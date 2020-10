Incidentes de Guardias y Periodistas en el Palacio. Una situación urgente que se debe corregir

Héctor Sánchez, Special-Reporter

Palacio Nacional, R.D.-En este jueves Pasado el Presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona sostuvo una muy interesante reunión con los Periodistas que cubrimos la fuente Presidencial en la misma el Mandatario Dominicano nos ofreció un desayuno.

El gobernante compartió con los corresponsales en un ambiente distendido y de camaradería. Así, tan pronto llegó al Salón Verde del Palacio Nacional, y ya con las mesas dispuestas para la ocasión, saludó a los presentes y escuchó las inquietudes que surgieron.

Para él Mandatario más que una actividad, se trató de un encuentro en donde él mismo decía: “Esto es una reunión de trabajo para compartir” y es necesario que la prensa se exprese con libertad y diga las cosas como son.

Los corresponsales aprovecharon la ocasión para manifestar sus deseos de poder desarrollar su labor diaria con plena libertad. La directora de Comunicaciones y vocera del Gobierno, Milagros Germán, avanzó que van a facilitar el trabajo periodístico con nuevas iniciativas en las próximas semanas.

En esa actividad estuvieron presente y que han de servir de testigos, igualmente, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y el Director de Información y Prensa de la Presidencia, Daniel García Archibald. Quien Manifestó su interés de que los reporteros realicen su labor de manera eficiente,posteriormente se incorporo a la misma el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza.

Luis Abinader, conversó de manera directa y franca con los periodistas que cubren las incidencias en el Palacio Nacional y todo lo que concierne a su agenda.

Abinader, quien días antes se había acercado a reporteros en la casa de Gobierno y les preguntó por el trato que estaban recibiendo, hizo un aparte en su agenda para desayunar con los hombres y mujeres responsables de difundir a través de los diferentes medios de comunicación, todo lo que ocurra en la casa de gobierno.

Aunque desde hace unas tres semanas tenía programado almorzar con los periodistas, el encuentro del jefe de Estado luego de las quejas externadas en los medios de comunicación sobre falta de acceso a información, coordinación y movilidad en el Palacio.

Pero se ha presentado una situación la cual debe tratarse de que se corrija cuanto antes a fin de se eviten incidentes innecesarios entre ciertos oficiales de Seguridad que, o no saben cual es la importancia de la función de un reportero y simplemente quieren desconocer el trabajo que tenemos en la casa de Gobierno.

Luis Abinader, candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno, saluda a la multitud mientras es rodeado por periodistas en un centro de votación durante las elecciones presidenciales, en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 5 de julio de 2020. (Foto AP/Tatiana Fernández)

Mis años de experiencias casi 27 años cubriendo la fuente Presidencial me permite hacerle algunas sugerencias tanto a la Señora Milagros German Directora de la Dirección de Comunicaciones (DICOM) y Vocera del Presidente de la República y a Daniel García Archibald Director de Información y Prensa de la Presidencia en calidad de nuestros Jefes inmediatos.

Así como al General de Brigada Selin Rubio Terrero en calidad de Jefe del cuerpo de seguridad presidencial, un Veterano Oficial que por cierto está adornado con una caballerosidad y humildad extraordinaria , y amigo nuestro por demás y que estuvo muchos años trabajando allí con nosotros.

Y la primera de ellas es reunirse entre ellos para que realicen una buena coordinación que eviten los encontronazos innecesarios entre los Oficiales de Seguridad del Señor Presidente y los Comunicadores, porque aunque tenemos diferentes funciones de trabajo, pero ambos le servimos al Mandatario, ellos cuidan del Presidente y nosotros somos los responsables de mantener informado a la Sociedad el acontecer noticioso de la casa de Gobierno.

Decimos esto porque siempre en todos los gobiernos los Periodistas hemos tenidos área restringida en la que no podemos ni debemos estar, y esas áreas siempres están resguardadas por una cinta roja que siempre custodian Oficiales asignados, pero el resto de las áreas que no están custodiadas siempre se las ha permitido al Periodista movilizarse en ella sin ninguna dificultad, aunque siempre tenemos oficiales que se quieren pasar de contento queriendo limitar el trabajo del reportero.

Si después la Seguridad Presidencial quiere usar otra de la que no esta restringida bueno, pues se hace el desplazamiento y se hacen los ajustes de lugar y entonces pues entran al área preservada para la ocasión y entonces nosotros como periodistas entendemos y respetamos esa situación.

El Presidente Luis abinader en ese encuentro-desayuno nos hablo de Talleres para que se facilite nuestros trabajos: Ojala que se realicen lo mas pronto posible, y esperamos que en ellos participen también algunos oficiales Superiores que están en la Seguridad presidencial en virtud de que muchos de ellos parece que no saben la importancia y la naturaleza de nuestro trabajo como periodistas asignados a esa fuente Presidencial.

Y déjenme dejarle bien claro lo siguiente:

No es verdad que nosotros los Periodistas tenemos que estar obligatoriamente confinado en la Oficina de Redacción, dispuesta en la Primera Planta ni mucho menos debajo de la escalera, nunca has sido así, siempre hemos tenido movilidad en cualquier área en donde no tenemos restricción además, los periodistas nunca hemos sido amenaza de Seguridad para ningún presidente ni para ningún Ministro, ni para nadie en lo absoluto.

Y algo mas que los Oficiales de Seguridad deben de saber, si un periodista le pregunta a un Ministro o a un funcionario cualquiera si el quiere hablar para la Prensa hablara si el no quiere nadie lo obligara, y otra cosa hay funcionario que no pasan por el área donde estamos nosotros, así es que tenemos que buscarlo a ver si ellos quieren hablar para nosotros.

Un Sargento del Ejercito adscrito a la Seguridad, creo que si mal no recuerdo llamado Carrasco me fue a reclamar el porque yo estaba parado en un lugar que siempre he estado alli en mis ultimos 15 años, en una esquinita donde esta mas fresco y tranquilo el ambiente, pero en un area totalmente alejado de las areas de restriccion, bueno fíjese que reitero que he estado alli por mas de 15 años y nunca he sido molestado por nadie.

Y ayer el General de Brigada Selin Rubio Terrero que es mi amigo por muchísimos años se paro cerca yo fui a saludarlo este sub-oficial se molestó y fue a reclamarme que yo no podía estar allí casi ordenandome que yo debería de estar o a pocos metros de la escalera o abajo en la Oficina, no Sargento siga cuidando su puesto donde usted esta pero no me quiera encerrar en una área donde nunca los Comunicadores hemos tenido restricción.

Ahora bien debo decir que en principio de cualquier gobierno incidentes como estos son normales en virtud de que muchos oficiales nuevos que llegan al Palacio Nacional no conocen el trabajo que realizamos los Periodistas que por años hemos estado cubriendo esta importante fuente Presidencial.

Sin embargo con una simple reunión entre Doña Milagros German, Daniel García Archibald y el General de Brigada Selin Rubio Terrero estoy mas que seguro se podrán corregir estas situaciones que traen más coordinación entre la Seguridad y la Prensa que trabajamos para el Mandatario Dominicano y asi ningun sector se metera al area de accion del otro.

Aqui le dejo una de las historias escritas por un medio de Prensa Dominicano con respecto al asunto

Falta de información y restricciones en Palacio obstruyen trabajo de periodistas que cubren fuente

La falta de información sobre las actividades del presidente Luis Abinader han causado malestar entre los reporteros que cubren la fuente de Palacio Nacional, a quienes regularmente no les envían las convocatorias de las reuniones alegando que se trata de eventos “privados” del mandatario.

La aparente descoordinación del equipo encargado de la comunicación del Gobierno provoca que las convocatorias de las actividades del mandatario que si son comunicadas lleguen en un margen de tiempo que hace casi imposible su cobertura.

Para citar un ejemplo, este jueves los periodistas fueron convocados a un primer palazo para la construcción de un proyecto comercial y habitacional privado que encabezó el mandatario faltando menos de media hora para el evento, lo que representa un riesgo para ese equipo de trabajo que se ve compelido a trasladarse a alta velocidad para cumplir con la encomienda del medio.

Otro ejemplo de la desconsideración hacia los periodista que cubren la fuente, es el ocurrido este miércoles, cuando se nos invitó a cubrir una acto en el que la vicepresidenta Raquel Peña, recibía el donativo de medicamentos, pero al llegar al Salón Verde del Palacio Nacional, dicha actividad estaba por terminar.

Al intentar abordar a la funcionaria sobre la actividad esta se negó a responder, mientra que la encargada del equipo de prensa de la funcionaria se limitó a preguntar, “esto es un acto privado, a ustedes quien los invitó?”.

A esto se suman las restricciones para desplazarse o filmar en los pasillos de la Casa de Gobierno.

Ante esta situación, los trabajadores de la prensa solicitan al presidente Luis Abinader una reunión para exponer sus inquietudes, aclarándole que no puede ser privada ninguna actividad en la que participe el jefe de Estado.

