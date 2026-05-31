Por la salud de nuestros jóvenes “que no se sume uno más”

Por Dellanira Herasme F. —

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, este 31 de Mayo, La Fundación Dominico Americana Contra el Tabaquismo, Inc., Fundacot, insta a los adolescentes a mantenerse alejados de tres hábitos que dañan su salud y muchas veces los conducen al cementerio: Tabaco y su humo, Vapeador y su aerosol, Hookah y su humo.

La adolescencia comprendida entre los 10 y 19 años, es la etapa de crecimiento, aprendizaje y desarrollo físico y emocional. En esta etapa, de extrema vulnerabilidad, están expuestos al consumo de tabaco y nicotina como los cigarrillos tradicionales, los vapeadores y la hookah o pipa de agua.

Aunque algunos de estos productos son presentados como alternativas menos dañinas, las evidencias científicas han demostrado que todos representan riesgos importantes para la salud de los adolescentes.

El tabaco y su humo: una amenaza altamente conocida. El consumo de tabaco continúa siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles en el mundo. El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas.

En los adolescentes, fumar puede provocar

disminución de la capacidad pulmonar y dificultad para respirar.

Mayor riesgo de infecciones respiratorias.

Afectación del desarrollo cerebral, especialmente en áreas relacionadas con la atención, la memoria y el control de impulsos.

Dependencia temprana a la nicotina.

Mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer en la adultez.

Además, el humo de segunda mano provoca muertes y graves problemas de salud.

Vapeador y su aerosol: un engaño mortal

Los cigarrillos electrónicos o vapeadores han ganado popularidad entre los jóvenes debido a sus sabores atractivos, diseños modernos y una intensa promoción. Sin embargo, la idea de que son inofensivos o seguros es totalmente falsa.

El aerosol que producen los vapeadores no es vapor de agua. Puede contener nicotina, partículas ultrafinas, metales pesados y sustancias químicas potencialmente dañinas.

Entre los riesgos para los adolescentes se encuentran:

Adicción a la nicotina en edades tempranas.

Alteraciones en el desarrollo del cerebro, que continúa desarrollandose hasta aproximadamente los 25 años.

Problemas de concentración y aprendizaje.

Incremento de la ansiedad y otros trastornos emocionales.

Daño pulmonar, incluida la enfermedad bronquiolitis obliterante, o pulmón de palomitas, producida por el diacetilo, contenido en los vapeadores. Esta condición es grave e irreversible.

Mayor probabilidad de iniciar posteriormente el consumo de cigarrillos convencionales.

Los sabores dulces o frutales pueden hacer que estos productos parezcan inofensivos, pero no eliminan sus efectos nocivos sobre la salud.

Hookah o pipa de agua: un riesgo subestimado

Muchos creen erróneamente que fumar hookah es menos perjudicial porque el humo pasa a través del agua antes de ser inhalado. Sin embargo, esta práctica puede exponer a los usuarios a cantidades significativas de nicotina, monóxido de carbono, alquitrán, benzeno y otras sustancias tóxicas.

Una sola sesión de hookah puede durar entre 30 minutos y una hora, lo que puede equivaler a inhalar un volumen de humo de unos 200 cigarrillos.

Los adolescentes que utilizan la hookah pueden enfrentar priblemas de

dependencia a la nicotina,

Enfermedades respiratorias.

Disminución de la función pulmonar.

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Exposición a enfermedades infecciosas, cuando se comparten las boquillas.

El humo generado por la hookah también afecta a quienes se encuentran alrededor, por la exposición al humo de segunda mano.

La nicotina tiene un impacto particular en el cerebro adolescente debido a que durante

esta etapa, el sistema nervioso se encuentra en pleno desarrollo, por lo que la exposición a sustancias adictivas puede alterar procesos fundamentales relacionados con la memoria, la toma de decisiones y el control emocional.

Además, la dependencia puede desarrollarse más rápidamente en los jóvenes que en los adultos, dificultando el abandono de estos productos en el futuro y abrir camino a otros usos.

La prevención es lo primordial.

La educación, la comunicación familiar y las campañas de concienciación son herramientas que pueden contribuir con la protección de los adolescentes. Padres, educadores, profesionales de la salud y autoridades deben unirse para ofrecer y promover estilos de vida saludables.

Es sumamente importante que los jóvenes sean conscientes de que no existe forma segura de consumir tabaco. Ya sea mediante cigarrillos tradicionales, vapeadores o hookah, los riesgos para la salud son reales y pueden tener consecuencias graves.

La mejor decisión para que los jóvenes permanezcan con buena salud, es mantener fuera de su vida cualquier producto o prática que afecte su normal desarrollo.

Este y todos los días, es importante recordar:

Por amor a tí y a los tuyos, aléjate y aléjalos del Vape, la hookah, el tabaco y su humo.