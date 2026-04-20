La Universidad de Puerto Rico: Cuando el Poder Político Secuestra el Saber

Una institución centenaria al borde del colapso académico

Hay algo profundamente perturbador ocurriendo dentro de los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Algo que no aparece en los comunicados de prensa oficiales, que no se discute abiertamente en los pasillos administrativos, y que muchos profesores mencionan únicamente en susurros, con la puerta cerrada y el teléfono boca abajo sobre el escritorio.

La libertad académica —ese principio sagrado que durante siglos ha sido el oxígeno de toda universidad digna de ese nombre— está siendo sistemáticamente asfixiada por la mano larga de la política partidista puertorriqueña.

El Secuestro Silencioso

No llegó de golpe. Los secuestros institucionales nunca llegan de golpe. Llegó gradualmente, con nombramientos estratégicos en juntas de gobierno, con presupuestos condicionados, con rectores elegidos no por su excelencia académica sino por su afinidad política con quien ocupa la Fortaleza. Llegó con llamadas telefónicas que no quedan registradas en ningún acta, pero cuyos efectos se sienten inmediatamente en decisiones que afectan a miles de estudiantes y docentes.

La UPR, institución fundada en 1903 y durante décadas faro del pensamiento crítico caribeño, ha visto cómo su autonomía es negociada, troceada y entregada como moneda de cambio electoral. Rectores que duran lo que dura un gobierno. Juntas de síndicos que cambian de color según el partido en el poder. Programas académicos cuya supervivencia depende más de conexiones políticas que de mérito intelectual.

Esto no es democracia universitaria. Es colonialismo interno.

Los Debates que se Castigan

Uno de los síntomas más alarmantes es el silenciamiento progresivo del debate académico. Las universidades existen, en su esencia más fundamental, para cuestionar. Para incomodar al poder. Para producir el pensamiento que una sociedad necesita aunque ese pensamiento resulte inconveniente para quienes gobiernan.

Pero hoy, en varios recintos de la UPR, los profesores reportan una autocensura que crece como hongo después de la lluvia. Se evitan ciertos temas en el salón de clases. Se posponen o cancelan conferencias cuando los ponentes tienen posiciones consideradas “problemáticas” por la administración de turno. Los foros de discusión sobre asuntos de política pública son vistos con sospecha institucional.

Un académico consultado para este reportaje, quien pidió que su nombre no fuera publicado por temor a represalias laborales, lo expresó con una claridad devastadora: “Antes uno entraba al salón y sentía que podía pensar en voz alta. Ahora uno entra midiendo las palabras. Eso no es una universidad. Eso es una oficina gubernamental con estudiantes.”

La Llamada de la Fortaleza

Fuentes dentro de la administración universitaria confirman lo que muchos sospechan: que ciertas decisiones de alto impacto no nacen de deliberaciones académicas internas sino que llegan, de manera directa o indirecta, desde el ejecutivo. Una llamada. Un mensaje. Una reunión informal que no queda en actas pero que produce efectos institucionales concretos.

Rectores removidos. Contratos no renovados. Iniciativas académicas frenadas en seco. El mecanismo varía, pero el patrón es constante: la política partidista tiene un número de teléfono que marca directamente hacia el corazón de la institución universitaria, saltándose toda estructura de gobernanza legítima.

Esto representa una violación flagrante de la Ley de la Universidad de Puerto Rico y de todos los principios internacionales sobre autonomía universitaria reconocidos por organismos como la UNESCO y la Asociación Internacional de Universidades.

El Costo Real: Una Generación Mutilada

Los politólogos y pedagogos coinciden en algo: cuando una universidad pierde su libertad, la sociedad entera pierde su futuro.

Los estudiantes que hoy transitan por una UPR políticamente domesticada no están aprendiendo a pensar críticamente. Están aprendiendo a navegar estructuras de poder. No están desarrollando la capacidad de cuestionar el statu quo. Están aprendiendo cuándo conviene callar. Y eso tiene consecuencias generacionales devastadoras para Puerto Rico. Una isla que enfrenta crisis de deuda, emigración masiva, colapso infraestructural y desafíos democráticos profundos necesita ciudadanos capaces de analizar, debatir, proponer y confrontar al poder con argumentos sólidos.

La Democracia que Finge Ser Democracia

La libertad de expresión no desaparece siempre con decreto oficial. A veces desaparece más sutilmente: cuando el profesor aprende que ciertas opiniones cuestan caro, cuando el estudiante entiende que ciertos temas son intocables, cuando el investigador descubre que ciertos resultados son inconvenientes.

Una democracia que permite este nivel de interferencia política en su principal institución educativa pública no es una democracia plena. Es una democracia de fachada, con elecciones periódicas pero sin el sustrato intelectual que hace que esas elecciones sean verdaderamente libres e informadas. Puerto Rico merece más que eso.

Lo que Hay que Hacer

La sociedad puertorriqueña tiene el poder —y la obligación moral— de exigir el rescate de su universidad:

Primero: Legislación robusta que blindé la autonomía universitaria con mecanismos reales de protección contra la interferencia ejecutiva, con consecuencias legales para quien la viole.

Segundo: Transparencia total en los procesos de nombramiento de rectores y miembros de juntas, con participación genuina de la comunidad universitaria y criterios estrictamente académicos.

Tercero: Que la prensa, la sociedad civil, los colegios profesionales y la ciudadanía en general eleven su voz. El silencio cómplice es también una forma de participar en el secuestro.

Cuarto: Que los propios estudiantes y profesores —herederos de una tradición de lucha que este país conoce bien— reclamen los espacios de debate que les pertenecen por derecho.

Conclusión: El Futuro se Construye Aquí, o No se Construye

Toda nación que aspire a crecer, a resolver sus problemas, a ser algo más que un territorio administrado por intereses ajenos, necesita una universidad libre. No libre en teoría. Libre en la práctica. Libre en el salón de clases, en la investigación, en el debate público, en la relación entre la institución y el poder político.

Mientras esa libertad esté secuestrada, Puerto Rico estará construyendo su futuro sobre arena. Y la Fortaleza —cualquier Fortaleza, de cualquier partido, de cualquier color— debe entender que controlar la universidad no es gobernar bien. Es precisamente lo contrario.

Es apostarle al oscurantismo para perpetuarse en el poder. Y eso, la sociedad puertorriqueña no puede seguir permitiéndolo.

Este artículo fue preparado con base en testimonios de fuentes dentro de la comunidad universitaria que solicitaron anonimato por temor a represalias profesionales.