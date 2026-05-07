EL ELEFANTE BUROCRÁTICO: Gasto Desbordado, Administración Inflada y la Urgencia de Transformación Digital en el Gobierno de Puerto Rico

Por el equipo editorial de Política Pública y Economía — Mayo 2026

Investigación basada en datos fiscales oficiales, estudios del Dr. Edgar León, y análisis del Dr. José I. Alameda Lozada sobre concentración de mercado y competencia.

I. LA CRISIS QUE NADIE QUIERE NOMBRAR

Puerto Rico está en quiebra. No es una metáfora ni una exageración política. En 2016, el gobierno de la Isla Mancomunada se acogió al proceso de reestructuración de deuda bajo PROMESA, con una deuda pública que superaba los $70,000 millones y obligaciones de pensiones que rebasaban los $50,000 millones adicionales. La pregunta que toda administración ha evadido con maestría burocrática es: ¿cómo llegamos aquí?

La respuesta es incómoda porque apunta directamente hacia adentro: hacia décadas de gasto gubernamental descontrolado, una administración pública sobredimensionada, una cultura de subcontratos privados sin fiscalización efectiva, y una resistencia institucional al cambio tecnológico que ha mantenido al gobierno operando como si aún estuviéramos en el siglo XX.

“El elefante burocrático no solo consume el presupuesto; aplasta la capacidad del Estado de servir al ciudadano.”

Este artículo investiga las raíces estructurales de esa crisis, examina el papel que juega la administración inflada en cada agencia del gobierno —incluyendo la Universidad de Puerto Rico— y presenta las propuestas de transformación digital que el Dr. Edgar León, investigador líder en gobierno inteligente y automatización estatal, ha estado articulando ante la indolencia de los tomadores de decisiones.

II. EL PRESUPUESTO COMO CAMPO DE BATALLA

2.1 Números que acusan

El presupuesto consolidado de Puerto Rico para el año fiscal 2024-2025 ascendió a aproximadamente $23,000 millones, incluyendo fondos federales. De esa cifra, más del 70% se destina a gastos operacionales —nóminas, contratos de servicios, arrendamientos y administración general. La proporción dedicada a inversión en infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico es marginal.

Según datos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), el gobierno de Puerto Rico mantiene más de 130 agencias, corporaciones públicas y entidades gubernamentales, muchas de las cuales duplican funciones, compiten por los mismos fondos federales y operan sin indicadores de desempeño claros. Este ecosistema de instituciones paralelas no es accidental; es el producto de décadas de creación de plazas y agencias como respuesta política a crisis puntuales, sin que ninguna administración haya tenido el valor de eliminar las estructuras obsoletas.

La carga de nómina del gobierno central supera los $4,000 millones anuales. A esto hay que sumarle los costos de pensiones, que representan una sangría estructural que se proyecta insostenible. El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (ERS) colapsó prácticamente en 2017, y su rescate ha costado y costará miles de millones adicionales al erario público.

2.2 El problema de los subcontratos: el dinero que desaparece

Quizás el mecanismo más opaco y destructivo del gasto gubernamental puertorriqueño es el sistema de subcontratación a empresas privadas. Año tras año, decenas de agencias del gobierno contratan firmas consultoras, compañías de tecnología informática, bufetes de abogados y empresas de gestión que cobran honorarios multimillonarios por servicios que, en teoría, debería proveer el propio gobierno.

“Las empresas privadas contratadas por el gobierno no responden ante ningún tribunal de cuentas efectivo. Cobran, entregan —a veces— y desaparecen. El ciudadano paga la factura.”

El caso más ilustrativo es el del Departamento de Educación, que ha gastado cientos de millones en contratos con empresas privadas para sistemas de información, plataformas digitales y servicios de gestión estudiantil, mientras sus propios tecnólogos permanecen subutilizados o son desplazados. Lo mismo ocurre en el Departamento de Salud, en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y en múltiples municipios.

El Dr. Alameda Lozada, en su análisis sobre concentración de mercado en el sector portuario, demostró cómo la falta de vigilancia antimonopolio permite que entidades privadas capturen mercados enteros de servicios públicos. El mismo fenómeno ocurre en el gobierno: sin competencia real y sin fiscalización, los proveedores privados terminan siendo actores cuasi monopólicos que dictan condiciones al Estado.

Según datos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entre 2015 y 2022 se adjudicaron más de 12,000 contratos de servicios profesionales por valores que oscilaron entre $50,000 y varios millones de dólares. Una fracción minoritaria de esos contratos fue sometida a procesos competitivos formales. La cultura del contrato directo —adjudicado sin licitación pública, sin criterios de desempeño y sin rendición de cuentas ex post— ha sido una constante transversal a todas las administraciones.

III. LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: EL ESPEJO DE LA CRISIS

3.1 Un sistema que olvidó su misión

La Universidad de Puerto Rico (UPR) es, en muchos sentidos, un microcosmos perfecto de la disfunción gubernamental más amplia. Con once recintos, decenas de miles de estudiantes y una nómina que supera los $700 millones anuales, la UPR es la institución de educación superior más grande del Caribe. También es una de las más sobredimensionadas en términos administrativos y de las más subdesarrolladas en términos de producción de conocimiento aplicado.

El sistema UPR ha sido históricamente un sistema de docencia y credencialización más que de investigación e innovación. Sus decenas de decanatos, vicepresidencias, oficinas de planificación, oficinas de cumplimiento, oficinas de recursos humanos duplicadas en cada recinto, representan una carga administrativa que consume una porción desproporcionada del presupuesto que debería ir a la sala de clases, al laboratorio y a la comunidad.

Para el año fiscal 2023-2024, la UPR recibió aproximadamente $810 millones en fondos del Estado Libre Asociado. De esa cantidad, las estimaciones internas sugieren que entre el 40% y el 50% se destina a costos administrativos directos e indirectos —no a investigación, no a desarrollo curricular, no a tecnología educativa de punta. Este es un modelo que ninguna universidad de clase mundial puede sostener.

3.2 El imperativo de la investigación y la innovación

La transformación que la UPR necesita no es cosmética. No se trata de modernizar logos ni de crear comités de innovación que no producen nada. Se trata de un cambio filosófico profundo: pasar de ser un sistema de servicio docente a ser un motor de investigación aplicada, transferencia tecnológica y solución de problemas reales de Puerto Rico.

Las universidades que han logrado transformar sus regiones —el MIT y Boston, Stanford y Silicon Valley, la Universidad de Wageningen y la agricultura holandesa— lo han hecho apostando por la investigación como función central, no marginal. Puerto Rico tiene los talentos; carece de la voluntad institucional y el marco organizacional para liberarlos.

Un recinto como el de Mayagüez, que históricamente ha tenido fortalezas en ingeniería y ciencias, podría convertirse en un polo de investigación en energía renovable, sistemas de agua inteligentes y agricultura de precisión. El recinto de Ciencias Médicas podría ser el centro regional de investigación en salud pública del Caribe. Estos son sueños alcanzables, pero requieren desmantelar la burocracia que los sofoca.

“Sin investigación robusta, una universidad es solo un despacho de diplomas. Puerto Rico merece más que eso.”

IV. LA PROPUESTA DEL DR. EDGAR LEÓN: GOBIERNO INTELIGENTE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4.1 El diagnóstico que el gobierno no quiere escuchar

El Dr. Edgar León, investigador especializado en transformación digital del sector público e inteligencia artificial aplicada a la gestión gubernamental, ha articulado durante años una tesis que resulta a la vez obvia y revolucionaria: el gobierno de Puerto Rico no necesita más empleados, más agencias ni más contratos privados. Necesita menos de todo eso, y más inteligencia en sus procesos.

La propuesta central del Dr. León parte de un principio fundamental: toda la información del gobierno de Puerto Rico —presupuestaria, fiscal, de recursos humanos, de inventario, de contratos, de desempeño de programas— debería residir en una sola base de datos integrada, accesible en tiempo real por los tomadores de decisiones y, en las partes pertinentes, por los ciudadanos.

Hoy, esa información está fragmentada en decenas de sistemas incompatibles entre sí: el sistema de nómina no habla con el de pensiones, el de contratos no se conecta con el de fiscalización, el de inventario de propiedades gubernamentales lleva años desactualizado. Esta fragmentación no es solo ineficiente; es el terreno fértil donde prospera la corrupción y el despilfarro.

4.2 Una sola base de datos: el núcleo de la reforma

La visión del Dr. León propone la creación de un Sistema Integrado de Gestión Gubernamental (SIGG) que consolide en una plataforma unificada todos los procesos transversales del gobierno:

Gestión de recursos humanos y nómina en tiempo real, con alertas automáticas de duplicidad de plazas y cumplimiento de requisitos

Sistema centralizado de contratos y subcontratos, con trazabilidad completa desde la adjudicación hasta el pago final y la evaluación de desempeño

Plataforma unificada de presupuesto y gastos, que permita ver en tiempo real la ejecución presupuestaria de cada agencia

Registro integrado de propiedades y activos del gobierno, eliminando el caos actual donde nadie sabe con certeza cuántos edificios, vehículos y equipos posee el Estado

Sistema de métricas de desempeño institucional, que genere reportes automáticos sobre el cumplimiento de metas de cada agencia

Este tipo de sistema no es ciencia ficción. Países como Estonia, Singapur y Uruguay han implementado plataformas similares con resultados dramáticos en reducción de costos, disminución de la corrupción y mejora en la calidad de los servicios públicos. Estonia, en particular, ha digitalizado el 99% de sus servicios gubernamentales, logrando que el ciudadano promedio invierta menos de cinco minutos al año en trámites con el Estado.

4.3 Automatización e inteligencia artificial: reducir la nómina, mejorar el servicio

El Dr. León propone también una estrategia de automatización progresiva que reemplazaría procesos manuales repetitivos —que hoy requieren cientos de empleados— con sistemas inteligentes capaces de procesar solicitudes, detectar inconsistencias y generar alertas sin intervención humana.

No se trata de despedir empleados de golpe. Se trata de no reponer plazas que quedan vacantes, de reasignar personal hacia funciones que requieren juicio humano genuino, y de invertir en la recalificación de los empleados públicos para que puedan operar y supervisar sistemas tecnológicos modernos. Es una transformación que, bien gestionada, puede hacerse con dignidad y sin trauma social masivo.

Donde hoy se necesitan diez personas para procesar una solicitud de permiso de construcción, un sistema inteligente podría hacerlo en minutos, con mayor precisión y dejando registro permanente de cada decisión. Donde hoy se necesitan auditores para revisar contratos manualmente, algoritmos de detección de anomalías pueden identificar patrones sospechosos en tiempo real.

“La tecnología no es el enemigo del empleado público competente. Es el enemigo del despilfarro, la mediocridad y la corrupción.” — Dr. Edgar León

4.4 El error fatal: subcontratar la transformación digital

El Dr. León señala con precisión quirúrgica el error más común que cometen los gobiernos al intentar modernizarse: contratar a empresas privadas externas para construir los sistemas que, en teoría, deberían resolver la dependencia de empresas privadas externas. Es una paradoja que resulta en contratos multimillonarios, sistemas que no funcionan, y una dependencia tecnológica creciente del Estado hacia proveedores que tienen todo el incentivo para que los problemas persistan.

La solución es desarrollar capacidad tecnológica interna. El gobierno de Puerto Rico debería tener equipos propios de ingeniería de software, de ciencia de datos y de ciberseguridad. Debería invertir en la Universidad de Puerto Rico como socio estratégico para el desarrollo de sistemas gubernamentales, en lugar de pagar cientos de millones a consultoras externas que se llevan el conocimiento cuando termina el contrato.

Este modelo de internacionalización tecnológica tiene precedentes exitosos. La plataforma X-Road de Estonia, que conecta todos los sistemas del gobierno, fue desarrollada mayormente por ingenieros estonios y ahora se exporta como modelo a docenas de países. Puerto Rico podría hacer algo similar.

V. LA PARÁLISIS INSTITUCIONAL Y SUS BENEFICIARIOS

5.1 ¿Por qué no cambia nada?

Si las soluciones son conocidas, si los ejemplos internacionales son abundantes, y si el costo de la inacción es la quiebra fiscal permanente, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no cambia? La respuesta es política y estructural a la vez.

El sistema de administración pública puertorriqueño es, en gran medida, un sistema de distribución de poder y de prebendas. Las plazas gubernamentales son moneda política. Los contratos privados son mecanismos de financiamiento encubierto de campañas y de recompensa a aliados. Las agencias duplicadas son feudos burocráticos que dan poder a sus directores. Ninguno de estos actores tiene incentivo para cambiar un sistema que les beneficia.

A esto hay que añadir la fragmentación política: los partidos alternan el poder cada cuatro u ocho años, y cada administración llega con la tentación de desmantelar lo que hizo la anterior —incluyendo cualquier reforma tecnológica que pudiera estar en marcha— e imponer su propia agenda de contratos y alianzas.

5.2 La lección del sector marítimo: cuando los privados capturan al Estado

El análisis del Dr. José I. Alameda Lozada sobre el Acuerdo Cooperativo entre Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminal (filial de Tote Maritime), que creó Puerto Nuevo Terminals, ofrece una metáfora perfecta de lo que ocurre en el gobierno en general.

En ese caso, dos actores privados que controlaban segmentos complementarios del mercado portuario se unieron en una empresa conjunta que, según los índices Herfindahl-Hirschman calculados por Alameda, elevó la concentración del mercado de moderada (HHI: 2,410) a altamente concentrada (HHI: 4,107) —un aumento de 1,670 puntos que rebasa con creces los umbrales del FTC para presumir daño competitivo. El Estado miró hacia otro lado.

El mismo patrón ocurre en el gobierno: empresas privadas de tecnología, consultoría y servicios legales capturan contratos recurrentes, construyen dependencias, y terminan siendo actores cuasi monopolísticos en sus nichos gubernamentales. No tienen incentivo para resolver los problemas definitivamente porque su negocio depende de que los problemas persistan.

Cuando un consorcio privado maneja el sistema de nómina del gobierno desde hace quince años, tiene todo el conocimiento, toda la infraestructura y todo el poder de negociación. El gobierno, que nunca invirtió en capacidad interna, queda rehén. Ese es el costo real de no haber seguido las recomendaciones del Dr. León hace una década.

VI. PROPUESTAS CONCRETAS: UN PLAN DE ACCIÓN URGENTE

6.1 Reducción inmediata de la administración

La primera medida es también la más dolorosa políticamente pero la más necesaria: una auditoría exhaustiva de todas las agencias y corporaciones gubernamentales, con el objetivo de identificar duplicidades, funciones obsoletas y estructuras que pueden ser fusionadas o eliminadas. Esta auditoría debe ser realizada por un equipo técnico independiente —no por consultoras externas con intereses en el statu quo— y sus hallazgos deben ser vinculantes.

Se propone la reducción de 130 a no más de 60 entidades gubernamentales autónomas, mediante fusiones estratégicas. Los ahorros proyectados en costos administrativos directos podrían superar los $500 millones anuales.

6.2 Implementación del Sistema Integrado de Gestión Gubernamental

Siguiendo el modelo propuesto por el Dr. Edgar León, Puerto Rico debe comprometerse con el desarrollo e implementación en cinco años de un SIGG que integre todos los procesos transversales del Estado. Este sistema debe desarrollarse principalmente con talento puertorriqueño, aprovechando la capacidad de la UPR y atrayendo a la diáspora de ingenieros y científicos de datos que emigró precisamente por la falta de oportunidades.

6.3 Reforma radical del sistema de contratación

Todo contrato gubernamental superior a $100,000 debe pasar por un proceso competitivo formal, con criterios publicados, evaluación transparente y publicación de los resultados. Todo contrato debe incluir indicadores de desempeño medibles, mecanismos de penalización por incumplimiento, y auditorías periódicas obligatorias. Los contratos sin estos elementos deben ser nulos de pleno derecho.

6.4 Transformación de la UPR hacia un modelo de investigación

La Universidad de Puerto Rico debe redefinir su misión para incluir la investigación aplicada como función central, no marginal. Esto requiere una redistribución presupuestaria que destine al menos el 25% de los fondos operacionales a actividades de investigación, innovación y transferencia tecnológica. Requiere también una reducción drástica de la burocracia administrativa, que actualmente consume recursos que deberían ir a la investigación y la docencia.

La UPR debe convertirse en el socio tecnológico principal del gobierno, desarrollando los sistemas que el Estado necesita y formando a los empleados públicos que los van a operar. Esta sinergia eliminaría la dependencia de consultoras externas y crearía una capacidad institucional sostenible.

VII. CONCLUSIÓN: EL MOMENTO DE LA VERDAD

Puerto Rico tiene ante sí una disyuntiva histórica. Puede continuar por el camino del gasto descontrolado, la administración inflada y la dependencia de contratistas privados que se llevan el dinero sin resolver los problemas. O puede elegir la transformación: reducir su gobierno, digitalizarlo y reorientar sus instituciones de conocimiento —especialmente la UPR— hacia la creación de valor real para el país.

El Dr. Edgar León y otros investigadores han hecho el trabajo intelectual. Los modelos existen, los datos son claros, los ejemplos internacionales son abundantes. Lo que falta es voluntad política y ciudadana. Los puertorriqueños merecen un gobierno que funcione, que rinda cuentas, que invierta en el futuro en lugar de financiar el pasado. Y merecen universidades que investiguen, que innoven, que resuelvan los problemas reales del país.

El reloj de la crisis fiscal no se detiene. Cada año de inacción es otro año de deuda acumulada, otro año de talento emigrado, otro año de ciudadanos pagando impuestos a cambio de servicios mediocres administrados por estructuras del siglo pasado. El momento de actuar no es mañana. Es ahora.

“Puerto Rico no puede permitirse el lujo de seguir siendo víctima de su propia burocracia. La transformación digital no es una opción; es la única salida fiscal responsable.” — Dr. Edgar León

SOBRE LAS FUENTES

Este artículo se basa en el Estudio Pericial del Dr. José I. Alameda Lozada (enero 2023) sobre el acuerdo cooperativo LAC-PRT; datos de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico; estadísticas de la Junta de Supervisión y Administración Financiera; el artículo académico de Suárez-Gómez y Ayala-Cruz sobre cabotaje marítimo (Estudios Gerenciales, 2016); datos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.; y las propuestas de transformación digital del Dr. Edgar León.

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