Hoy se celebra el llamado Día de las Madres en la República Dominicana

Sin embargo, no puedo evitar reflexionar sobre una realidad que muchas veces ignoramos.

Miladys Garcia.—

Existen hijos, familiares y amigos que durante todo el año no valoran, no respetan, no escuchan y no acompañan a esa mujer que ha sido madre, hermana, amiga o guía. Pero llega esta fecha y aparecen las felicitaciones, los regalos y las publicaciones llenas de palabras hermosas que muchas veces no reflejan la realidad del corazón.

Más que una celebración comercial, este día debería invitarnos a examinar nuestra conciencia. El amor verdadero no se demuestra una vez al año; se demuestra cada día con respeto, tiempo, cuidado, gratitud y presencia.

Vivimos en una sociedad que con frecuencia da más importancia a las apariencias que a los sentimientos genuinos. Mientras algunos celebran, muchas personas lloran la ausencia de sus madres, deseando tener una oportunidad más para abrazarlas, agradecerles o simplemente compartir un momento con ellas.

Por eso hoy quiero decirles a todas las mujeres de la República Dominicana y del mundo lo mismo que les he dicho durante años:

Ámense, respétense, perdonen y vivan con propósito. Abandonen la falsedad, la hipocresía, el chisme y todo aquello que destruye el alma y las relaciones humanas. Cultiven la paz, la sabiduría y el amor.

Y a los hijos les digo: valoren a sus padres mientras están presentes. No esperen una fecha especial para demostrar cariño. El tiempo es un regalo que no vuelve. Cuando nuestros seres amados parten, el dolor de su ausencia permanece sin importar la edad que hayan alcanzado.

A nuestra sociedad le hago un llamado a la reflexión: abandonemos la maldad, el egoísmo, la indiferencia y la mala fe. Hagamos el bien sin esperar recompensa. Vivamos con amor, justicia y compasión. Y pongamos nuestra esperanza en Jehová Dios, porque es en Él donde encontramos el verdadero sentido de la vida.

Que la conciencia despierte antes que el arrepentimiento llegue demasiado tarde.

Con respeto, reflexión y fe,

Miledys García

La Reyna de la Fe.