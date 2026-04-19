El Sol NetworkTV reafirma su compromiso ambiental con jornada de siembra en St. Cloud

En un ambiente familiar, lleno de energía positiva y conciencia ecológica, el equipo de El Sol NetworkTV llevó a cabo este sábado una significativa jornada de siembra de árboles en alianza con la escuela ecuestre A Caballos, ubicada en St. Cloud.

La actividad, que reunió a talentos, colaboradores y miembros de la comunidad, tuvo como objetivo principal contribuir con la preservación del medio ambiente y fomentar una cultura de responsabilidad hacia la naturaleza. Durante la jornada, los participantes sembraron árboles en distintas áreas del lugar, fortaleciendo así el compromiso de la televisora con iniciativas sostenibles.

Entre los miembros del canal que participaron se destacan Joyce Urdaneta y su familia, Goldberg Mayol, Mónica Vargas, Alberto Mejía y acompañante, Rudy Morales, María Eugenia Vera, Marcos y Denise Tejeda junto a sus hijos, entre otros.

Asimismo, se extiende un especial agradecimiento a Álvaro y Luisana, propietarios de la escuela, por su hospitalidad y por abrir sus puertas a esta noble causa.

Más allá de la siembra, el encuentro sirvió como espacio de integración comunitaria, reafirmando que cuando se trabaja en equipo, el impacto es mayor.

El Sol NetworkTV continúa impulsando acciones que van más allá de la pantalla, demostrando que su misión también se traduce en aportar positivamente al entorno y a las futuras generaciones.