El Gran Engaño Bilingüe: Puerto Rico No Puede Permitirse Este Lujo

Cuando la fachada política le roba el futuro a nuestros estudiantes

Hay una verdad incómoda que los funcionarios del Departamento de Educación de Puerto Rico prefieren ignorar mientras inauguran escuelas bilingües con fanfarria y discursos grandilocuentes: nuestros estudiantes no dominan el español. Y si no dominan su propio idioma —el idioma en el que piensan, sueñan y viven— ¿qué sentido tiene invertir millones en enseñarles otro?

La respuesta, lamentablemente, no tiene nada que ver con educación. Tiene todo que ver con política.

Los Números que Nadie Quiere Pronunciar

Las pruebas estandarizadas año tras año cuentan la misma historia devastadora. Los estudiantes del sistema público puertorriqueño muestran deficiencias alarmantes en comprensión lectora, expresión escrita y razonamiento crítico en español. Las brechas de aprovechamiento académico no solo persisten —se agrandan. Generación tras generación de jóvenes egresa sin las herramientas lingüísticas mínimas para competir, para argumentar, para construir.

La investigación educativa es unánime en esto: un estudiante que no tiene una base sólida en su primer idioma no puede adquirir un segundo idioma con profundidad real. La lengua materna es el andamiaje sobre el cual se construye todo aprendizaje. Sin ese andamiaje firme, el bilingüismo se convierte en semi-lingüísmo: el estudiante no domina ni uno ni otro.

Eso no es educación. Es manufactura de fracasos con etiqueta de progreso.

La Estadidad Como Disfraz

Seamos directos: parte del impulso detrás de las escuelas bilingües no es pedagógico. Es un argumento de vitrina política. La narrativa es conocida: “Miren, nos estamos preparando para la estadidad, estamos adoptando el inglés.” Las escuelas bilingües se convierten así en una señal hacia Washington, una performance de asimilación que no le sirve en nada al niño de Mayagüez o de Caguas que llega al cuarto grado sin poder leer con fluidez.

Usar a los estudiantes como accesorios de un argumento político es una forma de negligencia institucional. Y gastar recursos escasos —en un sistema educativo que opera con déficit crónico, que pierde estudiantes a oleadas, que no puede retener maestros— en ese teatro es, simplemente, imperdonable.

El Dinero que Desaparece Sin Mover la Aguja

¿Cuánto se ha invertido en reformas, iniciativas, programas piloto, consultorías y rebrandings del sistema educativo en las últimas dos décadas? La cifra es colosal. El resultado en el salón de clases es marginal.

El problema no es falta de dinero. El problema es a dónde va ese dinero: a una burocracia administrativa gigante, políticamente nombrada, diseñada para sobrevivir a cualquier reforma, no para servirla. Cada nueva iniciativa —incluidas las escuelas bilingües— genera nuevos puestos administrativos, nuevos contratos, nuevas capas de supervisión que no tocan un libro de texto ni conocen el nombre de un estudiante.

Mientras tanto, el maestro frente al grupo no tiene materiales. No tiene apoyo psicológico para sus estudiantes con necesidades especiales. No tiene tiempo porque llena formularios. No tiene voz porque la burocracia se la silencia.

Lo que Hace Falta: Implosión, No Reforma Cosmética

Puerto Rico no necesita otra capa de pintura sobre una pared que se cae. Necesita reconocer con honestidad quirúrgica que el sistema actual no puede reformarse desde adentro porque quienes deberían reformarlo son quienes se benefician de su disfunción.

Lo que se necesita es radical y simple al mismo tiempo:

Primero , colocar al estudiante en el centro absoluto de toda decisión presupuestaria. No al administrador. No al político. Al niño.

, colocar al estudiante en el centro absoluto de toda decisión presupuestaria. No al administrador. No al político. Al niño. Segundo , empoderar al maestro. Devolverle autonomía profesional, remuneración digna y tiempo real para enseñar. Un maestro respetado y bien formado transforma una generación. Una escuela bilingüe mal ejecutada no transforma nada.

, empoderar al maestro. Devolverle autonomía profesional, remuneración digna y tiempo real para enseñar. Un maestro respetado y bien formado transforma una generación. Una escuela bilingüe mal ejecutada no transforma nada. Tercero , exigir que cada peso invertido en educación tenga un rastro claro hacia el salón de clases. No hacia oficinas en Hato Rey. No hacia contratos de consultoría. Al salón de clases.

, exigir que cada peso invertido en educación tenga un rastro claro hacia el salón de clases. No hacia oficinas en Hato Rey. No hacia contratos de consultoría. Al salón de clases. Cuarto, dominar el español primero. Hasta que los estudiantes puertorriqueños lean, escriban y razonen con profundidad en su idioma nativo, el bilingüismo es un lujo que este sistema no puede costear sin hacerle daño a quienes dice ayudar.

Conclusión: El Fraude de las Prioridades Invertidas

Una sociedad se mide por cómo trata a sus más vulnerables. En Puerto Rico, los más vulnerables del sistema educativo son los estudiantes del sistema público —los que no tienen alternativa, los que dependen completamente de que el Estado haga su trabajo.

Abrirles escuelas bilingües cuando no pueden leer bien en español no es vanguardia educativa. Es abandonarlos dos veces: una en su idioma y otra en el idioma que supuestamente les están enseñando.

El sistema que existe debe romperse para que uno mejor pueda nacer. Uno que le sirva al estudiante, que respete al maestro, y que entienda que ninguna reforma de fachada —por bilingüe que suene— sustituye la dignidad de una educación que de verdad funciona.

“La pregunta no es si Puerto Rico debe ser bilingüe. La pregunta es: ¿cómo vamos a lograrlo si seguimos construyendo sobre una base rota?”