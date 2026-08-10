Puerto Rico vuelve al racionamiento

La sequía más intensa de los últimos años obliga a cortes de agua de hasta 48 horas, mientras la crisis expone otra vez la fragilidad de una infraestructura que pierde enormes cantidades de agua antes de llegar a los hogares

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

SAN JUAN, Puerto Rico. — Puerto Rico enfrenta una nueva crisis de agua que combina dos problemas distintos, pero profundamente conectados: una sequía severa que ha reducido los niveles de los embalses y una infraestructura envejecida que continúa perdiendo grandes volúmenes de agua antes de que lleguen a los consumidores.

El resultado ya se siente en miles de hogares.

El Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA, comenzaron un programa de racionamiento rotativo que deja a decenas de miles de clientes sin servicio durante períodos de hasta 48 horas, comenzando por municipios y sectores abastecidos por el embalse Carraízo. La medida afecta inicialmente áreas de San Juan y otros municipios del área metropolitana y este de la isla.

La crisis no es menor. Según el U.S. Drought Monitor, cerca de dos terceras partes de Puerto Rico presentan algún nivel de sequía, con casi una cuarta parte de la isla bajo condiciones de sequía severa.

Y el panorama inmediato no ofrece demasiado alivio.

Julio fue histórico por las razones equivocadas

San Juan registró en julio su mes más seco en más de 120 años de récords meteorológicos, al mismo tiempo que sufrió uno de los julios más calurosos registrados.

Ese déficit de lluvia ha reducido los niveles de los embalses y de los ríos que alimentan los sistemas de agua potable.

El problema se agrava porque la temporada lluviosa no ha producido hasta ahora el volumen necesario para recuperar las reservas.

Meteorólogos han advertido que las condiciones secas podrían prolongarse durante varias semanas y posiblemente hasta septiembre, dependiendo del comportamiento de los patrones atmosféricos sobre el Caribe.

Eso significa que el racionamiento no necesariamente será breve.

La gobernadora Jenniffer González reconoció que no existe una fecha clara para terminar las restricciones y advirtió que la situación puede empeorar si las lluvias no regresan en cantidad suficiente.

Carraízo está en el centro de la crisis

El primer gran foco del racionamiento es el sistema asociado al embalse Carraízo, una de las principales fuentes de agua para el área metropolitana.

Las autoridades han establecido un esquema en el que determinados sectores tienen servicio mientras otros permanecen sin agua, alternando cada 48 horas.

Entre los municipios afectados se encuentran sectores de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos.

La AAA también ha dispuesto camiones cisterna para abastecer hospitales, hogares de envejecientes y otras instalaciones esenciales.

Pero la logística se complica rápidamente cuando cientos de miles de personas necesitan agua al mismo tiempo.

Para una familia promedio, 48 horas sin agua no significan simplemente no poder abrir el grifo.

Significa almacenar agua para cocinar.

Para bañarse.

Para descargar los inodoros.

Para lavar.

Para atender niños, adultos mayores y personas enfermas.

Y para muchos comercios significa operar parcialmente o cerrar.

El problema no comenzó con la sequía

Aquí está el punto más importante.

La sequía es el detonante inmediato.

Pero no explica por sí sola la magnitud de la crisis.

Puerto Rico lleva años enfrentando problemas de distribución, roturas, averías, presión insuficiente y pérdidas de agua.

Diversos informes y análisis han señalado que la AAA pierde más de la mitad del agua que produce debido a fugas, tuberías deterioradas, conexiones irregulares y deficiencias operacionales.

Ese dato cambia completamente el análisis.

Porque en un sistema eficiente, una sequía reduce la disponibilidad de agua.

En un sistema deteriorado, la sequía reduce el agua disponible y luego una parte importante de esa agua se pierde antes de llegar a los consumidores.

Por eso el problema de Puerto Rico no es solamente cuánto llueve.

También es cuánto de esa lluvia logra convertirse en agua potable que realmente llegue a una casa.

Más de 100 días sin agua en algunos sectores

La frustración ciudadana tampoco comenzó esta semana.

En sectores de San Juan, residentes han denunciado haber acumulado más de 100 días sin servicio de agua durante 2026, incluso antes de que comenzara el nuevo programa oficial de racionamiento.

Eso demuestra que existe una diferencia importante entre la crisis causada por sequía y las interrupciones provocadas por fallas de infraestructura.

Para muchos ciudadanos, el racionamiento simplemente formaliza una situación que ya estaban viviendo.

El malestar ha generado protestas, demandas judiciales y reclamos de mayor transparencia contra la AAA.

El alcalde de San Juan incluso ha recurrido a los tribunales por problemas anteriores relacionados con el servicio.

La gobernadora reconoce el deterioro

Jenniffer González ha reconocido que la infraestructura de agua potable ha sufrido décadas de falta de inversión y mantenimiento insuficiente.

Ese reconocimiento es importante.

Pero políticamente abre una pregunta inevitable:

¿Cuánto tiempo puede seguir Puerto Rico explicando sus crisis actuales por décadas de abandono sin presentar resultados concretos?

La isla ha recibido miles de millones de dólares federales para reconstrucción y modernización después de huracanes, terremotos y otros desastres.

Sin embargo, el ciudadano continúa viviendo apagones y ahora vuelve a enfrentar racionamientos de agua.

Eso alimenta una percepción peligrosa:

que Puerto Rico recibe recursos, pero no logra convertirlos con suficiente rapidez en infraestructura confiable.

Una emergencia climática y administrativa

La crisis actual debe entenderse en dos niveles.

El primero es climático.

Puerto Rico está experimentando una sequía real y medible.

El segundo es administrativo.

La infraestructura no está suficientemente preparada para absorber períodos prolongados de escasez.

El propio plan climático del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico reconoce que los racionamientos históricos de agua en la isla no responden exclusivamente a la falta de lluvia, sino también a deficiencias de infraestructura y manejo.

Eso significa que Puerto Rico puede tener otra sequía dentro de varios años.

La pregunta es si entonces estará mejor preparado.

El impacto sobre la agricultura puede ser severo

La sequía no solamente afecta a quienes abren una llave.

También afecta directamente al sector agrícola.

La reducción de humedad en los suelos, menores caudales y restricciones de agua pueden perjudicar cultivos y ganado.

El U.S. Drought Monitor ya reporta impactos sobre vegetación y agricultura en varias zonas del Caribe y Puerto Rico.

El sector agrícola puertorriqueño es relativamente pequeño frente al consumo total de alimentos de la isla, pero precisamente por esa razón cualquier reducción adicional de producción local aumenta la dependencia de importaciones.

Y eso puede terminar reflejándose en precios.

Washington también entra en la discusión

La crisis ha comenzado a generar presión política para obtener ayuda federal.

El comisionado residente Pablo José Hernández ha pedido que se evalúe una declaración federal de emergencia y ha solicitado apoyo adicional para agricultores y comunidades afectadas.

Si la situación se prolonga, es posible que aumenten las solicitudes de asistencia a FEMA y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Pero la ayuda federal solo puede atender la emergencia inmediata.

No puede sustituir una reforma estructural del sistema.

El verdadero debate es sobre resiliencia

Puerto Rico conoce bien la palabra “resiliencia”.

La isla ha vivido huracanes devastadores, terremotos, apagones y fallas de infraestructura.

Pero resiliencia no puede significar simplemente aprender a sobrevivir cada nueva crisis.

Debe significar construir sistemas que fallen menos.

En el caso del agua, eso implica:

reemplazar tuberías,

reducir fugas,

mejorar medición,

modernizar plantas,

proteger embalses,

mejorar captación,

crear redundancia,

y planificar para períodos más secos.

La sequía actual es una advertencia de lo que puede ocurrir con mayor frecuencia en un clima más variable.

No basta con pedir que la gente ahorre

Las autoridades han pedido a los ciudadanos reducir consumo, evitar usos no esenciales y almacenar agua responsablemente.

Eso es razonable.

Pero pedir sacrificios al consumidor tiene un límite cuando el propio sistema pierde una proporción enorme del agua que produce.

El mensaje de conservación será mucho más creíble cuando los ciudadanos puedan ver que el gobierno también está reduciendo pérdidas.

Ahí está el verdadero desafío político.

Una crisis que toca dos nervios sensibles

Puerto Rico ya arrastra una crisis eléctrica prolongada.

Ahora vuelve a enfrentar una crisis de agua.

Agua y electricidad son los dos servicios más básicos de una economía moderna.

Cuando ambos son inestables, el impacto va mucho más allá de la incomodidad.

Afecta inversión.

Turismo.

Comercio.

Salud.

Educación.

Calidad de vida.

Y confianza en las instituciones.

Por eso este racionamiento no debe ser tratado como una simple emergencia meteorológica.

Es una prueba de gobernanza.

Puerto Rico necesita pensar después de la lluvia

En algún momento volverá a llover.

Los embalses probablemente se recuperarán.

El racionamiento terminará.

Y ahí estará el verdadero peligro.

Que la crisis desaparezca de los titulares.

Puerto Rico ya ha vivido este ciclo antes.

Sequía.

Racionamiento.

Lluvia.

Normalización.

Olvido.

Hasta la próxima sequía.

Esta vez debería ser diferente.

Porque los datos están dejando algo muy claro:

Puerto Rico no tiene solamente un problema de falta de agua. Tiene un problema de cómo administra el agua que sí tiene.

La sequía explica por qué los embalses bajaron.

Pero las fugas, el mantenimiento atrasado y la fragilidad operacional explican por qué la consecuencia sobre la población puede ser tan severa.

Resolver únicamente la emergencia permitirá abrir nuevamente las llaves.

Resolver el problema estructural requerirá años.

Y probablemente será una de las inversiones públicas más importantes que Puerto Rico tendrá que enfrentar durante esta década.