Abel Martínez atribuye su lento empuje a que su equipo no comunica bien

· El candidato presidencial del PLD se quejó de la tímida presencia de sus actividades en los medios de comunicación.

Santo Domingo.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, reconoció este martes la lentitud con que marcha su proyecto presidencial hacia los comicios del próximo 2024, lo que atribuyó a que su equipo y los voceros de esa organización no comunican las actividades que realiza ni sus recorridos.

El también alcalde por la ciudad de Santiago citó el caso de la visita que realizó el pasado fin de semana a la provincia La Altagracia, a la que sostiene hubo una asistencia masiva, llegando a confundirse con un mitin de campaña, pero que tuvo una tímida presencia en los medios de comunicación, tanto a nivel local de la provincia como nacional.

“Nosotros sí tenemos algunas fallas, en la coordinación de comunicadores, de voceros que tenemos que corregir y que ya lo estamos haciendo. Los voceros del PLD debieron estar el lunes en todos los programas de República Dominicana diciendo esta realidad”, dijo Martínez al tiempo de reconocer que salió a las calles en el peor momento de la historia del partido por los procesos que se le siguen a algunos de sus principales dirigentes y el impacto que esto está tendiendo en la actualidad.

Abel Martínez admitió, además, la fuga masiva de dirigentes, lo que ha estado ocurriendo desde el 2020 cuando se dio la salida de esa organización del expresidente Leonel Fernández, al tiempo de asegurar que eso continuará en la medida que avance el proceso electoral. “Sí, en el PLD se han ido muchos compañeros, empezando desde la división de 2020. Actualmente es menos, pero pueden estar seguros de que unos cuantos más se van a ir”, afirmó el candidato del partido morado cuando era entrevistado en el programa El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z-101.

Martínez también hizo mención de que anteriormente en el PLD se daban cifras sin sustento sobre la cantidad de miembros que tenía esa organización, ya que no manejaban con seguridad el registro, por lo que cuando iban a un medio de comunicación cualquier vocero podía manejar la cifra que considerara conveniente en ese momento. “Antes en el PLD hacíamos intermedios en el aire, sin sustento. Ahora no, ahora no, ahora es auditado”, indicó el candidato opositor.

Alianza y corrupción

Al referirse a posibles acuerdos con otras organizaciones políticas, Abel Martínez indicó que a más de un año para las elecciones presidenciales es extemporáneo hablar de pacto, al señalar que en la actualidad su interés primario es el pueblo dominicano.

El alcalde de Santiago sostuvo que seguirá escuchando a todos los sectores, al considerar que el momento para hablar de alianzas no es ahora. “Tenemos que escuchar a los empresarios, pero a los motoconchistas también y en eso estamos. Hablaremos de alianzas en el momento oportuno, no cuando el interés particular de una persona, de un vecino, de un partido político en específico quiera imponerlo, no”, dijo Abel Martínez.

Martínez también reconoció que durante su gestión en la alcaldía de Santiago se produjo un caso de corrupción, donde uno de los funcionarios malversó millones de pesos en el área de nómina, por lo que actualmente en caso está pendiente en los tribunales. Dijo que el funcionario fue suspendido, y que luego huyó a España desde donde en una labor conjunta con el Ministerio Público, fue extraditado y presentado ante la justicia.

