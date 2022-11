Fuerza Aérea Dominicana presente en x11 sorteos de bonos Militares otras Noticias Militares y policiales

El señor Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, junto a su señora esposa Wendy Santos Díaz, encabezaron el XII sorteo de Bonos Militares para la Primera Vivienda que realiza el #issffard donde también participó el Comandante General de la #FuerzaAerea Mayor General Técnico de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez.

El bono con valor de 400 mil pesos, al que pueden aplicar los soldados y asimilados activos con buen historial crediticio, entre otros requisitos.

Con un total 125 premios sorteados para el inicial de la primera vivienda, a los miembros que forman parte de las filas del #EjercitoRD, la #ArmadaRD y la #fuerzaaereard y asimilados militares.

Directores generales de las instituciones participantes entre otros miembros de las Fuerzas Armadas.

Comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos se encuentra en Republica Dominicana

Santo Domingo, R. D.-Llegó la noche de este lunes a República Dominicana la comandante general del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), Laura Richardson.

La información publicada por la misma cuenta oficial de Southcom, en un mensaje detallando que la llegada se realiza para visitar la misión humanitaria del buque hospital USNS Comfort, el cual se encuentra en el país para brindar atención médica totalmente gratuita en varios puntos del país.

Asimismo, explican que la visita es para discutir la asociación entre EE. UU. y República Dominicana.

“#SOUTHCOM La Comandante General Laura Richardson está en República Dominicana para visitar la misión humanitaria #ContinuingPromise de #USNSComfort y #ContinuingPromiseonarios de seguridad para discutir la asociación entre EE. UU. y #DominicanRepublic”, explica la publicación en la cuenta de Twitter.

Richardson llegó al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, en un avión del gobierno de Estados Unidos.

YA ESTÁ EN REPUBLICA DOMINICANA EL BUQUE HOSPITAL USNS COMFORT PARA LA MISIÓN PROMESA CONTINUA 2022.

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este domingo la llegada del buque hospital USNS Comfort para la misión Promesa Continua 2022.

El equipo médico del buque hospital ofrecerá atención médica totalmente gratuita en el país desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

“¡Ya llegó a la República Dominicana el buque hospital #USNSComfort para la misión #PromesaContinua 2022! Del 29 de noviembre hasta el 05 de diciembre, el equipo médico del buque hospital estará proporcionando atención médica totalmente gratuita en la República Dominicana”, publicó la institución a través de su cuenta de Instagram.

De igual manera, instaron a la población dominicana a seguir pendiente de sus redes sociales para no perderse ningún detalle de esta misión médica y humanitaria que, según la publicación, beneficiará a miles de dominicanos alrededor del país.

PRESIDENTA DE AEOFARD VISITA ESCUADRÓN DE COMBATE

“Comandante del Escuadrón explica importancia de las patrullas aéreas nocturnas

La presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana; Ing. Mencía Ortiz de Febrillet, visitó el Escuadrón de Combate de la FARD, donde fue recibida por su comandante; Tte. Coronel piloto María Tejada Quintana, quien le mostró los diferentes roles que cumple con su equipo en la misión de proteger los cielos patrios y en especial los protocolos de realización de patrullas aéreas en vuelos nocturnos.

“Estos son los equipos que nosotros usamos volando las diferentes aeronaves que tenemos como el T-35 que es de entrenamientos y el Súper Tucano que es el avión más avanzado e insignia del escuadrón” explicó Tejada Quintana.

Ante la inquietud de si vuelan por las noches, la comandante de esta dependencia del Comando Aéreo de la FARD aclaró: “Somos el único escuadrón que opera 24 horas, gracias a que contamos con equipos NVG (Night Vision Google) debemos estar alerta en todo momento”.

En dicho encuentro, la presidenta de AEOFARD habló sobre los proyectos de su gestión, los cuales están enfocados en colaborar con los miembros de la institución y sus familiares. “Yo me enfoco en la naturaleza sacrificada de la carrera del militar, entonces de repente ese militar tiene una hija, el esposo o la esposa que necesiten una mano en cualquier cosa, para eso estamos nosotras, para brindarle esa ayuda”, acotó.

A su llegada a la presidencia de AEOFARD, Ortiz de Febrillet dijo que agotaría una agenda de visitas a los diferentes comandos, escuadrones y dependencias de la Fuerza Aérea de República Dominicana con el objetivo de conocer las inquietudes que conciernen a sus atribuciones de apoyar a su esposo, el mayor general Febrillet Rodríguez, velando por el bienestar del soldado y sus familiares.

La presidenta de AEOFARD estuvo acompañada de su asistente personal; Tte. Coronel Lourdes García mientras que la comandante del Escuadrón de Combate estuvo acompañada por el Sub Comandante del Escuadrón de Combate; Capitán piloto Alexander Ramírez Cabrera y el encargado de Operaciones del Escuadrón de Combate; Capitán Piloto José González Díaz.

FARD LAMENTA PROFUNDAMENTE EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL GENERAL DE BRIGADA, PILOTO, F.A.R.D. MIGUEL ATILA LUNA PÉREZ.

SANTO DOMINGO.RD. – La familia de la Fuerza Área de República Dominicana lamentó profundamente el sentido fallecimiento del General de brigada, Piloto, F.A.R.D. Miguel Atila Luna Pérez, asi costa lo hace costan la institucion en sus redes sociales.



– Fué Jefe de la institucion en el 1963.

Conta con 93 años de edad, el último militar vivo, que se formó en la era de Trujillo y que participó activamente en el golpe de estado de Juan Bosch, el ex general Miguel Atila Luna Pérez. Fue jefe de la fuerza aérea dominicana en 1963, con el rango de general transitorio.

Nació en Samaná el 21 de agosto de 1929. Era hijo de Luis Emilio Luna Iturbidez y de Isabel Natividad Pérez Rodríguez.

Ingresó en la fuerza aérea en 1946 con apenas 17 años.

Cuando lo hicieron jefe de estado mayor de la fuerza aérea, en el gobierno del Consejo de Estado de 1962, era teniente coronel, lo hicieron coronel y lo nombraron como general transitorio, luego lo confirmaron tres meses después , fue pensionado luego de concluida la revolución de abril en 1966, cuando apenas tenía 37 años de edad, por lo que duró 20 años activo en la milicia.

Casó con la señora Milagros Edith Stevez Martez y tuvo 5 hijos, todos vivos; Miguel Atila, Ricardo, Marcel, Frida y Milagros

El ex general Atila Luna disfrutaba de mucha lucidez hasta sus últimos momentos, pero lamentablemente un fallo cardíaco acabó con su vida hace unos momentos.

ATRAPAN TRES EN SPM INTENTARON INTRODUCIR AL PAÍS 509 PAQUETES PRESUMIBLEMENTE COCAÍNA

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana, apoyados por agencias de Inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público, confiscaron 509 paquetes presumiblemente cocaína, en medio de un operativo de interdicción terrestre, desarrollado en las costas de Cumayasa, provincia San Pedro de Macoris.

Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, atendiendo a informes de inteligencia, dieron persecución a varios individuos que pretendían introducir en una lancha rápida (Tipo Go Fast), una importante cantidad de sustancias narcóticas a territorio dominicano.

Horas después de intenso seguimiento y tras llegar a las costas de la playa Manoleba, las unidades tácticas y de reacción, sorprendieron a dos venezolanos y un dominicano a bordo de la embarcación de unos 29 pies de eslora, sin nombre ni matrícula, con 17 pacas en su interior, conteniendo los 509 paquetes de la sustancia.

Los 509 paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

En la operación conjunta fueron ocupados además 18 garrafones de combustibles, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, un teléfono satelital, dos GPS, cinco celulares y demás evidencias.

La DNCD con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y otros organismos oficiales han continuado golpeando a las redes de narcotráfico nacional e internacional, que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas.

Los detenidos ya están en poder del Ministerio Público de la provincia de San Pedro de Macorís, mientras se profundizan las investigaciones para arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de esta red criminal.

“Debemos destacar que durante este 2022, las autoridades dominicanas, han ocupado más de 31 toneladas de cocaína, éxtasis, marihuana, crack, entre otras sustancias controladas, cifras que marcan un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico”

