauguró el Centro Futuro en Cristo Rey, un proyecto que ofrecerá formación técnica gratuita y ha sido diseñado para impulsar el desarrollo profesional y técnico de jóvenes y adultos en colaboración con Altice, Infotep, Mescyt, Inaguja y Cincinnatus Institute.

La apertura del Centro Futuro representa un hito, ya que, a través de este programa de formación, se dota a las personas de las habilidades necesarias para incorporarse activamente al mercado laboral y obtener ingresos.

Actualmente, 210 estudiantes se capacitan en varias áreas, 140 ya se han graduado, y 450 han presentado sus solicitudes de ingreso.

Como parte de su responsabilidad social, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Industria Nacional de la Aguja (Inaguja) unieron esfuerzos y recursos para brindar nuevas oportunidades a los jóvenes de Cristo Rey y de barrios aledaños con la apertura de este Centro.

Además, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), se lanzará en enero de 2025 el programa de Inglés por Inmersión, con opciones de horarios vespertinos y nocturnos.

ANPRAS agradece visión y respaldo del presidente Abinader para realización de feria de equipos y congreso de asfalto

Más temprano, el presidente Abinader participó junto al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, en el acto de inauguración formal de la Primera Feria de Equipos Pesados y el Congreso de Asfalto en la República Dominicana, en ocasión al décimo aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS), entidad que ha contribuido a generar más de 35,000 empleos directos e indirectos en el mercado laboral dominicano.

El presidente de ANPRAS, Ramón Gabriel Aguilera Quezada, expresó su agradecimiento al presidente Abinader por su presencia en el acto y dijo que esta feria no habría sido posible sin su visión y respaldo. “ANPRAS ha hecho realidad esta feria y nos llena de alegría tener al presidente aquí para celebrarlo juntos a nosotros”.

Asiste a apertura de Centro Médico Express, en San Isidro

Más tarde, el jefe de Estado asistió a la apertura del nuevo Centro Médico Express en San Isidro, Santo Domingo Este, el cual tuvo una inversión de más de 1,000 millones de pesos y aportará 300 empleos directos y 500 indirectos.

El presidente Abinader realizó un recorrido por las nuevas instalaciones que dispone de servicios de urgencias, cirugía ambulatoria, endoscopia, laboratorio clínico, estudios de imágenes avanzadas, servicios de vacunas, chequeo médico ejecutivo, departamento internacional, consultas y estudios de medicina interna, oftalmología, cardiología, odontología, neurología, pediatría, ginecología, dermatología, ortopedia, endocrinología, nutrición, telemedicina, entre otras especialidades.

Asistieron al acto, el ministro de Defensa, teniente General, Carlos Antonio Fernández, ERD; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el Comandante General del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto, Floreal T. Suárez Martínez; el subcomandante General de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo, ARD y la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Leyba.

También, los viceministros, de Defensa para Asuntos Militares, Mayor General, Miguel Angel Rubio Báez, ERD; de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD; de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, Mayor General Técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet, FARD; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.

Ademas el inspector general de la Armada, Contralmirante, Pedro José Lalane Peguero, ARD; el director de la Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier, ARD”, capitán de Navío Newton Davinsy Montás Peláez y el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga.

Presidente Abinader inaugura obras en la zona naval central

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dejó inaugurado el pabellón para oficiales, almirantes superiores y subalternos de la Base Naval 27 de Febrero y el comedor para oficiales y guardamarinas de la Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier”, ARD, los cuales mejorarán la capacidad operativa y la preparación en la institución castrense.

El mandatario fue recibido con la rendición de honores de estilo, a cargo del Batallón de Guardamarinas de la Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier, ARD”.

El pabellón para oficiales, almirantes superiores y subalternos en la Base Naval 27 de Febrero tuvo una inversión que supera los RD 60 millones y cuenta con 40 habitaciones totalmente equipadas con todas la comodidades necesarias.

En tanto, el comedor para oficiales y guardamarinas de la Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier”, ARD, donde compartirán los conocimientos y el alimento los miembros de la Armada de la República Dominicana, tiene capacidad para 255 personas y cuenta con climatización, cocina industrial, almacenes y salones de esparcimiento, todo esto con una inversión que supera los RD 38 millones.

Durante el acto, el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, apuntó que las dos obras entregadas hoy mejorarán las capacidades operativas y la calidad de vida de los integrantes de la Armada de la República Dominicana.

Agradeció al presidente Abinader por su visión y apoyo inquebrantable que, dijo, han sido fundamentales en la modernización y crecimiento de la Armada de la República Dominicana.

Asistieron al acto, el ministro de Defensa, teniente General, Carlos Antonio Fernández, ERD; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el Comandante General del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto, Floreal T. Suárez Martínez; el subcomandante General de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo, ARD y la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Lucrecia Leyba.

También, los viceministros, de Defensa para Asuntos Militares, Mayor General, Miguel Angel Rubio Báez, ERD; de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD; de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, Mayor General Técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet, FARD; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD; el inspector general de la Armada, Contralmirante, Pedro José Lalane Peguero, ARD; el director de la Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier, ARD”, capitán de Navío Newton Davinsy Montás Peláez y el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga.

Presidente Abinader entrega 700 nuevos apartamentos del Plan “Familia Feliz”

Santo Domingo.- Para continuar con el propósito de mejorar la calidad de vida de los dominicanos, el presidente Luis Abinader entregó este viernes 700 nuevos apartamentos, correspondientes a la primera etapa del Proyecto Ciudad Real Ecológica, del Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, en Santo Domingo Este.

Este proyecto, con una inversión público-privada superior a los RD 895 millones, es el más grande entregado hasta la fecha y busca atender las necesidades de sectores vulnerables, marcando un hito en la política habitacional del gobierno encabezado por el presidente Abinader.

En el acto, el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curi Lora, manifestó que, con el respaldo del Gobierno y el compromiso de instituciones y empresas del sector privado, Ciudad Real Ecológica se presenta como un ejemplo de esfuerzo conjunto para garantizar que cada día más familias puedan alcanzar el sueño de una vivienda propia, digna y sostenible.

De su lado, el vicepresidente de Constructora Bisonó, Juan Antonio Bisonó, resaltó el trabajo del presidente Luis Abinader por sus iniciativas de proyectos sociales y de bajo costo, con el fin de mitigar el déficit habitacional que tanto afecta a los estratos sociales de menores recursos.

Indicó que esta primera etapa representa la mayor entrega realizada por el sector privado en los últimos años, en cualquiera de los planes de viviendas sociales desarrollados conjuntamente con el Estado.