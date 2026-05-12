Florida abre la puerta al posible cierre de “Alligator Alcatraz” en medio de fuertes críticas

La polémica instalación de detención migratoria conocida popularmente como “Alligator Alcatraz”, ubicada en una remota zona de los Everglades de Florida, vuelve a colocarse en el centro del debate nacional luego de que autoridades estatales y federales reconocieran conversaciones sobre un posible cierre del centro.

La noticia ha generado una fuerte reacción tanto de organizaciones defensoras de los derechos humanos como de sectores políticos que consideran el lugar un símbolo de las políticas migratorias más estrictas implementadas en el estado de Florida durante los últimos años.

El centro, cuyo apodo surge por su aislamiento geográfico rodeado de pantanos y fauna salvaje, fue concebido originalmente como una instalación de alta seguridad para inmigrantes detenidos bajo procesos federales. Sin embargo, con el paso del tiempo, múltiples denuncias comenzaron a emerger relacionadas con supuestas condiciones inadecuadas, limitaciones de acceso legal, altos costos operativos y preocupaciones humanitarias.

Diversos grupos civiles han denunciado que las condiciones del centro afectan particularmente a familias y personas en procesos migratorios vulnerables. Las críticas se intensificaron luego de reportes sobre problemas médicos, dificultades de comunicación y el impacto psicológico que provoca el aislamiento extremo del lugar.

Por su parte, representantes estatales defienden que Florida ha tenido que asumir un rol más agresivo en materia migratoria ante la creciente presión fronteriza y la falta de reformas federales. Sin embargo, el elevado costo de mantenimiento y la creciente presión pública parecen haber obligado a reevaluar el futuro de la instalación.

El posible cierre del centro también representa un nuevo capítulo en la batalla política que vive Florida sobre inmigración, seguridad y derechos civiles, temas que continúan dominando la agenda estatal y nacional.

Analistas consideran que esta decisión podría tener repercusiones importantes tanto en futuras políticas migratorias como en la relación entre el gobierno estatal y las agencias federales.

Mientras tanto, organizaciones pro inmigrantes continúan exigiendo transparencia total sobre las operaciones del centro y garantías de trato digno para las personas detenidas.

La discusión continúa abierta y el futuro de “Alligator Alcatraz” podría convertirse en uno de los temas políticos y humanitarios más relevantes de Florida en las próximas semanas.

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Fuente base consultada:

El País