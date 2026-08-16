Presidente Abinader inaugura moderno Batallón de Transportación del Ejército para fortalecer la movilidad. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.– El presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, inauguró este sábado el nuevo Batallón de Transportación del Ejército de República Dominicana, una moderna infraestructura que permitirá fortalecer la capacidad logística y operativa de la institución, optimizar el mantenimiento y disponibilidad de su flota vehicular y mejorar las condiciones del personal responsable de garantizar el transporte necesario para el cumplimiento de las misiones militares.

La instalación, ubicada en la Primera Brigada del Ejército, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, forma parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y de las inversiones orientadas a fortalecer sus capacidades y condiciones de servicio.

A su llegada a la Primera Brigada del Ejército, el jefe de Estado, en su condición de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, recibió los honores militares correspondientes a su investidura.

Destaca fortalecimiento operativo del Ejército con nuevas instalaciones

Durante el acto, el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, destacó que las nuevas instalaciones representan un fortalecimiento de las capacidades logísticas y operativas de la institución, para el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de seguridad y defensa nacional.

Camino Pérez explicó que la obra, construida con una inversión de RD 142,238,939.06, representa un aporte directo a la capacidad de respuesta del Ejército y al bienestar del personal encargado de mantener operativos los medios de transporte utilizados en las misiones institucionales.

Informó que el complejo cuenta con cinco hangares y tres edificaciones destinadas a cuarteles para el personal militar, oficinas administrativas, almacenes, cocina industrial y comedor, espacios que facilitarán el mantenimiento, conservación y disponibilidad de la flota vehicular del Ejército.

El comandante Camino Pérez indicó que estas mejoras forman parte del proceso de transformación y modernización del Ejército, con el propósito de contar con una institución más cohesionada, disciplinada y eficiente, preparada para responder a las exigencias actuales y cumplir su misión al servicio de la nación.

Al concluir sus palabras, agradeció al presidente Luis Abinader, al ministro de Defensa y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por el respaldo brindado para materializar el proyecto y acondicionar las vías de acceso a las instalaciones.

Acompañaron al presidente el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez (ERD); para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez (ARD), y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez (FARD); el asesor en materia militar del mandatario, mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario (ERD).

También se contó con la presencia del comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD), y el de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez (FARD), así como el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y elnde Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

Presidente Abinader impulsa una educación con más oportunidades, mejores condiciones de aprendizaje y mayor cercanía con las comunidades

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader destacó las acciones que desarrolla el Gobierno para fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones de aprendizaje y acercar mayores oportunidades de formación a los estudiantes y a las comunidades de todo el país.

Al encabezar un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes de centros educativos públicos y privados del Distrito Escolar 15-06, en el polideportivo de Pedro Brand, el mandatario, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció que el Gobierno trabaja para que, en noviembre próximo, entre el 60 % y el 70 % de los politécnicos del país cuenten con los equipos requeridos para las prácticas de las distintas áreas técnicas en las que se forman los estudiantes del sistema público de educación.

El gobernante afirmó que el proceso de reequipamiento continuará hasta lograr que los centros educativos dispongan de los recursos necesarios para desarrollar de manera adecuada el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en las áreas que requieren herramientas y equipos especializados para la formación práctica.

El jefe de Estado también exhortó a los estudiantes a cuidar los equipos disponibles en sus centros educativos, al recordar que estos son adquiridos con los recursos que aportan los ciudadanos mediante el pago de impuestos y están destinados a fortalecer la preparación de las nuevas generaciones.

Como parte de su compromiso con una educación más cercana a las comunidades, el jefe de Estado puso como ejemplo la construcción de un Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la Autopista Duarte, obra que permite ampliar las opciones educativas para estudiantes de Pedro Brand y zonas cercanas.

Durante el encuentro, el mandatario motivó a los jóvenes a mantener la perseverancia, la disciplina y el trabajo como pilares para alcanzar sus objetivos, al tiempo que los exhortó a aprovechar las oportunidades de formación que tienen a su alcance.

El presidente Abinader destacó que las dificultades forman parte del camino hacia el cumplimiento de las metas, pero llamó a los estudiantes a mantener el enfoque y la determinación para superar los obstáculos y continuar avanzando en sus proyectos personales y profesionales.

Asimismo, recomendó a los jóvenes aprender inglés y desarrollar competencias que les permitan ampliar sus oportunidades académicas y laborales, al considerar el dominio de este idioma como una herramienta de gran importancia para la empleabilidad y el crecimiento profesional.

El presidente reafirmó además el compromiso del Gobierno con la formación integral de los estudiantes, mediante una educación que combine conocimientos, valores, habilidades técnicas y mayores posibilidades de acceso a oportunidades para su desarrollo.

Durante el intercambio, los estudiantes plantearon propuestas para continuar mejorando sus centros educativos, entre ellas la ampliación de infraestructuras, la construcción de techados deportivos y el fortalecimiento de los servicios de alimentación escolar.

Como reconocimiento al desempeño académico de los jóvenes participantes, el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, anunció que, por disposición del presidente Abinader, cada uno de los estudiantes presentes recibiría una laptop y una beca para cursar programas de formación ofrecidos por esa institución.

En la actividad participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez. La invocación estuvo a cargo de la estudiante Andry Kamil Acevedo Puello, del Liceo en Artes Profesora Evangelina Rodríguez Urbano González.

Presidente Abinader expresa orgullo por los jóvenes graduados de Oportunidad 14/24 que dejan atrás “el camino de la oscuridad” y escogen “el camino de la luz”

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dijo este sábado sentirse orgulloso de los jóvenes que forman parte del programa Oportunidad 14-24, al destacar que cada graduando representa una decisión de vida: escoger el trabajo, la esperanza y “el camino de la luz”, en lugar de la oscuridad y las circunstancias que pueden conducirlos hacia la exclusión social y la delincuencia.

Durante el acto de graduación, el mandatario, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, destacó que el programa surgió a partir de su experiencia recorriendo distintas comunidades del país y de la necesidad de crear alternativas para jóvenes que, por diversas razones, no estudiaban ni trabajaban.

El presidente Abinader explicó que el período comprendido entre los 14 y 24 años es determinante para definir el rumbo de vida de una persona, por lo que consideró fundamental que el Estado genere oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades, se formen y construyan un futuro con mayores posibilidades.

El programa proyecta superar los 40,000 egresados este año

El jefe de Estado destacó que Oportunidad 14-24 ya supera los 35,000 jóvenes que han completado su formación y proyecta alcanzar más de 40,000 egresados al cierre de 2026, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para ampliar las oportunidades de formación, empleo, emprendimiento y desarrollo de la juventud dominicana.

“Esos son 36,000 jóvenes, incluyendo ustedes, que decidieron tomar, como yo espero que todos tomen, el camino de la luz, el camino de la esperanza, el camino de un verdadero desarrollo, de tranquilidad para ustedes y para sus familias”, afirmó.

Llamado a continuar por el camino del trabajo y la superación

El presidente felicitó a los graduandos y los exhortó a mantener la decisión de avanzar mediante el trabajo y la superación, al tiempo que reconoció el respaldo de sus familias.

Asimismo, señaló que el ejemplo de estos jóvenes debe servir de referencia para que más dominicanos aprovechen las oportunidades disponibles y puedan contribuir a su desarrollo personal, al bienestar de sus familias y al progreso de la sociedad.

“Espero que todos los jóvenes dominicanos escojan el camino que ustedes han escogido hoy, el camino del trabajo, de la esperanza y finalmente el camino de la luz”, expresó el presidente Abinader.

Oportunidad 14-24 amplía su cobertura nacional

El director de Oportunidad 14-24, Alex Mordán, informó que actualmente el programa cuenta con 1,600 estudiantes en aula y más de 6,000 jóvenes reclutados y depurados, proceso que permite identificar a quienes no estudian ni trabajan.

Mordán anunció que la próxima semana comenzarán nuevas cohortes en el Gran Santo Domingo y aseguró que la meta es cerrar 2026 con más de 40,000 egresados.

La graduación reunió a participantes de 10 provincias y el Distrito Nacional, como parte de una iniciativa que durante 2026 alcanzó 149 espacios en 31 provincias y el Distrito Nacional, y que ha beneficiado a más de 69,000 jóvenes, de acuerdo con las cifras presentadas durante el acto.

Política social orientada a generar oportunidades

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó que Oportunidad 14-24 constituye una respuesta de política social dirigida a convertir la protección en oportunidades concretas para que los jóvenes desarrollen capacidades, accedan a empleos, emprendan o retomen sus estudios.

“Una política social verdaderamente transformadora debe ser capaz de convertir la protección en oportunidad; la oportunidad en autonomía; y la autonomía en movilidad social”, afirmó.

Vásquez vinculó los resultados del programa con una visión más amplia de política social desarrollada durante los últimos años, basada en la articulación de instituciones, servicios y oportunidades para responder a las necesidades de la población.

Egresados destacan las oportunidades recibidas

En representación de sus compañeros, los egresados Nicole López y Mauricio Gabriel agradecieron el respaldo recibido a través del programa y resaltaron que la capacitación les permitirá ampliar sus posibilidades de empleo y emprendimiento.

Los jóvenes señalaron que la experiencia les permitió adquirir conocimientos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza en sus capacidades para transformar sus historias de vida y apoyar a sus familias.

Los graduandos recibieron formación en distintas áreas técnico-profesionales, entre ellas auxiliar de belleza, hotelería, contabilidad, electricidad residencial, gastronomía, informática, inglés, multimedia, panadería y repostería, peluquería, promoción farmacéutica, recepción hotelera, secretariado, servicios de alimentos y bebidas, soporte técnico, ventas y montacargas.

Como parte de la estrategia de acompañamiento, Oportunidad 14-24 también desarrolla la Derivación Escolar, en alianza con el Ministerio de Educación, para identificar a jóvenes que han abandonado sus estudios primarios o secundarios y facilitar su reinserción educativa mediante programas como Prepara.

Presidente Abinader inaugura el techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar) para impulsar el deporte y la formación integral de más de 1,500 estudiantes en Capotillo

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, inauguró este sábado el techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar), en Capotillo, una obra que beneficiará a más de 1,500 estudiantes. Posteriormente, entregó remozado el emblemático Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, que devuelve vida, esperanza y nuevas oportunidades a los jóvenes de este sector.

Durante el acto inaugural del techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar), el director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez, destacó que la infraestructura permitirá desarrollar actividades deportivas, recreativas y formativas en condiciones dignas y seguras. Con esta obra, la institución suma 10 techados entregados en centros educativos del país.

De su lado, el director del Cescar, Roberto Cruz, agradeció la obra y resaltó que los estudiantes practican diversas disciplinas deportivas, incluido el golf, lo que amplía sus oportunidades de desarrollo.

En representación de los estudiantes, José Antonio Díaz Morel agradeció al presidente Abinader y destacó que el nuevo espacio contribuirá al desarrollo de las actuales y futuras generaciones.

Entrega techado remozado del emblemático Club Deportivo y Cultural Villa Francisca

Posteriormente, el gobernante inauguró la reconstrucción del emblemático Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, con el cual se entrega a los jóvenes y a toda la comunidad un renovado espacio para el deporte, la recreación, la formación y la convivencia. Así se recupera una instalación que durante años ha sido punto de encuentro para actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

En el acto el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de la Cruz, destacó que el Club Villa Francisca, fundado en 1960 y vinculado a importantes episodios de la historia democrática del país, fue transformado en un moderno centro deportivo y cultural. Resaltó la renovación de la cancha, techo, gradas y fachada, así como la incorporación de gimnasio y cafetería, además de un dispensario médico y odontológico.

Asimismo, explicó que la instalación cuenta con áreas para boxeo, judo, taekwondo, fisioterapia, salón multiuso y espacios para cursos técnicos y alfabetización digital. De la Cruz afirmó que esta obra forma parte del programa de construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas que impulsa el Gobierno en distintas comunidades del país.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, llamó a la comunidad a cuidar y mantener en buen estado el renovado Club Villa Francisca, al igual que destacó que la obra responde a solicitudes de los residentes y forma parte de las acciones conjuntas con el Gobierno para mejorar la seguridad y las condiciones del sector, incluyendo la instalación de 346 luminarias en 55 calles y la construcción de 900 metros cuadrados de aceras.

Rubén Montes de Oca, presidente del Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, resaltó que la reconstrucción del club hace realidad un sueño de más de tres décadas y lo convierte en un moderno complejo deportivo con gimnasio, centro de masajes, consultorio dental, ring y cafetería, al tiempo que fortalece el deporte, la disciplina y el desarrollo de los jóvenes.

La entrega de estas instalaciones forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para recuperar y mejorar espacios destinados al deporte, la recreación y el sano esparcimiento, con especial atención a comunidades donde estos lugares tienen un importante valor social.

Presidente Abinader pide a agricultores continuar tecnificándose para eliminar la mano de obra extranjera; garantiza total respaldo por parte del Gobierno

San Juan.- Como marca del inicio de una nueva etapa para la agropecuaria dominicana, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), que busca transformar los procesos productivos, reducir costos, elevar la productividad y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera.

Al garantizar a los productores apoyo absoluto por parte del Gobierno para hacer del sector agropecuario uno más eficiente y competitivo, el jefe de Estado aseguró que es, además, “un tema de especial importancia para la seguridad nacional” que evitará a futuro, el uso indefinido de mano de obra extranjera.

“Tenemos que acompañar a los productores de todo el país para ir gradualmente mecanizando las labores; sale más económico y menos complejo” manifestó el presidente Abinader.

Uso de nuevas tecnologías

Pronamec incorporará progresivamente tecnologías y maquinarias en las diferentes fases de producción agrícola, desde la preparación de los terrenos y siembra mecanizada, hasta el manejo del cultivo, la recolección y la poscosecha. De igual forma, se implementarán nuevos modelos de financiamiento.

“Queremos un campo donde la tecnología permita hacer en horas lo que antes requería días; un campo donde el pequeño productor tenga acceso a herramientas que multipliquen su capacidad; un campo menos dependiente, más eficiente y más competitivo”, expresó por su parte el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

Mediante la enseñanza, el financiamiento y la expansión, este programa llega para fortalecer la seguridad alimentaria y la modernización del sector agropecuario, propiciando la transformación del campo dominicano.

El ministro Espaillat Bencosme explicó que en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela se puede mecanizar alrededor del 90 % del proceso, mientras que en plátano y banano, debido a su mayor complejidad, la meta es superar el 60 %, mediante una adecuada planificación de las siembras. Dicho proceso se extenderá a otros cultivos como vegetales, tubérculos y frutas.

Actualmente la agropecuaria representa aproximadamente el 5.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), genera aproximadamente el 8.8 % del empleo nacional y aporta cerca del 11.8 % de las exportaciones.

Etapas del proyecto

Con una inversión superior a los RD 200 millones, Pronamec será implementado en varias etapas. La primera comienza con las Parcelas Demostrativas de Mecanización, iniciada en San Juan, y posteriormente en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso, donde se llevarán las maquinarias para capacitar a los productores y determinar cuáles tecnologías funcionan mejor de acuerdo con cada cultivo y región.

La formación de operadores y mecánicos especializados será responsabilidad del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y empresas distribuidoras, para que los productores puedan incorporarlas de manera efectiva a sus actividades productivas.

La segunda etapa busca facilitar a los pequeños y medianos productores el acceso a los equipos y tecnologías mediante financiamientos flexibles con el respaldo del Banco Agrícola, Bandex y la banca privada. Para los pequeños productores, también se impulsarán esquemas asociativos y cooperativos para compartir maquinarias y reducir costos.

La tercera etapa contempla llevar la transformación a escala nacional mediante el fortalecimiento y modernización de Prosema, ampliando los servicios de maquinaria que ofrece el Ministerio de Agricultura y aumentando progresivamente su cobertura en las distintas regiones productivas del país.

Respaldo al sector agropecuario

En sus palabras, Espaillat Bencosme resaltó el acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

San Juan constituye una de las principales fortalezas agropecuarias del país con una estructura productiva de gran escala. Registra 20,577 productores agropecuarios y 27,696 parcelas, que abarcan aproximadamente 1.84 millones de tareas, de las cuales más de 1.06 millones están sembradas.

Presidente Abinader entrega RD 85 millones a 400 microempresarios y anuncia ampliación del Programa “Tu Firma es tu Garantía”

San Juan.- Al entregar RD 85 millones de pesos en créditos a 400 microempresarios y emprendedores de San Juan, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), el presidente Luis Abinader anunció la ampliación del programa “Tu Firma es tu Garantía” para facilitar el acceso al financiamiento a más mujeres y hombres que impulsan sus negocios, fortalecer las mipymes, generar empleos y dinamizar la economía de la provincia.

Durante la actividad, celebrada en el Centro de Convenciones y Evangelización Monseñor Reynaldo Connors, por motivo del primer aniversario del programa “Tu Firma es tu Garantía”, el presidente Abinader explicó que esta iniciativa nació en San Juan de la Maguana, luego de escuchar a mujeres emprendedoras que enfrentaban dificultades para acceder a los créditos de Promipyme por no contar con un fiador o codeudor. Señaló que algunas se veían obligadas a recurrir a préstamos informales con tasas de interés muy elevadas, situación que motivó la creación del programa.

El mandatario destacó que el programa representa una herramienta de desarrollo económico y justicia social, al facilitar que micro y pequeños empresarios puedan obtener financiamiento para hacer crecer sus negocios. Afirmó que “Tu Firma es tu Garantía” continuará fortaleciéndose en San Juan y que el Gobierno seguirá aumentando la cartera de crédito de Promipyme para llegar a más mujeres y hombres emprendedores.

El gobernante resaltó además el crecimiento del financiamiento destinado al sector agrícola y aseguró que continuará trabajando para ampliar las oportunidades de crédito para las mipymes. Consideró que respaldar a los emprendedores permite fortalecer negocios, generar empleos y crear mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades y del país.

Gómez Mazara: “el presidente Abinader pasará a la historia por su apoyo a las mipymes”

En el acto, el director de Promipyme, Fabrizio Gómez Mazara, destacó que “Tu Firma es tu Garantía”, lanzado hace un año en San Juan, busca eliminar una de las principales barreras que enfrentan los microempresarios para acceder al financiamiento: la falta de un garante o codeudor.

El director de Promipyme afirmó que el presidente Abinader pasará a la historia como el mandatario que mayor apoyo ha brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional, al destacar las políticas de financiamiento, capitalización y eliminación de trabas que han favorecido el crecimiento del sector.

Asimismo informó que el programa ha colocado RD 979.3 millones, equivalentes al 8.2 % de la cartera de créditos de Promipyme, para contribuir a ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del financiamiento informal.

Gómez Mazara resaltó que el 62 % de los créditos entregados durante la jornada corresponden a negocios liderados por mujeres, lo que refleja la participación de las emprendedoras en la actividad productiva y el acceso a herramientas financieras para impulsar sus negocios.

El director de Promipyme también destacó el respaldo del Gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas y señaló que la transferencia de RD 1,500 millones realizada a la institución permitió incrementar su cartera de créditos en 39.3 %, hasta alcanzar RD 11,991.7 millones.

La jornada permitió a emprendedores y propietarios de pequeños negocios conocer las alternativas de financiamiento disponibles, recibir orientación sobre los mecanismos para acceder al crédito y explorar opciones para invertir, ampliar sus operaciones y fortalecer su capacidad productiva.

Agradecen al presidente Abinader por llevar más bienestar a las familias de San Juan

En sus palabras de bienvenida, la gobernadora Ana María Castillo agradeció al presidente Luis Abinader y a Promipyme por respaldar a los emprendedores de San Juan y destacó que los créditos representan una oportunidad para fortalecer negocios, generar empleos y mejorar el bienestar de las familias.

En nombre de los beneficiarios, la emprendedora Wanda Ramírez agradeció el respaldo de Promipyme, que le permitió fortalecer su negocio Nelly Snap Service mediante créditos, orientación y capacitación y destacó que estos recursos representan una oportunidad para crecer, generar empleos y aportar al desarrollo de San Juan.

La bendición del acto estuvo a cargo del padre Ramón Emilio Rosario, párroco de la iglesia Cristo Rey y también beneficiario del programa, quien valoró el apoyo de Promipyme a hombres y mujeres que buscan convertir sus ideas en proyectos productivos y contribuir al progreso de sus comunidades.

En atención a fortalecer el deporte y la formación integral de estudiantes, presidente Abinader inaugura techado en politécnico de San Juan

Viceministro de Educación Francisco D’Oleo resalta que obras impulsadas por el jefe de Estado permitirán que 81,000 estudiantes de esta regional se beneficien para tener una educación digna.

14 de Agosto 2026 | 16:02

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San Juan.- La comunidad educativa del Politécnico Mercedes Consuelo Matos en San Juan de la Maguana, recibió con alegría al presidente Luis Abinader quien dejó inaugurado un nuevo techado para la promoción del deporte y el sano esparcimiento entre los jóvenes.

El espacio también servirá como salón multiuso y llega para hacer realidad un anhelo de los estudiantes, maestros y personal administrativo del centro.

“El presidente sigue transformando de manera integral el sur de la República Dominicana con obras trascendentales, la creación de espacios dignos y otros tipos de facilidades para que 81,000 estudiantes de esta regional se beneficien para tener una educación digna” expresó Francisco D’Oleo, viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación.

Allí podrán seguir desarrollando las competencias deportivas de los jóvenes, lo que permite iniciarlos es esta área y así formar futuros atletas, señaló el funcionario.

De su lado, con el júbilo a flor de piel, la estudiante de quinto año Cristin Cuello Jiménez agradeció al mandatario y destacó su compromiso con la transformación de la educación dominicana. Ella describió este techado como un espacio ideal para la convivencia y desarrollo integral de la escuela y la comunidad.

De pie y frente al presidente Abinader, Cristin le solicitó ayuda para completar el equipamiento del comedor escolar, la terminación de aulas de nivel inicial y de la plaza Enriquillo, también localizada dentro del Politécnico.

Asimismo, el párroco Ramón Emilio del Rosario, quien bendijo el acto, agradeció por las buenas noticias que llegan con cada visita del presidente en favor del progreso de la provincia.

Los trabajos incluyeron la construcción de baños, pintura de gradas, acondicionamiento exterior y paisajismo y fueron ejecutados por la Dirección de Infraestructura Escolar, dirigida por el ingeniero Roberto Herrera.

Presidente Abinader encabeza graduación de 1,156 jóvenes de Oportunidad 14-24 en la región Sur; programa alcanza los 33,276 egresados

San Juan.- Un total de 33,276 jóvenes dominicanas han visto multiplicar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo gracias a las acciones del Gobierno, que, a través del programa Oportunidad 14-24, cultiva nuevos talentos ofreciendo múltiples capacitaciones para responder a las necesidades del mercado laboral y fortalecer las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento.

Este viernes, el presidente Luis Abinader encabezó la decimocuarta graduación regional de este programa, en la que 1,156 jóvenes de la región Sur completaron su formación técnico-profesional correspondiente al primer semestre de 2026, con la cual obtienen una base para superar condiciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, Alex Mordán, director de Oportunidad 14-24, indicó que cerca de 14,000 egresados ya se integraron al tren de empleos formales y que el primer semestre de este 2026 cerrará con 35,812 graduados, mientras que para fin de año se proyectan más de 40,000.

Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Política Social, informó que con este acto suman 7,300 los jóvenes egresados solo en la región Sur, de los cuales resaltó los talentos y capacidades para construir sus proyectos de vida.

Del total indicado, 2,926 residen en la provincia San Juan. Además, 1,690 jóvenes egresados realizaron pasantías remuneradas y 332 están encaminados a lanzar sus propios proyectos productivos.

Transformando vidas

Al compartir su testimonio, una de las jóvenes que ya concluyeron su formación habló sobre los obstáculos personales que tuvo que superar para comenzar a transformar su vida luego de haber perdido a sus padres y, junto a una de sus compañeras, agradeció al presidente Abinader por esta plataforma que les permite tener autonomía económica y trabajar por un mejor futuro.

Áreas de capacitación

Entre las áreas de formación que integran este programa, figuran: tecnología, belleza, hotelería, contabilidad, electricidad, gastronomía, informática, inglés, multimedia, panadería y repostería, peluquería, promoción farmacéutica, recepción hotelera, secretariado, servicios de alimentos y bebidas, soporte técnico, ventas y montacargas.

Derivación Escolar y Sur Bilingüe

Oportunidad 14-24 implementa además las iniciativas Derivación Escolar y Sur Bilingüe, que respectivamente buscan identificar jóvenes que interrumpen sus estudios primarios o secundarios y facilitar su reinserción educativa a través de programas como Prepara e impactar jóvenes con aprendizaje del idioma inglés

En esta ocasión, los beneficiarios residen en las siete provincias de la región: Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan.

Entre los presentes se encontraban la gobernadora Ana María Castillo; el senador Félix Bautista, el viceministro Luis Madera; la directora del Infotep, Maira Morla, y el ministro de Educación Superior, Rafael de los Santos.

Presidente Abinader inaugura tras 15 años de espera el Liceo Eliseo Viola, que beneficiará a estudiantes de diversas comunidades de San Juan

La Cana de Guazumal, San Juan.– El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el Liceo Eliseo Viola, en la comunidad La Cana de Guazumal, provincia San Juan, una obra que beneficiará a estudiantes de Cana Arriba y Abajo, Los Romeros, El Coco, Hato Nuevo y Los Anises, así como de otras comunidades cercanas, luego de 15 años de espera.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección del ingeniero Roberto Herrera, como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno para ampliar la infraestructura educativa y responder a la demanda de nuevos espacios escolares.

Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Óleo Ramírez, en nombre del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la entrega del centro educativo, luego de aproximadamente 15 años en proceso de construcción, representa un paso importante para garantizar espacios dignos a los estudiantes. También valoró el esfuerzo de los alumnos, padres y docentes, quienes han mantenido un buen desempeño académico pese a las condiciones anteriores.

Asimismo dijo que el liceo cuenta con seis aulas con capacidad para 150 estudiantes de secundaria, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa y acercar los servicios de enseñanza a las familias de esta zona de la provincia San Juan.

De Óleo Ramírez informó que la Regional de Educación se prepara para recibir alrededor de 81,000 estudiantes al inicio del año escolar 2026-2027 y resaltó las mejoras que se ejecutan en los centros educativos. Indicó que unas 180 aulas han sido culminadas, mientras 50 se encuentran en proceso de mantenimiento; además, 37 aulas prefabricadas ya fueron instaladas, 13 están en proceso de instalación y otras 28 serán incorporadas próximamente, junto a 11 aulas del nivel inicial.

El viceministro señaló que próximamente el plantel recibirá mobiliario y equipos tecnológicos, lo que contribuirá a fortalecer la formación de los estudiantes y al desarrollo de sus competencias.

Llaman a aprovechar y cuidar las nuevas instalaciones educativas

La estudiante Crisveli del Carmen Mateo, de quinto grado de secundaria, valoró la entrega del liceo como el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa y agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad una obra que durante años representó una necesidad y una esperanza para las familias de la zona.

Mateo exhortó a sus compañeros a aprovechar las nuevas instalaciones, cuidar el centro educativo y asumir con responsabilidad las oportunidades de formación. Expresó su esperanza de que en sus aulas se formen profesionales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades y del país.

El párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, José Antonio Álamo, calificó la entrega del centro educativo como una bendición para la comunidad y exhortó a estudiantes, docentes y familias a cuidar y aprovechar las nuevas instalaciones. Con este liceo, las comunidades beneficiadas disponen de un espacio educativo digno que contribuirá a fortalecer la formación de las nuevas generaciones y al desarrollo de la provincia de San Juan.

El nuevo centro educativo responde a una demanda de larga data de estas comunidades y permitirá que niños, niñas y adolescentes reciban docencia en un espacio moderno, equipado y con mejores condiciones para su formación académica, ampliando las oportunidades educativas de las familias de la zona.