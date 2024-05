DGA incorpora inteligencia artificial en procesos administrativos con Microsoft Dynamics 365 – CoPilot. Otras Noticias de Aduanas

Santo Domingo, R. D.- La Dirección General de Aduanas (DGA) que dirige el eficiente y responsable Joven abogado Dr. Eduardo Sanz Lovatón utiliza herramientas como la inteligencia artificial (IA) en sus procesos administrativos internos, a través de Microsoft Dynamics 365 – CoPilot.

Este sistema le permite a la institución ofrecer un servicio continuo, rápido y seguro a los contribuyentes, para las operaciones que estos realizan con la entidad recaudadora.

“Nosotros tenemos que cada vez más reducir la discrecionalidad de nuestros operarios, y de la única manera que podemos mejorar eso es a través de una trazabilidad informática, que cada botón, cada decisión, autorización tenga un registro informático”, expresó el director general de la Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, durante una capacitación dirigida a los colaboradores, para mostrarles las bondades y ventajas del sistema.

El funcionario añadió que una institución dedicada al servicio generalizado como lo es la DGA, requiere una constante vigilancia, optimización, actualización y mantenimiento de su portafolio tecnológico, sobre todo, por tratarse de una entidad recaudadora.

De su lado, el subdirector general de tecnología, Daniel Peña, explicó que: “la DGA ha hecho esfuerzos para renovar toda la infraestructura tecnológica y de seguridad, llevándola a un nivel más alto, lo cual se traduce en que la entidad sólo como recaudadora, sino también de servicios. Seguimos transaccionando para que no sea una cultura recaudadora, sino una de servicio”.

Se recuerda que la implementación de este software ha sido un gran soporte para el programa Despacho en 24 Horas, debido a que permite visualizar en tiempo real el estatus de cada caso de los contribuyentes.

Sanz Lovatón dice aporte de Aduanas es vital para el desarrollo del país

– El gran trabajo realizado por la Dirección General de Aduanas (DGA) ha sido pieza clave para encaminar un conjunto de iniciativas y obras de desarrollo para el país, entre ellas la circunvalación de Azua, el monorriel de Santiago y el relanzamiento del sur del país.

La DGA es una institución recaudadora y a la vez facilitadora del comercio. Ambas condiciones pueden convivir, aunque no siempre es así. “A veces la labor tributaria ralentiza el comercio y a veces facilitar el comercio contradice el esfuerzo tributario. Y ese es el balance de una buena administración”, explica el funcionario del organismo, en respuesta a una pregunta sobre ese particular.



“Se han podido combinar ambos esfuerzos. Es el balance que hay que tener y creo que en 2022 lo hemos logrado”, agregó, poco después de recordar que el pasado año -en recaudos- el organismo superó la barrera, por vez primera en la historia, de los RD$200,000 millones.



En concreto, al 23 de diciembre de 2022, la DGA había generado ingresos por RD$226.7 mil millones. Al 31, el monto fue mayor (sobre RD$260 mil millones). Con ese nivel numérico el organismo sobrepasó la cifra mayor de recaudo anual, que fueron RD$191.9 mil millones en el año 2021.



Ese nivel de ingresos ha permitido a Aduanas superar la meta inicial establecida por el Ministerio de Hacienda (RD$197,355 millones). Significa que al cierre de 2022 logró un superávit de RD$62,600 millones.



“Ahora en 2023 comenzamos con medidas que habrá que ver sus frutos, tratando de atacar las subvaluaciones y muchísimas cosas, que gracias a las tecnologías instaladas en Aduanas nos enseña mucho más; nos retrata más. Veremos cómo nos va en este 2023”, dijo Sanz Lovatón en la entrevista.



La DGA es una institución autónoma, con independencia presupuestaria y financiera. Sin embargo, la entidad, voluntariamente, explicó su director, se ha ido adhiriendo a los mecanismos de transparencia del Estado para operar en línea con el Sigef (Sistema de Información de la Gestión Financiera).



“Estamos trabajando en ese sentido y evidentemente tenemos en línea nuestra ejecución presupuestaria”, apuntó.



Procesos menos traumáticos



En reducción de burocracia, la DGA ha sido puesta de ejemplo no solo a nivel local, sino en otras naciones, con el programa Despacho 24 Horas, que ha priorizado lograr que República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial.



“Ya vamos por casi cincuenta mil contenedores despachados en ese proceso y hemos incluido por primera vez a empresas Mipymes, que en más de un sesenta por ciento son de mujeres, y hemos regularizado el despacho 24 horas”, expresó el funcionario aduanal.



Cuando Sanz Lovatón tomó las riendas de la DGA, los Operadores Económicos Autorizados (OEA) que son quienes tienen acceso a ese programa, eran sólo grandes empresas. “Ahora lo hemos regionalizado, en el sentido de que hemos incluido pequeñas y medianas empresas y también los hemos aplicado a la región del Cibao, donde por primera vez en el Aeropuerto del Cibao hemos llevado el comercio electrónico”, expuso.



Informó que a esa zona del Cibao se han autorizado 75 empresas como OEA y todo eso es parte de un gran esfuerzo.



El de ayer fue un diálogo amplio; alcanzó para abordar distintos temas y aspectos, de los que compete ver a un director de Aduanas.



“Recuerda que lo que se ataca es el déficit fiscal del Estado. Si por alguna razón nosotros no cumplimos con la meta, y el Presupuesto General de la Nación no se alimenta de la manera que se proyectó, entonces eso incrementa el déficit fiscal, lo cual quiere decir que el Estado tiene que tomar más prestado y endeudarse más”, sostuvo.



El comentario sobre ese aspecto surgió a propósito de una pregunta formulada sobre el “déficit recaudatorio” que Sanz Lovatón dijo haber encontrado cuando asumió el cargo, en agosto de 2020.



Dejó claro que el reto de la DGA y la Dirección de Impuestos Internos es evidentemente llenar sus metas presupuestarias para que el déficit no crezca. “Fue lo que logramos en 2021, cuando generamos un excedente, y lo propio en 2022. En lo que respecta a este año 2023, todavía es muy temprano (…)”, apuntó.

Manejo de temas, un profesional



Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.



Como conocedor de las leyes, la palabra ilícitos no le resulta extraña, especialmente porque la institución que dirige no ha parado de combatirlos y enfrentarlos, según aseguró ayer.



Y como parte de eso, se realiza la incautación de dinero y mercancías que no cumplen con los requisitos para ingresar al país. Cuando se realiza ese tipo de incautación, hay dos procedimientos o mecanismos: Si el dinero se incauta en zona primaria aduanera, Aduanas lleva un proceso jurídico; lo deposita en una cuenta del organismo en el Banco de Reservas y se hace un informe.



Si la incautación ocurre fuera de la zona primaria aduanera (fuera de muelle o aeropuerto o en jurisdicción no aduanal), entonces el dinero o mercancía pasa a ser un tema del Ministerio Público y éste lo trata como efecto decomisado.



En otra parte del diálogo, el director de Aduanas aseguró que el organismo mantiene su política de incentivos por metas a los empleados, cumpliendo así lineamientos y estándares de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para las entidades recaudadoras.



En el caso local, es una práctica (de incentivos) que instauró Miguel Cocco (ya fallecido) cuando dirigió la entidad.



Daniel Peña, subdirector de Tecnología de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones, acompañaron a Eduardo Sanz Lovatón al encuentro.



Del lado de elCaribe y de CDN37 estuvieron Nelson Rodríguez, director del diario; Alba Nely Familia, directora de la planta televisiva, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes. Por el periódico, participaron Yanessi Espinal y el autor de este escrito (Martín Polanco).



A todos, Eduardo Sanz Lovatón les dijo que poco a poco República Dominicana se va convirtiendo en una potencia en el ambiente logístico mundial. “Y por eso usted tiene fábricas que cierran en Zaragoza para instalarse aquí. Por eso usted tiene el auge de los centros logísticos de consolidadores de cargas de los nuevos hub aéreos que se están haciendo tanto en el aeropuerto de Punta Cana, como en el Aeropuerto Las Américas y el Aeropuerto del Cibao”, indicó.

SANZ LOVATÓN BUSCA COLOCAR LA DGA BAJO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES

Propone modernizar los procesos aduanales e introducir la inteligencia artificial



“Una Nueva Visión”, fue el tema tratado por el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovaton, durante un encuentro virtual, en el que expuso como se propone, junto a un equipo de profesionales, hacer de la aduana dominicana, una institución con los mejores servicios y bajos los estándares de calidad que régimen el comercio internacional en materia aduanal.

“Tenemos que convertir a la República Dominicana en Hot logístico, ese es nuestro objetivo ser una marca esencial y, además, un gran reto enarbolado por nuestro presidente, a fin de modernizar los procesos aduanales e introducir la inteligencia artificial, expresó el titular.



En ese sentido, dijo que otros de los grandes objetivos de su gestión es la inteligencia artificial, permitiendo el uso del “Big data” y que a través de esta se podrá predecir con mucha agilidad cuales furgones pueden tener contrabando y malas declaraciones. Otros de nuestros grandes objetivos.

Además, indicó que otros de los retos que tiene la DGA es la capacitación de su personal, para hacer de esa entidad una institución que llene de orgullo a sus miembros.

Aseguró que tanto la entidad que dirige como la Dirección General de Impuestos Internos (DGI), deben de ser instituciones modelos del Estado dominicano, porqué a través de ellas, entra el dinero que el Estado dominicano gasta. Así mismo, dijo que ambas entidades trabajan de manera conjunta en diversas áreas con el objetivo de aumentar las recaudaciones.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una peña vía la plataforma digital Zoom, donde también, Sanz Lovatón, abordo el tema del Plan Estratégico de la DGA.

“El plan Estratégico lo estamos evaluando de manera exhaustiva creemos que tiene aportes considerables en los cuales vamos a trabajar para su continuidad y su mejoría, pero del mismo modo, vamos a presentar el nuestro; ya hemos comenzado un dialogo con el sector privado donde estableceremos una agenda de prioridades”, afirmó.

Declaró que en esa dirección están haciendo un trabajo en conjunto con el Departamento de Planificación y que también, se le integrara el Departamento Internacional, que ayudara a la comparación de otros destinos estratégicos en el tema aduanal y de comercio.

El director de la entidad recaudadora habló, además, de la inspección que estará realizando a los puntos aduanales de la frontera junto a miembros del DNI y otros funcionarios del Gobierno, para ver el funcionamiento de los mercados binacionales que son “una válvula de escape y oxígeno”, para la economía del hermano país de Haití y para los comerciantes dominicanos un importante flujo de comercio.

Reiteró que todo lo que pueda hacer para que haya un mayor trasiego de comercio licito se debe de hacer, debido a que eso reactiva la economía y permite que haya más flujo de trabajo y por ende, más empleo para la gente, que esa es su gran meta.