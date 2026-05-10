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Crece la preocupación por el alto costo de la vivienda en Florida Central

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Orlando y Kissimmee enfrentan presión inmobiliaria mientras aumentan rentas y seguros

La Florida Central continúa enfrentando una fuerte presión en el mercado inmobiliario, especialmente en ciudades como Orlando y Kissimmee, donde muchas familias aseguran que el costo de vivir sigue aumentando más rápido que los salarios.

Expertos del sector indican que, aunque algunas propiedades han reducido ligeramente sus precios en comparación con los picos posteriores a la pandemia, los altos intereses hipotecarios y el incremento en los seguros de viviendas mantienen el mercado complicado para compradores primerizos y residentes de ingresos medios.

Además, líderes comunitarios han expresado preocupación por el rápido crecimiento poblacional que vive la región, lo que continúa generando demanda de viviendas y presión sobre apartamentos y alquileres.

La situación también afecta a pequeños negocios y trabajadores esenciales que buscan mantenerse cerca de las zonas turísticas y comerciales de la región.

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