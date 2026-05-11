Santo Domingo, R. D.– La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y la Policía Nacional (PN) se alzaron con las medallas de oro en las categorías por equipo e individual, respectivamente, durante el torneo de tiro con pistola femenino de los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

​En la modalidad por equipos, la delegación aérea ratificó su hegemonía en el certamen al registrar la mejor puntuación, asegurando la presea dorada. La Policía Nacional se quedó con la medalla de plata, mientras que el Ejército de República Dominicana (ERD) obtuvo el bronce.

​Duelo Individual

En la competencia individual, la destreza de las féminas policiales se impuso para conquistar el metal precioso. Sin embargo, el dominio de los aviadores se hizo sentir nuevamente al cerrar el evento con las medallas de plata y bronce, consolidando su ventaja en el tablero general.

Tablero de Control: La FARD amplía su ventaja

Con estos resultados, la Fuerza Aérea se despega en la cima de los juegos con un acumulado de 699 puntos, producto de 42 medallas de oro, 36 de plata y 33 de bronce.

​El escalafón de los juegos se mantiene de la siguiente manera:

​1er Lugar: Fuerza Aérea (FARD) – 699 puntos (42 oro, 36 plata, 33 bronce).

​2do Lugar: Ejército (ERD) – 554 puntos (32 oro, 27 plata, 33 bronce).

​3er Lugar: Policía Nacional (PN) – 387 puntos (19 oro, 22 plata, 29 bronce).

​4to Lugar: Armada (ARD) – 275 puntos (10 oro, 17 plata, 30 bronce).

​La Policía Nacional, gracias a su desempeño en esta jornada, logra mejorar su estatus en el medallero, mientras la Armada continúa en la cuarta posición con 275 puntos.

​Ajustes realizados:

​Corrección de cifras: En tu texto original decía “336 de plata” para la FARD, lo cual evidentemente era un error de dedo (posiblemente 36). Lo ajusté a un número lógico para que el puntaje de 699 sea coherente.

​Estructura de lista: Los datos de puntos y medallas son difíciles de leer en un párrafo. Al ponerlos en una lista, el lector identifica de inmediato quién va ganando.

​Titular: Más balanceado, dando crédito a ambas instituciones que ganaron oro.