Presidente Abinader recibe en el Palacio Nacional al Mandatario de Honduras, Nasry Asfura Zablah. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-El presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, recibió este domingo en el Palacio Nacional al presidente COnstitucional de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en una visita oficial al país que servirá para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones.

El mandatario hondureño llegó al Palacio Nacional a las 10:50 de la mañana, donde fue recibido por el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, embajador Francisco José Cantizano Nadal, quien lo condujo ante el presidente Abinader.

Durante el acto se rindieron los honores militares correspondientes. La banda de música de la Guardia Presidencial interpretó los himnos de la República Dominicana y de la República de Honduras, mientras las baterías dispararon una salva de 21 cañonazos.

Terminado el pase de revista a la Guardia Presidencial, el presidente de Honduras recibió los saludos de los altos funcionarios que componen la comitiva dominicana.

Posteriormente, el presidente Abinader recibió los saludos de la comitiva oficial que acompaña al presidente de Honduras y luego ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión de trabajo en uno de los salones del Palacio Nacional.

Delegación dominicana

La República Dominicana estuvo representada por una delegación de alto nivel encabezada por el Víctor “Ito” Bisonó Haza, ministro de Relaciones Exteriores; el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, y Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Además, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro; el presidente de Centro Caribe Sports. Luis Mejía, y Luis García, embajador de la República Dominicana en Honduras.

También, el vocero de la Presidencia de la República Dominicana y director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; el director de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP), Carlos Alberto Caminero Sánchez, y el subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Abel Guzmán.

Delegación República de Honduras

La República de Honduras estuvo representada por una delegación oficial encabezada por Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Andrés Ehrler, secretario de Estado en el Despacho de Turismo, y Epaminondas Marinakys, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones.

De igual modo, Ernesto Alfonso Pumpo, embajador de Honduras en República Dominicana; Assunta Emely García Balletta, asesora del Despacho Ministerial; José Roberto Mourra Larios, asesor presidencial, y Ronald Deras, ministro Clxonsejero de la Embajada de Honduras.

Los presidentes Abinader y Asfura impulsan nueva etapa de cooperación entre República Dominicana y Honduras

Ambos mandatarios destacan acuerdos en comercio, seguridad, turismo y proyectos conjuntos durante la visita oficial en el Palacio Nacional.

Santo Domingo.– En el marco de la visita oficial al país del presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, y durante su encuentro con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, ambos mandatarios valoraron de forma positiva los resultados de dos días de trabajo conjunto y coincidieron en la necesidad de fortalecer aún más los lazos bilaterales.

El presidente Abinader agradeció la visita y calificó de muy positiva la agenda desarrollada.

Expresó satisfacción por las conversaciones francas en las que se revisaron temas de la relación bilateral e identificaron áreas concretas de acuerdos.

Construir una relación cada vez más útil

El presidente Abinader recordó que ambos países mantienen vínculos diplomáticos de más de cien años y subrayó la importancia de aprovechar esa historia para construir una relación cada vez más útil para sus pueblos.

“Hemos conversado de comercio, inversión, conectividad, turismo, cultura y de nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos. Hay espacio para crecer y ambos gobiernos tenemos interés en facilitar ese proceso”, afirmó el mandatario, quien destacó el aumento del intercambio comercial y la voluntad de mantener esa tendencia.

También se refirió a temas regionales como seguridad, democracia, migración, el impacto del sargazo y la situación de Haití, y señaló que existe una visión cercana que permite avanzar de manera coordinada.

Sobre los grupos criminales organizados, indicó que hay cooperación de inteligencia bilateral y a través del Escudo de las Américas, y que se conversó para continuar colaborando.

Presidente de Honduras

El presidente Asfura afirmó que la relación se fortalece con el objetivo de hacerla más unida y estrecha.

Destacó que se abordaron la tecnificación de la agricultura, la seguridad y el turismo, ámbito en el que reconoció la experiencia de más de 40 años de República Dominicana en desarrollo turístico e infraestructura.

Planteó trabajar juntos de cara a una América próspera, protegida, productiva y fuerte, y coincidió en la necesidad de coordinar posiciones en foros internacionales como la ONU y el Escudo de las Américas.

Valora Juegos Centroamericanos y del Caribe

Asfura valoró el papel de la República Dominicana en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que calificó como un ejemplo de profesionalismo y desarrollo al alcanzar un récord de 155 medallas, y agradeció el apoyo de cara a la sede de los próximos juegos, que se celebrarán en Honduras en noviembre de 2029.

Subrayó los retos de la innovación y la transformación para enfrentar las guerras económicas actuales, reconoció el impulso dado al SICA durante la presidencia pro témpore dominicana y destacó el recorrido realizado junto con el presidente Abinader por las obras de protección fronteriza, como ejemplo de defensa de la democracia, la libertad y la soberanía.

Agenda para seguir avanzando

Ambos jefes de Estado coincidieron en que la visita deja una agenda concreta para seguir avanzando.

El presidente Abinader aseguró que se fortalecerán los espacios de diálogo para convertir las buenas relaciones políticas en cooperación e intercambios concretos, y reiteró que Honduras puede contar con la República Dominicana como país amigo y socio.

Asfura, a su vez, extendió una invitación al presidente dominicano para visitar Honduras, donde será recibido con los brazos abiertos junto con las personas que estime conveniente.

Presidente de Honduras expresa interés en adquirir aviones y vehículos blindados ensamblados en República Dominicana

Nasry Asfura dice contribuirían a fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y Militar de su país.

El presidente de la Republica de Honduras, Nasry Asfura, manifestó el firme interés de su nación en adquirir en el equipamiento militar que se ensambla en República Dominicana para fortalecer sus cuerpos de seguridad frente a las amenazas globales del crimen organizado.

Tras agotar una agenda oficial que incluyó una supervisión presencial junto con el mandatario dominicano, Luis Abinader, por la Base Aérea de San Isidro y la zona fronteriza, el jefe de Estado hondureño elogió el desarrollo logístico e industrial alcanzado por la Industria Militar Dominicana.

Asfura manifestó que inició conversaciones formales con el mandatario dominicano para concretar la compra del equipamiento militar, con la finalidad directa de robustecer las capacidades de combate y patrullaje de la Policía Nacional y la Policía Militar de Honduras.

Asfura confirmó que su administración busca abrir las vías comerciales para acceder formalmente a las aeronaves de patrullaje y entrenamiento TP-75 Dulus, así como a los vehículos tácticos blindados Furia, ambos desarrollados e integrados localmente por la Industria Militar Dominicana (Indom).

“Sí estamos muy interesados en el tema de seguridad en la Industria Militar Dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus, a carros blindados para poder enfrentar todos esos grandes retos. Debemos protegernos técnicamente, tácticamente y con equipo para poder salir adelante”, recalcó.

Durante una comparecencia, junto con el presidente Luis Abinader tras la firma de una Declaración Conjunta de la Reunión Oficial de los Presidentes de la República de Honduras y de la República Dominicana, su homólogo centroamericano resaltó el interés común de cuidar la democracia y la libertad y que eso se logra con protección de las fronteras.

El mandatario hondureño enfatizó que ningún territorio se encuentra exento de flagelos globales como el narcotráfico, el terrorismo y las bandas delictivas estructuradas, por lo que resulta de primer orden dotar a las fuerzas de seguridad de las herramientas modernas para enfrentar esos flagelos.

“Cuidar a un pueblo y lo que nos pertenece fue muy interesante. Recorrer con el presidente Abinader todo lo realmente extraordinario que han construido en protección de sus fronteras, que ese es el reto que tenemos cada mandatario, de poder cuidar esa democracia y esa libertad que también va de la mano con la soberanía”, afirmó el gobernante centroamericano.

Asfura llegó en visita oficial a la República Dominicana este sábado en la tarde y de inmediato visitó la Base Aérea de San Isidro donde conoció el proceso de ensamblaje de los aviones TP-75 Dulus y apreció los vehículos blindados Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada (Furia) que ensambla la Indom en la antigua Armería de San Cristóbal.

“Realmente estoy muy impresionado por la Industria Militar Dominicana. Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe, que nos va a venir a dar una fortaleza a todos los países, porque vamos a tener una oportunidad de poder fortalecernos en el menor tiempo posible y con mejores condiciones de precio”, manifestó el jefe de Estado centroamericano tras realizar un recorrido por la frontera norte de la República Dominicana.

En su recorrido por la línea limítrofe en la zona de Dajabón, el gobernante hondureño observó la infraestructura del muro fronterizo, así como los avanzados sistemas tecnológicos y de vigilancia con los que cuenta la obra de seguridad nacional.

Sobre esa experiencia, en su declaración de este domingo Asfura manifestó lo interesante que fue para él conocer todo lo realizado por el mandatario dominicano en materia de protección de la frontera.

Honduras solicita asesoría a RD para Juegos Centroamericanos

Luis Mejía, Nasry Asfura, Luis Abinader y Kelvin Cruz

SANTO DOMINGO.– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, solicitó al Gobierno dominicano asesoría y colaboración para la organización de los XIII Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Tegucigalpa en noviembre de 2029.

La petición fue formulada durante el encuentro que sostuvo este domingo con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde el mandatario hondureño estuvo acompañado de una reducida delegación de funcionarios e invitados.

Asfura destacó el trabajo realizado por República Dominicana durante los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que reunieron a más de 6,000 atletas de 37 países en alrededor de 40 disciplinas deportivas.

El presidente hondureño calificó la organización dominicana como un referente de profesionalismo y resaltó el desempeño de la delegación local, que conquistó 155 medallas durante la justa regional.

“Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder también prepararnos nosotros y darnos ese apoyo para noviembre del 2029, que somos la sede de los Juegos Centroamericanos en Honduras”, expresó Asfura.

RD BRINDARA ASISTENCIA TECNICA

El presidente Luis Abinader respondió favorablemente a la solicitud y manifestó su disposición de brindar a Honduras la asesoría necesaria para contribuir al éxito de los Juegos Centroamericanos de 2029.

En ese sentido, instruyó al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, a iniciar las coordinaciones y contactos correspondientes con las autoridades hondureñas.

También expresaron su disposición de colaborar el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026, José P. Monegro.

La solicitud de cooperación se produce luego de que Honduras fuera anunciada como sede de los próximos Juegos Centroamericanos durante la ceremonia de clausura de Santo Domingo 2026.

COOPERACION DEPORTIVA REGIONAL

El encuentro se desarrolló en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y contó además con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, junto a otras autoridades dominicanas.

La iniciativa busca aprovechar la experiencia adquirida por República Dominicana en la planificación, organización y desarrollo de Santo Domingo 2026 para apoyar a Honduras en los preparativos de la cita regional de 2029.

La cooperación abarcaría aspectos técnicos y organizativos vinculados con el montaje de los Juegos, con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambos países.