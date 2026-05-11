Ejército detiene presunto traficante de indocumentados con documentación fraudulenta en Dajabón. Otras Noticias del ERD

Dajabón, R.D . – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), destacados en el puesto de chequeo El Laurel, detuvieron a un ciudadano haitiano señalado como presunto traficante de indocumentados, vinculado al uso de documentación fraudulenta.

El detenido fue identificado como Lucknel Durelus, quien fue interceptado por las autoridades cuando conducía el vehículo marca Hyundai, modelo Sonata Y20, color blanco, y fue detenido en Dajabón.

Durante la inspección del automóvil, los soldados encontraron a tres (03) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, quienes no portaban documentos de identidad ni permisos legales para permanecer en territorio dominicano.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido presuntamente se dedicaba al traslado ilegal de extranjeros hacia territorio dominicano mediante el uso de documentación fraudulenta y suplantación de identidad utilizando documentos de residencia chilena.

En poder del detenido fueron ocupados recibos de pagos en dólares y pesos dominicanos, así como US$224 dólares estadounidenses, RD$1,550 pesos dominicanos y 1,000 pesos chilenos.

Tanto el conductor como los extranjeros detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de interdicción para combatir el tráfico ilícito de personas y otras actividades delictivas en la zona fronteriza.

Ejército intercepta jeepeta con 16 inmigrantes indocumentados en Mao

Mao, Valverde, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron una jeepeta en la provincia Valverde, en cuyo interior eran transportados 16 nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

La operación fue realizada por una patrulla, que interceptó el vehículo en la calle Benito Monción esquina Duarte, en el municipio de Mao.

El vehículo, una jeepeta marca Ford, modelo Explorer XLT 4×4, color negro, fue abandonado por su conductor luego de emprender la huida al notar la presencia militar.

Durante la inspección del vehículo, los soldados encontraron a bordo a dieciséis (16) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos doce (12) hombres y cuatro (04) mujeres.

Los extranjeros detenidos y el vehículo fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente los operativos de interdicción y seguridad en distintos puntos del país, como parte de su misión de proteger la soberanía nacional y combatir el tráfico ilícito de personas.

Ejército Dominicano recupera animales robados localizados con drones durante operativo en Dajabón

Dajabón, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), recuperaron varios animales que fueron sustraídos y posteriormente localizados con unidades de drones, deteniendo a un nacional haitiano durante un operativo realizado en la provincia Dajabón.

La intervención fue llevada a cabo luego de recibirse informaciones sobre el robo de dos yeguas con sus crías y un caballo, para un total de cinco animales ecuestres.

Durante el operativo, los soldados rastrearon el desplazamiento de los responsables por la zona de Los Arroyos hacia Los Miches, donde presuntamente intentaban cruzar el río Masacre.

Al percatarse de la presencia de la patrulla actuante, los individuos emprendieron la huida, dejando abandonados varios de los animales sustraídos.

Los soldados rastrearon el desplazamiento de los responsables por la zona de Los Arroyos hacia Los Miches, donde presuntamente intentaban cruzar el río Masacre. Un nacional haitiano fue detenido durante el operativo.

En la acción fue detenido un nacional haitiano identificado únicamente como Daniel, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Entre los animales recuperados figuran dos yeguas, un caballo y dos potros, los cuales permanecen retenidos en las instalaciones del 10mo. Batallón de Infantería Fortaleza Beller, ERD, para fines de identificación y posterior entrega a sus propietarios.