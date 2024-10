Residentes del ensanche Isabelita se quejan por música a altas horas de la noche. Continua desafio al Presidente Abinader departe de General de Policia Santo Domingo, Este

Santo Domingo, Este. R. D.-Moradores del ensanche Isabelita se quejaron por arrabalización en la zona y denunciaron que los centros de diversión que los rodean colocan música obscena con alto volumen, y esta actividad se extiende a altas horas de la noche.

Los residentes que por razones de seguridad mantienen su nombre en el anonimato, ya que esa es una situación con la que se han visto afectados aproximadamente por cuatro años, hicieron un llamado a la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, a que tome en cuenta la calle 4ta Jacinto de los Santos, ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, como parte de su plan de seguridad ciudadana.

“Tenemos casi cuatro años desde la pandemia soportando el desorden y la contaminación sónica que generan los negocios de bebidas alcohólicas que están establecidos en la localidad… Estos ahora tienen un nuevo modus operandi que el mismo colmado permite que otro vehículo se estacione frente al colmado y también ponga música.

Bodega que realiza ruidos a altas horas de la noche.

Entonces eso genera algo incómodo. Las personas que van a ese lugar ocupan la acera y la entrada. Hemos tratado de solucionar el problema de manera pacífica y no se ha podido”, manifestó uno de los representantes del sector.

Los moradores dijeron que por causa de sus denuncias el “colmado” ha sido cerrado en varias ocasiones; sin embargo, estos regresan a sus diversiones. “A la persona del vehículo que va desde tempranas horas los fines de semana se le clausuró la bocina y no sé cómo la consiguió nueva vez y ha vuelto al lugar a hacer ruido, él se para frente al colmado”, señaló uno de los afectados por el ruido.

Por la acción recurrente, estos piden que las acciones tomadas sean de manera definitiva por la situación que han estado enfrentando. Pidieron que los ayuden a resguardar su integridad, ya que califican a estas personas como “antisociales y muy peligrosas”.

“Nosotros queremos que haya consecuencias porque él se para frente al colmado, saca su ‘kitipo’ y nos hace la vida imposible, que no podemos ni siquiera descansar, que incluso tenemos que cerrar la puerta, la ventana y muchas veces tenemos que salir de nuestro hogar y regresar después porque no podemos dormir por el ruido. Lo que no entiendo es porque el encargado del colmado le permite estacionarse frente al colmado”, aseguró uno de los denunciantes.

Los residentes dijeron estar cansados y desesperados de la situación en la que viven sin poder dormir y sintiéndose inseguros en su propio hogar.

“Los sábados y domingos es que están más terribles porque ellos no se controlan al ser fin de semana y ponen la música extremadamente alta, no nos dejan descansar y alrededor hay personas que tienen situaciones de salud y estamos los que trabajamos y no podemos dormir”, expresó angustiado un morador.

Insolito: General de la Policia desafia instrucciones del Presidente Luis Abinader

HECTOR SANCHEZ, September 8, 2024

Santo Domingo, R. D.- En un caso considerado como insolito mientras el Presidente Constitucional de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona dispone a traves del ministerio de Interior y Policia Faride Raful , Ministerio de Defensa a traves del Comando Conjunto Unificado que comanda el Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD y el mismo jefe de la Policia Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, P.N., director general de la Policía Nacional.

El Mandatario Dominicano ha dispuesto el inicio del operativo “Intervención Conjunta y Coordinada de Sectores Priorizados del Distrito Nacional”, que se lleva a cabo en los puntos críticos, según el mapa de calor del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Asunto que se ha valorado como muy positivo ya una gran cantidad de familias enteras no podian descansar ni dormir porque un grupo de desaprensivo se han dado a la tarea de salir y hacer una fiesta todas las noches amaneciendo en la misma y haciendo de todo y que aqui en Republica Dominicana se le llama Teteo.

Y las gentes en las diferentes comunidades se sienten muy agradecidos con el presidente Luis Abinader porque con esos operativos se les permitira a la gran cantidad de familias afectadas la tranquilidad, la paz, el sociego porque de seguro que habra menos delincuencia en las calles, menos trafico de estupefacientes y hasta menos muertes por la ingesta de alcohol entre otras cosas.

Sin embargo en Santo Domingo Este especificamente viniendo desde la avenida España hasta el termino de la sitada avenida y que es importantisima por el flujo de automoviles que se mueven en la misma, puesto que es una de las Avenidas mas importante que cruza el Parque Mirador del Este.

Alli tenemos un General de Brigada quien comanda la Regional Santo Domingo Este por la Policia Nacional. El General Eddy Francisco Perez Peralta quien en un franco desafio a todas las autoridades superiores se ha dado a la tarea de darle instrucciones al Coronel Del Carmen Arnaud quien comanda Villa Duarte para que la Policia Nacional cierre el transito justamente en la Avenida Iberoamericana Esquina Calle San Rafael del Ensanche Isabelita en la Provincia Santo Domingo Este.

General Eddy Francisco Perez Peralta Director Regional Santo Domingo Este de la Policia Nacional, es el alto oficial policial quienes los oficaiales de la policia dicen que ordena cerrar un tramo de la Avenida Iberoamericana violando la ley para permitir a esos desaprensivos actuar en pleno Teteo.

Coronel Milagro del Carmen Arnaud Jefe del Destacamento de Villa Duarte de la Policia Nacional.

Meses atras esta y por esa misma razon, esa avenida Iberoamericana estaba cerrada, cuando se le pregunto a la patrulla que en esos momentos tenian la avenida cerrada, esos oficiales que ellos dejaban permanente en ese lugar cerrando la avenida.

Los mismos alegaban que el transito estaba cerrado con ordenes del General Perez y Coronel Arnaud con el supuesto pretexto de evitar aglomeracion de vehiculos, creando el caos de mantener esta importante via cerrada.

La Junta de Vecinos le protesto diciendole con sobrada razones que mejor ellos sometieran a esos negocios que venden o expenden bebidas alcoholicas a la ley y no que cerraran el transito en tan importante avenida, la protesta se hizo en virtud de que hubo un triple choque de vehiculos por la estupida medida tomada por estas autoridades policiales.

En la foto se observa gentes tomando y gozando en plena avenida la cual fue cerrada por supuestas ordenes del General que comanda Santo Domingo Este, en ese lugar amanecen todas las noches un grupo de jovenes que vienen hacer Teteos.

Esta General Perez de nuevo en estos precisos momentos ordeno a traves del Coronel Coronel Del Carmen Arnaud quien reiteramos comanda Villa Duarte, cerrar la importantisima Avenida Iberomanericana en franco desafio a la instruccion del Presidente de la Republica Luis Abinader y demas autoridades.

Esta General Perez de nuevo en estos precisos momentos ordeno a traves del Coronel Coronel Del Carmen Arnaud quien reiteramos comanda Villa Duarte, cerrar la importantisima Avenida Iberomanericana en franco desafio a la instruccion del Presidente de la Republica Luis Abinader y demas autoridades.

En esta ocasion la han cerrado con una unidad policial que dice en el camion Operativo Villa Duarte y que estan usando para cerrar la Avenida, con dos miembros de la Policia Nacional y una unidad que bien deberian de estarla usando en otra parte de la ciudad.

Lugar donde es suspendido el transito en la avenida iberoamericana del Ensanche Isabelita, San to Domingo Este para que desaprensivos se estn divertiendo en plena avenida y donde traen automoviles con bocinas muy altas a todo volumen afectando lñas familias que viven en su alrededor.

La Comunidad le hace un llamado urgente al Presidente de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona, a la Ministra de Interior y Policia Faride Raful , Ministerio de Defensa a traves del Comando Conjunto Unificado que comanda el Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD y el mismo jefe de la Policia Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, P.N., director general de la Policía Nacional, asi como a nuestro Honorable Gobierno Local al alcalde Dio Astacio.

Para que dispongan de inmediato una exhaustiva investigacion con las sanciones correspondientes para ver la razon por la cual este General de Brigada Perez y el Coronel Del Carmen Arnaud estan desafiando la instruccion dada por usted señor Presidente y ejecutada por las demas autoridades competentes.

Donde usted ordena se ejecute un operativo contra los odiados Teteos y estos oficiales sin embargo estan violando sus instruccioes primero protegiendo a un grupo de negociantes violadores de la ley.