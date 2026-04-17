Ejercito Dominicano ante el Ministerio Público a hombre detenido en un vehículo con haitianos indocumentados en Santiago. Otras Noticias Militares

Boston, Massachussets, USA

Santiago de los Caballeros, R.D. El Ejército de República Dominicana (ERD) envió ante las autoridades del Ministerio Público a un hombre que fue detenido con ocho (8) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en un vehículo en Santiago de los Caballeros.

El detenido fue identificado como Ibán Manuel Fernández Lora, de nacionalidad dominicana, quien conducía un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 1995, en cuyo interior fueron encontrados los extranjeros indocumentados.

La detención fue ejecutada en las inmediaciones del puente Hermanos Patiño, por una patrulla de la 2da. Brigada de Infantería.

De acuerdo con el informe, el grupo estaba compuesto por seis (6) hombres, una (1) mujer y una (1) menor de edad, todos en condición migratoria irregular.

Los extranjeros indocumentados serán entregados a las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso de continuar combatiendo el tráfico ilegal de personas y otros ilícitos, fortaleciendo las operaciones en todo el territorio nacional.

Armada Dominicana y COOPINFA fortalecen excelencia académica en las filas castrenses

​SANTO DOMINGO ESTE.– En un acto que resalta la sinergia entre las instituciones de bienestar militar y la formación intelectual, el presidente de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA), mayor general Juan José Otaño Jiménez, (ERD) fue objeto de un alto reconocimiento por su firme respaldo a las iniciativas educativas de la Armada de República Dominicana (ARD).

​El Reconocimiento Institucional

​La distinción fue entregada por el capitán de navío Luis Manuel Pimentel Santos, ARD, titular del Comando Naval de Educación y Entrenamiento. El reconocimiento destaca el aporte logístico y financiero brindado por COOPINFA para la ejecución de las “VII Olimpiadas de Ortografía y V Concurso de Ensayo”, certámenes que ya se han convertido en un referente de la competitividad académica militar.

​El mayor general Otaño Jiménez reafirmó que bajo su gestión, la cooperativa mantiene un compromiso inquebrantable con la Responsabilidad Social, entendiendo que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los hombres y mujeres que integran los cuerpos armados.

​Un Homenaje a la Palabra: In Memoriam Adriano de la Cruz

​La edición de este año, celebrada en el Salón de Eventos “La Marina” de la Base Naval 27 de Febrero, tuvo una especial relevancia al ser dedicada in memoriam al profesor Adriano de la Cruz.

​Esta dedicatoria es de gran calado para el sector comunicación, ya que De la Cruz fue un pilar del periodismo dominicano y pasado presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP). Su legado de ética y dominio de la lengua española sirvió de inspiración para los participantes en las olimpiadas de ortografía y ensayo.

​Presencia de la Alta Dirección

​En representación de COOPINFA, el general de brigada piloto Moltimer José de Jesús Eusebio, FARD, vicepresidente del Consejo de Administración, asistió como invitado de honor. Durante el encuentro, que se enmarca en las festividades del 182 aniversario de la Armada, se destacó cómo estas competencias:

​Fomentan el pensamiento crítico en los oficiales y alistados.

Promueven la excelencia en la redacción y expresión oral.

​Fortalecen la identidad institucional a través del conocimiento histórico.

​Impacto en el Sector Castrense

​Con este tipo de alianzas, la Armada Dominicana y COOPINFA no solo celebran la historia naval del país, sino que invierten en el activo más valioso de las Fuerzas Armadas: su capital humano. La promoción de una cultura basada en la preparación continua asegura que el soldado dominicano esté a la altura de las exigencias académicas y estratégicas del siglo XXI.

Interceptan dos hombres a bordo de una lancha con 151 paquetes de de presunta cocaina

Santo Domingo.- En una intensa y ardua labor para neutralizar una narcolancha, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana, (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron un alijo de 151 paquetes presumiblemente cocaína, durante una operación de interdicción, ejecutada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Como resultado de las labores de inteligencia, los equipos operativos y de reacción, recibieron informes precisos que alertaban sobre el ingreso de una embarcación sospechosa a aguas territoriales, activando de inmediato los protocolos de actuación.

Tras la movilización masiva y coordinada de unidades aéreas, marítimas y terrestres para garantizar el éxito de la operación, las autoridades interceptaron a varias millas náuticas al sur del municipio de Baní, a varios individuos a bordo de una lancha, (tipo Go Fast), con cinco pacas, conteniendo en su interior un total de 151 paquetes de la presunta droga.

En la operación, se ocupó además, una embarcación de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda, de 115 caballos de fuerza cada uno, cinco garrafones y cuatro tanques de combustibles, dos celulares, baterías para radios de comunicación y dos Gps marca Garmin, entre otras evidencias.

“Se tienen informes de que los detenidos, dos hombres de nacionalidad dominicana, habrían lanzado varias pacas al mar Caribe, por lo que equipos de búsqueda y rastreo, se mantienen realizando operaciones aéreas, marítimas y terrestres en todo el litoral costero, en busca de nuevas evidencias” señala el comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD, desarrollan las investigaciones de lugar para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de esta red dedicada al delito del tráfico de drogas en lanchas rápidas procedentes de sudamérica.

La República Dominicana ha fortalecido su estrategia contra el narcotráfico y el crimen transnacional, consolidándose como líder regional en la interceptación de estupefacientes y el desmantelamiento de redes criminales.

Los detenidos están siendo entregados a las autoridades judiciales del municipio de Baní para los fines correspondientes, mientras los paquetes de la presunta droga, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar el peso del alijo.

En allanamientos simultaneos ocupan mas de 600 libras de presunta Marihuana

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas, en la continuación del reforzamiento de las labores operacionales en contra del narcotráfico, incautaron un alijo de 613 libras de presunta marihuana, una porción y 20 plantas del mismo vegetal, durante dos allanamientos simultáneos ejecutados en la provincia de Elías Piña.

Los organismos oficiales, tras recibir informes de inteligencia, que en dos viviendas, ubicadas en la calle sin nombre del sector El Llano, utilizaban las locaciones, como centro de acopio de sustancias controladas, procedieron a ejecutar las órdenes judiciales para arrestar a los integrantes de esta red de narcotráfico.

En un primer allanamiento, los equipos operativos, ocuparon varios sacos, conteniendo un total de 92 pacas de marihuana, con un peso preliminar de 613 libras, una jeepeta, marca Mitsubishi Montero y varios documentos de intereses para la investigación.

En una segunda intervención, se incautaron (10) plantas de presunta marihuana, una porción del mismo vegetal, con un peso preliminar de una libra, una motocicleta, marca Suzuki, sin placa y chasis no visible, seis (6) celulares, entre otras evidencias.

Las autoridades profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras persiguen a varios hombres, la mayoría de ellos identificados, a quienes les exhorta que se entreguen por los canales correspondientes para que respondan las acusaciones en su contra.

“Este nuevo golpe a las estructuras que se dedican al tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la frontera con Haití, es el resultado de la sinergia y la cooperación continua, que mantienen el Ministerio Público y la DNCD, en contra del narcotráfico, y sus delitos conexos” señala el comunicado de prensa.

Los paquetes de la presunta marihuana fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el peso exacto del cargamento.