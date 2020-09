Alcalde de Orlando Buddy Dyer anuncia planes propuestos para lanzar Programa de Asistencia de Alquiler por COVID-19

Más de $1.5 millones serán distribuidos a residentes en asociación con Heart Florida United Way

ORLANDO, FL.– El alcalde de Orlando Buddy Dyer anunció los planes propuestos del municipio de Orlando para lanzar un programa de asistencia de alquiler para ayudar a los residentes de Orlando impactados económicamente por la pandemia del COVID-19.



El programa utilizará más de $1.5 millones otorgado al municipio a través del gobierno del estado de Florida en fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, siglas en inglés), específicamente asignados para brindar asistencia de alquiler antes del 30 de diciembre de 2020.



A través del programa el municipio proveerá hasta $10,000 a residentes en asistencia de alquiler por hogar y cubrirá los pagos de alquiler no realizados entre el 1 de marzo de 2020 al 31 de octubre de 2020. Se anticipa que un estimado de 300 hogares se beneficiarán de los fondos disponibles del programa.



“Se necesitará la colaboración del gobierno en todos los niveles para ayudar a nuestros residentes a recuperarse de los impactos económicos de esta pandemia global”, dijo el alcalde de Orlando Buddy Dyer. “Continuamos utilizando los recursos federales y estatales para establecer nuevos programas que ayuden a nuestros residentes afectados financieramente por COVID-19, y estoy agradecido de que esta asistencia aliviará el miedo y la ansiedad de desalojo en algunas familias de Orlando”.



Para facilitar la distribución de los fondos a los residentes de Orlando, el municipio se asociará a Heart of Florida United Way para administrar el programa a través de su Fondo ALICE. Los empleados municipales asistirán a United Way con la administración y supervisión del programa.



“Este programa ofrecerá un alivio muy necesario a algunas de las familias de Orlando que luchan por quedarse en sus hogares”, dijo Jeff Hayward, presidente y director ejecutivo de Heart of Florida United Way. “La demanda de asistencia de vivienda no tiene precedentes como resultado de las consecuencias económicas del COVID-19. Nos sentimos honrados de trabajar junto al municipio de Orlando para brindar apoyo durante este momento desafiante que vive nuestra comunidad”.

Los requisitos de elegibilidad son:

Los residentes deben tener al menos un mes de atraso en el pago del alquiler entre el 1 de marzo de 2020 al 31 de octubre de 2020

Los solicitantes deben demostrar dificultades financieras debido al COVID-19

El solicitante debe ser residente de la ciudad de Orlando

Los solicitantes deben tener un ingreso familiar que no exceda el 120% del ingreso promedio del condado Orange ($87,240 para una familia de cuatro)



Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos como parte de su solicitud para ser elegibles:

Indentificación que pruebe residencia en Orlando, como licencia de conducir

Copia de contrato de alquiler

Autocertificación de ingreso

Prueba de dificultades económicas por COVID-19

Formulario W-9 del propietario

El acuerdo propuesto con United Way para implementar el programa de asistencia de alquiler será presentado al Concejo Municipal de Orlando para su aprobación en la reunión del Concejo el martes, 8 de septiembre de 2020.



Una vez aprobado, el portal para solicitar a este programa estará disponible en el sitio web de United Way el miércoles, 9 de septiembre a las 8 a.m. Este primer paso en el proceso de solicitud implicará una evaluación de elegibilidad y los solicitantes calificados recibirán solicitudes a partir del 23 de septiembre de 2020.



Los fondos se ofrecerán por orden de llegada. Exhortamos a los residentes interesados en solicitar el Programa de Asistencia de Alquiler a que comiencen a recopilar todos los documentos necesarios para presentar la solicitud lo antes posible.





