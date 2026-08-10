Wanda Román responde: crecimiento, costo de vida, vivienda y sus primeros 100 días en Kissimmee

EL SOL DECIDE 2026

La candidata al Seat 2 contesta las cinco preguntas de El Sol de la Florida y plantea una administración enfocada en aliviar la presión económica sobre las familias, apoyar al pequeño comercio y acercar el gobierno municipal a los residentes

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La cobertura electoral de El Sol Decide 2026 entra en una nueva etapa. La candidata al Seat 2 de la Comisión de la Ciudad de Kissimmee, Wanda Román, respondió el cuestionario de cinco preguntas enviado por El Sol de la Florida, exponiendo directamente ante los votantes cuáles considera los principales desafíos de la ciudad y qué haría si resulta electa el próximo 18 de agosto.

Sus respuestas permiten ir más allá de su biografía y de los mensajes generales de campaña. Román habla ahora específicamente de costo de vida, impuestos, servicios públicos, pequeños negocios, vivienda asequible, crecimiento urbano, congestión vehicular, transparencia y participación ciudadana.

Hay además un hilo conductor evidente en sus respuestas: Román intenta colocar el impacto del crecimiento sobre las familias que ya viven en Kissimmee en el centro de su propuesta política.

Estas son sus respuestas a El Sol Decide 2026.

1. ¿Cuál considera que es el principal desafío que enfrenta actualmente la Ciudad de Kissimmee y por qué?

Román identifica como principal desafío lograr que el crecimiento de Kissimmee no termine dejando atrás a las familias que ya viven en la ciudad.

“Para mí, el mayor desafío de Kissimmee es lograr que nuestra ciudad siga creciendo sin que nuestras familias se queden atrás. Cuando hablo con residentes, adultos mayores y pequeños comerciantes, escucho una preocupación común: cada día cuesta más vivir aquí. La vivienda, los impuestos y los servicios básicos representan una carga cada vez mayor para muchos hogares. Kissimmee necesita crecer, pero debemos hacerlo con responsabilidad y pensando primero en nuestra gente. Quiero una ciudad donde nuestros adultos mayores puedan permanecer en sus hogares, donde las familias puedan salir adelante y donde nuestros pequeños negocios tengan oportunidades reales de prosperar. El progreso debe sentirse en la calidad de vida de cada residente, no solamente verse en nuevas construcciones. Para mí, gobernar comienza escuchando y recordando siempre a quién estamos llamados a servir.”

La respuesta coloca el costo de vida como uno de los ejes centrales de su candidatura. También introduce una pregunta que probablemente continuará dominando la política municipal durante los próximos años: cómo absorber más crecimiento y desarrollo sin deteriorar la capacidad económica y la calidad de vida de los actuales residentes.

2. Si resulta electa, ¿cuáles serán sus tres principales prioridades durante los primeros 100 días de su gestión?

La candidata plantea tres objetivos: estudiar posibles alivios a la presión económica sobre las familias, fortalecer a los pequeños negocios y aumentar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos.

“Mis primeros 100 días comenzarán escuchando. Quiero sentarme con residentes, pequeños comerciantes, adultos mayores y líderes comunitarios para conocer directamente sus preocupaciones y convertirlas en acción. Mi primera prioridad será revisar dónde podemos aliviar la carga económica de nuestras familias, especialmente en impuestos y costos de servicios públicos. La segunda será fortalecer nuestros pequeños negocios, facilitando oportunidades y promoviendo un ambiente donde puedan crecer y generar empleos. La tercera será acercar el gobierno municipal a la comunidad mediante mayor comunicación, transparencia y participación ciudadana. No quiero ser una comisionada que solamente escuche a la comunidad desde una oficina. Quiero estar presente en nuestros vecindarios y mantener una comunicación constante con la gente. Mi compromiso es sencillo: escuchar, trabajar y rendir cuentas.”

Aquí aparece una de las propuestas que requerirá mayor definición si Román resulta electa: qué impuestos o costos municipales considera susceptibles de reducción y cómo se compensaría cualquier disminución de ingresos sin afectar servicios públicos.

El planteamiento abre un debate importante, porque aliviar la carga sobre los residentes y mantener simultáneamente infraestructura, policía, bomberos y otros servicios municipales exige decisiones presupuestarias concretas.

3. Vivienda, crecimiento y tránsito: ¿qué propone?

Esta es probablemente una de las preguntas más importantes para el futuro de Kissimmee.

Román vincula las nuevas construcciones con la capacidad existente de calles, servicios públicos y seguridad, y propone aumentar las oportunidades de vivienda asequible.

“El crecimiento es positivo cuando se planifica pensando en las personas. Por eso apoyaré iniciativas que amplíen las oportunidades de vivienda asequible y promoveré un desarrollo responsable que tome en consideración la infraestructura y los servicios que cada nuevo proyecto requerirá. No podemos continuar creciendo sin evaluar cómo ese crecimiento afecta nuestras calles, servicios públicos, seguridad y calidad de vida. También debemos trabajar en coordinación con las agencias correspondientes para mejorar la movilidad y buscar soluciones a la congestión. Pero para mí existe otra parte fundamental: escuchar a los residentes antes de tomar decisiones importantes sobre el desarrollo de sus comunidades. Quienes viven diariamente las consecuencias de esas decisiones merecen tener voz. Quiero que nuestros hijos y nietos puedan mirar al Kissimmee del futuro y encontrar una ciudad donde todavía sea posible vivir, trabajar, formar una familia y prosperar.”

La candidata establece aquí un principio de política pública: el desarrollo debería evaluarse conjuntamente con su impacto sobre infraestructura y servicios.

Sin embargo, quedan preguntas que deberán definirse si llega a la Comisión: qué mecanismos utilizaría para aumentar la vivienda asequible, qué cambios apoyaría en materia de desarrollo y qué medidas específicas impulsaría para enfrentar la congestión.

4. ¿Qué dice que la diferencia de los demás candidatos?

Román señala principalmente su trayectoria fuera del gobierno.

“Lo que me distingue es que mi servicio a la comunidad comenzó mucho antes de aspirar a un cargo público. Durante más de 20 años he estado cerca de nuestra gente como empresaria, comunicadora y líder comunitaria, trabajando con familias, adultos mayores, pequeños negocios y personas que atraviesan momentos difíciles. Como empresaria desde 1999, conozco personalmente lo que significa trabajar, administrar recursos, crear oportunidades y enfrentar los desafíos de mantener un negocio. Como comunicadora por más de 23 años, he tenido el privilegio de escuchar las historias y necesidades de nuestra comunidad. Mi preparación académica y profesional complementa esa experiencia, pero lo más importante que llevo conmigo es un corazón de servicio. Para mí, ‘Llamada para Servir’ no es simplemente un lema de campaña. Representa la manera en que he procurado vivir y servir a nuestra comunidad.”

Su argumento electoral queda claramente definido: frente a la experiencia gubernamental de la actual ocupante del Seat 2, Román presenta su experiencia empresarial, mediática y comunitaria como alternativa.

Ese contraste probablemente será uno de los elementos centrales que deberán valorar los electores: experiencia dentro del gobierno municipal frente a experiencia profesional y comunitaria fuera de él.

5. Su mensaje a quienes todavía no han decidido

La última pregunta ofreció a Román la oportunidad de dirigirse directamente a los votantes indecisos.

A cada votante que todavía está tomando su decisión, quiero hablarle desde el corazón: conozca nuestra trayectoria, escuche nuestras propuestas y pregúntese quién estará verdaderamente presente para usted después de las elecciones. Durante más de 20 años he servido a esta comunidad sin necesitar un título para hacerlo. He estado junto a nuestras familias, adultos mayores, comerciantes y personas que necesitaban una mano amiga. Hoy doy este paso porque creo que puedo llevar esa misma vocación de servicio a la Comisión de nuestra ciudad. No puedo prometer que todos los problemas se resolverán de un día para otro, pero sí puedo prometer trabajo, transparencia, accesibilidad y una voz que siempre recordará a quién representa. Kissimmee, mi compromiso es contigo. Juntos marcaremos la diferencia.”

Lo que ahora sabemos de la propuesta de Wanda Román

Las respuestas permiten identificar con mayor precisión cinco componentes de su candidatura: costo de vida, pequeños negocios, crecimiento responsable, participación ciudadana y accesibilidad del gobierno municipal.

También dejan asuntos que merecerán seguimiento.

Román habla de revisar impuestos y costos de servicios públicos, pero todavía deberá explicar cuáles específicamente y hasta dónde puede actuar la Comisión Municipal. Defiende la vivienda asequible, aunque no plantea todavía un mecanismo concreto para producirla. Y reconoce la congestión como problema, pero sus respuestas no identifican proyectos específicos de transporte que priorizaría.

Esto no invalida sus propuestas. Significa que, superada la primera etapa de definir prioridades, el próximo nivel de escrutinio periodístico debe concentrarse en cómo se ejecutarían, cuánto costarían y qué autoridad tendría una comisionada para llevarlas a cabo.

Ese será precisamente uno de los objetivos de El Sol Decide 2026 durante los días restantes de campaña.

Angela Eady aún no ha respondido

El Sol de la Florida envió el mismo cuestionario y bajo las mismas condiciones editoriales a Angela Eady, actual vicealcaldesa y candidata a la reelección por el Seat 2.

Al cierre de esta edición, Eady no había enviado sus respuestas.

La invitación permanece abierta. Si las recibimos antes de las elecciones, serán publicadas con el mismo espacio y tratamiento editorial otorgado a Wanda Román.

La finalidad de El Sol Decide 2026 no es decirle al ciudadano por quién votar. Es hacer las preguntas, contrastar las propuestas y proporcionar información suficiente para que cada elector pueda tomar su propia decisión.

El próximo 18 de agosto, esa decisión estará en manos de los votantes de Kissimmee.