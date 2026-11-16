¿Quién responde por su alquiler?

EL SOL RESPONDE

Por la Redacción de El Sol de la Florida

16 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA — Para miles de familias en Florida Central, alquilar una vivienda representa uno de los mayores gastos del presupuesto familiar. Pero cuando aparecen filtraciones, daños, problemas de aire acondicionado o reparaciones pendientes, surge una pregunta fundamental: ¿quién tiene la obligación de resolverlos?

En esta edición de El Sol Responde explicamos cinco aspectos importantes de los derechos y responsabilidades de propietarios e inquilinos en Florida.

¿Quién debe reparar los daños de una vivienda alquilada?

La ley de Florida establece determinadas obligaciones para los propietarios. Entre ellas se encuentran cumplir los códigos aplicables de vivienda, construcción y salud, y mantener ciertos componentes estructurales en condiciones adecuadas.

Las responsabilidades específicas dependen del tipo de vivienda, las disposiciones legales y, en determinados casos, del contrato de alquiler.

No todos los daños son responsabilidad del propietario. El inquilino también debe mantener la vivienda razonablemente limpia, utilizar adecuadamente las instalaciones y responder por daños causados por su conducta o negligencia.

¿El propietario está obligado a reparar el aire acondicionado?

No existe una obligación estatal general que exija proporcionar aire acondicionado en todas las viviendas alquiladas de Florida.

Sin embargo, pueden existir obligaciones derivadas del contrato, de códigos locales aplicables o de circunstancias particulares.

Por eso, antes de asumir que una reparación está cubierta, es importante revisar el contrato y las normas correspondientes.

¿Puedo dejar de pagar el alquiler si el propietario no repara un problema?

Dejar de pagar sin seguir el procedimiento legal puede poner al inquilino en riesgo de desalojo.

Bajo determinadas condiciones, la ley de Florida permite al inquilino notificar por escrito un incumplimiento material del propietario y comunicar su intención de retener el alquiler si el problema no se corrige dentro del plazo legal de siete días.

Este procedimiento tiene requisitos específicos y no se aplica automáticamente a cualquier reparación. Conviene buscar asesoramiento legal antes de retener pagos.

¿Puede el propietario desalojarme sin acudir a un tribunal?

En términos generales, no. Un propietario no puede utilizar medidas de presión como cambiar las cerraduras, cortar intencionalmente los servicios esenciales o retirar pertenencias para forzar la salida del inquilino.

El desalojo residencial debe seguir el procedimiento judicial correspondiente. Una notificación de desalojo no equivale por sí sola a una orden judicial de expulsión.

¿Dónde puedo buscar ayuda?

Los residentes de Florida Central pueden consultar organizaciones de asistencia legal, como Community Legal Services of Mid-Florida, para conocer los recursos disponibles y determinar si reúnen los requisitos para recibir ayuda.

También pueden revisar la legislación estatal sobre arrendamientos residenciales, particularmente el capítulo 83 de los Estatutos de Florida.

LA RECOMENDACIÓN DE EL SOL RESPONDE

Documente los problemas con fotografías, conserve los mensajes y contratos, y comunique las solicitudes de reparación por escrito.

Evite acuerdos exclusivamente verbales cuando se trate de asuntos que puedan afectar su vivienda o sus derechos.

Conocer la ley no elimina todos los conflictos, pero permite tomar decisiones mejor informadas.

¿TIENE UNA PREGUNTA?

El Sol Responde es una sección de servicio público dedicada a explicar los asuntos que afectan a nuestra comunidad: vivienda, educación, impuestos, servicios públicos, derechos del consumidor y mucho más.

Envíenos sus inquietudes y propuestas de temas para próximas ediciones.

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Porque una comunidad informada es una comunidad más fuerte.

Nota editorial: Este contenido ofrece información general sobre la legislación de Florida y no sustituye el asesoramiento legal individual.