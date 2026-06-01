Presidente Luis Abinader a madres dominicanas: “Ustedes son el motor de nuestra nación y pilar de nuestros hogares”. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.-El Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, envió Hoy domingo 31 de mayo del año 2026 un herrmoso y tierno mensaje a las madres dominicanas, en honor al Día de las Madres.

En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, el mandatario de la Hermosa Isla Caribeña, aseguró que este día celebra “amor más puro e incondicional”.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para mostrar su aprecio a su madre y a su esposa.

Foto de archivo del presidente Luis Abinader en el emocionante momento que abraza y besa a su muy amada madre Doña Sula Abinader. Instagram Luis Abinader.

“Mi gratitud eterna a mi amada madre, doña Sula, por formarme con sus valores, y a mi compañera, Raquel Arbaje, por ser la guía y el corazón de nuestras hijas”, leía parte de la referida publicación.

La pareja presidencial: Luis Rodolfo Abinader y Raquel Arbaje de Abinader.

El mandatario finalizó su mensaje describiendo a las madres dominicanas como “el motor” de la nación y el “pilar” de los hogares.

luisabinader

Hoy celebro el amor más puro e incondicional.



Mi gratitud eterna a mi amada madre, doña Sula, por formarme con sus valores, y a mi compañera, @raquel_arbaje, por ser la guía y el corazón de nuestras hijas.



En ellas abrazo a cada madre dominicana. Ustedes son el motor de nuestra nación y el pilar de nuestros hogares.



¡Feliz Día de las Madres!

Presidente Abinader destaca sacrificio y fortaleza de las madres dominicanas durante jornada nacional “Madres que Sostienen”

El mandatario exhortó a los dominicanos a abrazar, besar y expresar su amor a sus madres, al destacar que son el pilar fundamental de las familias y la sociedad.

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado la jornada nacional “Madres que Sostienen”, una iniciativa impulsada por el Gobierno para reconocer, acompañar y celebrar a las madres dominicanas.

La actividad reunió a más de 3,000 madres y se llevó a cabo en la explanada de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), en el municipio Santo Domingo Este.

Acompañado por el director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, el mandatario explicó que el Gobierno continúa realizando esfuerzos para apoyar a las madres más necesitadas del país a través de diversos programas sociales.

“Le pido a todos los dominicanos que en estos días le demos un abrazo a nuestra madre, le demos un beso y le digamos cuánto la queremos y cuánto la amamos, porque ellas son las responsables de lo que somos hoy”, expresó.

Durante el encuentro con madres beneficiarias de programas sociales, el presidente Abinader destacó que su gestión trabaja de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, con especial atención a las mujeres que sostienen sus hogares.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a expresar su cariño y agradecimiento a sus madres, resaltando elamor, la dedicación y los sacrificios que realizan diariamente por sus hijos y sus familias.

El jefe de Estado reiteró el compromiso de su gobierno de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar de la población y pidió bendiciones para todas las madres del país. “Este gobierno trabaja cada día, cada minuto y cada hora para encontrar la manera de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, manifestó, al concluir su mensaje de felicitación.

Durante la jornada, el mandatario compartió con las asistentes y participó en la entrega de obsequios preparados especialmente para honrar el esfuerzo, la dedicación y el papel invaluable que desempeñan las madres dominicanas en cada hogar del país.

Expresión de respeto y agradecimiento hacia las madres

De su lado, el director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, afirmó que esta jornada nacional fue concebida como una expresión de respeto y agradecimiento hacia las madres, especialmente aquellas que enfrentan grandes desafíos para sostener a sus familias y que, pese a las dificultades, salen adelante con dignidad y valentía.

Como parte de la celebración, fueron entregados importantes premios y artículos para el hogar, entre ellos neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala y comedor, camas, abanicos y otros electrodomésticos. Además, se distribuyeron canastillas para embarazadas y almuerzos para todas las asistentes.

La bendición del acto estuvo a cargo de la señora Ana Julia Ríos. La actividad contó con las presentaciones artísticas de Ruth La Cantante y Pochy Familia.

También estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; funcionarios gubernamentales, autoridades locales y representantes comunitarios.

Presidente Abinader entrega en Haina 1,279 títulos de propiedad y beneficia 6,385 personas

Con el programa de titulación, se fortalece el patrimonio familiar, se promueve la inclusión social y el sueño de cientos de familias.

Haina, San Cristóbal, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este sábado la entrega de 1,279 títulos de propiedad a familias de distintas comunidades del país, beneficiando a 6,395 personas, en un acto que calificó como una muestra del compromiso del Gobierno con la seguridad jurídica, la dignificación de las familias y la reducción de las desigualdades sociales.

Durante la actividad, realizada en el municipio de Haina, el mandatario destacó que más de 700 de los títulos entregados corresponden a residentes de esta demarcación, mientras que los demás beneficiarios proceden de comunidades como Jardines de Gautier, Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Mameyes, Maquiteria, Los Minas y Brisas de las Américas.

El presidente Abinader afirmó que el programa de titulación constituye una de las iniciativas más transformadoras impulsadas por su gestión, debido al impacto directo que tiene en la vida de miles de familias dominicanas.

Explicó que la entrega de estos documentos otorga seguridad jurídica, tranquilidad y estabilidad a los beneficiarios, quienes pasan a ser propietarios legales de los terrenos y viviendas que han ocupado durante años.

Mayoría de los títulos fueron para madres

El jefe de Estado resaltó además el significado especial de la jornada por celebrarse en vísperas del Día de las Madres. Señaló que la mayoría de las personas favorecidas con los títulos son mujeres, por lo que consideró la entrega como una forma de reconocer, dignificar y brindar mayor tranquilidad a las madres dominicanas.

“Cuando se entrega un título de propiedad se entrega también seguridad y esperanza. A partir de hoy, estas familias cuentan con un patrimonio que aumenta su valor, les permite acceder al crédito formal, ampliar sus viviendas, emprender negocios y garantizar un mejor futuro para sus hijos”, expresó el mandatario.

Asimismo, destacó que la formalización de la propiedad incrementa significativamente el valor de los inmuebles y abre nuevas oportunidades económicas para las familias beneficiadas, al permitirles acceder a financiamientos bancarios y realizar transacciones de manera legal y segura.

Rafael Burgos Gómez

De su lado, el director general de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Rafael Burgos Gómez, valoró la entrega de los títulos como un acto de justicia social.

Burgos Gómez explicó que el programa forma parte de la meta gubernamental de entregar un millón de títulos de propiedad durante las dos gestiones del presidente Abinader.

En ese sentido, destacó las acciones impulsadas para agilizar los procesos de titulación y liberar cientos de miles de expedientes que permanecían pendientes durante décadas.

El funcionario resaltó el trabajo conjunto desarrollado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Bienes Nacionales, el CEA y la Jurisdicción Inmobiliaria, instituciones que han permitido avanzar en la regularización de propiedades y cumplir con una demanda histórica de miles de familias dominicanas.

Gobierno ha asumido importantes costos

Asimismo, señaló que el Gobierno ha asumido importantes costos administrativos para facilitar la entrega gratuita de los títulos, incluyendo la condonación de deudas vinculadas a los contratos de adquisición de terrenos, con el propósito de garantizar que los beneficiarios reciban sus documentos sin cargas económicas adicionales.

Burgos Gómez agradeció el esfuerzo de los equipos técnicos y administrativos involucrados en el proceso, destacando que han recorrido todo el territorio nacional para hacer realidad este programa.

Gobierno trabaja cada día

“Hay un Gobierno que trabaja cada día, cada hora y cada minuto para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó el mandatario, antes de enviar un mensaje de felicitación y bendición a las madres dominicanas.

Estuvieron presentes la gobernadora, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña; el alcalde de Bajos de Haina, Osvaldo Rodríguez; los directores de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux, y del Instituto Agrario Dominicano, Darío Castillo Lugo.

Presidenta de Surinam arribó este sábado a la República Dominicana

Punta Cana, La Altagracia.- La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, arribó la mañana de este sábado a la República Dominicana para agotar una agenda oficial que se extenderá hasta el martes 2 de junio.

A su llegada, la jefa de Estado recibió los honores de estilo conforme a su investidura a cargo del Cordón Presidencial del Regimiento de la Guardia de Honor del Ministerio de Defensa.

A la gobernante la recibió una comisión de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Domiciano en Guyana, concurrente en Surinam, Ernesto Torres, y el embajador Francisco Cantizano, director de Ceremonial de Estado y Protocolo.

Acompañan a la mandataria, entre otros, los ministros de Relaciones Exteriores, Melvin Bouva, y de Transporte, Comunicaciones y Turismo, Raymond Landveld.

Estuvo presente en la bienvenida el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Caminero.

Agenda conjunta de los mandatarios el lunes 1 de junio

Tras completar actividades privadas durante el fin de semana, la mandataria sudamericana será recibida formalmente el lunes 1 de junio por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde iniciará el recibimiento protocolar con honores militares a las 10:30 de la mañana en la escalinata frontal de la Casa de Gobierno.

A las 11:00 de la mañana, ambos mandatarios sostendrán una audiencia bilateral privada. Las delegaciones oficiales de ambas naciones se reunirán a las 11:30 en el Salón del Consejo de Gobierno.

Para las 12:30 de la tarde está programada la rúbrica de instrumentos bilaterales y se emitirá una declaración conjunta en el Salón de Embajadores. Posteriormente, las delegaciones almorzarán en el Salón Verde.

A las 3:00 de la tarde, la gobernante sudamericana tiene programada depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, junto con el canciller Roberto Álvarez.

Actividades pautadas para el martes 2 de junio

Para el martes 2 de junio, a partir de las 10:00 de la mañana, Geerlings-Simons se reunirá de forma privada con Ricardo de los Santos, presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

Luego, las Cámaras Legislativas se reunirán de manera conjunta en el Salón de Sesiones para celebrar una jornada de discursos oficiales.

La salida de suelo dominicano de la presidente de Surinam y su comitiva internacional está programada para las 4:50 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez”.

Vínculos entre los países

La República Dominicana y Surinam viven un momento de gran dinamismo y acercamiento diplomático. Ambos países priorizan la cooperación estratégica en energía, exploración de hidrocarburos, agricultura y servicios aéreos.

El pasado 15 de abril, el canciller dominicano Roberto Álvarez y el ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta en la que destacaron las excelentes relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, así como con el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación como pilares para el desarrollo sostenible de sus pueblos.

En octubre de 2023, ambos Gobiernos suscribieron cuatro memorandos de entendimiento, en el Palacio Nacional de la República Dominicana, que abarcan áreas estratégicas como energía, agricultura, industria de los hidrocarburos y servicios aéreos, y tienen como objetivo fomentar una colaboración bilateral y aumentar el comercio mutuo.

Asimismo, los acuerdos marcan un hito en las relaciones bilaterales, especialmente en el sector de los hidrocarburos, donde se promoverá la cooperación en exploración, producción y desarrollo de recursos energéticos, así como en la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles.

Presidente Abinader entrega remozamiento y ampliación del Hospital Materno Infantil Dr. Jaime Sánchez, en Barahona

Villa Central, Barahona.– El presidente Luis Abinader encabezó la entrega del remozamiento general y ampliación del área de Emergencia del Hospital Regional Materno Infantil Dr. Jaime Sánchez, ubicado en la provincia de Barahona, convertido en un moderno centro materno infantil especializado, equipado para responder de manera eficiente a las necesidades de salud de mujeres, niños y recién nacidos de la provincia y zonas cercanas.

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader, acompañado del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, destacó que la región Sur ha experimentado una transformación significativa en materia de salud, especialmente en Barahona, donde fue entregada la remozada Maternidad y las primeras Unidades de Cuidados Intensivos pediátricas de toda la región, al señalar que estas áreas permitirán salvar vidas y ofrecer atención especializada a niños y recién nacidos sin necesidad de traslados a otros puntos del país.

El jefe de Estado anunció que en los próximos meses serán entregados totalmente remozados los hospitales de Paraíso, Vicente Noble y Enriquillo, obras que, según recordó, permanecieron durante años sin concluir.

Asimismo, el gobernante informó que avanza la construcción de un hospital oncológico en Barahona, cuya entrega está prevista para finales de este año y que beneficiará a toda la región Sur. Explicó que el centro permitirá que pacientes con cáncer reciban tratamiento especializado en la provincia, evitando trasladarse a Santo Domingo para acceder a esos servicios médicos.

El mandatario también hizo referencia a otros proyectos de transformación que se ejecutan en Barahona, entre ellos la intervención de los muelles y la construcción de apartamentos para reubicar familias que viven en barrancones. Además, propuso la creación de un voluntariado comunitario para colaborar en el cuidado y preservación de las nuevas instalaciones hospitalarias, al tiempo que expresó su confianza en que las obras contribuirán a mejorar sustancialmente la salud y la calidad de vida en toda la región.

Al concluir sus palabras, el presidente Abinader agradeció el trabajo realizado por el director del SNS, Julio Landrón, y el exdirector Mario Lama, así como también a los médicos, enfermeras, bioanalistas y personal administrativo, a quienes reconoció por su compromiso con el fortalecimiento del sistema sanitario.

Servicios médicos más accesibles y de mayor calidad para miles de ciudadanos

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, quien destacó que el Hospital Regional Materno Infantil Dr. Jaime Sánchez fue construido sobre más de 4,000 metros cuadrados, con una inversión superior a los RD 494 millones destinados tanto a infraestructura como a equipamiento médico de última generación, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en la región Sur y ofrecer servicios médicos más accesibles y de mayor calidad para miles de ciudadanos.

El funcionario resaltó que el crecimiento poblacional y turístico del sur del país exige servicios de salud a la altura de las inversiones impulsadas por el Gobierno, razón por la que el hospital fue concebido como una obra estratégica para fortalecer la red sanitaria de la región.

El doctor Landrón informó que el centro dispone de 48 camas de internamiento, 15 unidades de cuidados intensivos internas y externas, quirófanos, área de emergencia, sala de partos, 10 cunas neonatales, áreas de nebulización y observación pediátrica, además de banco de leche, programa Mamá Canguro y sala de vacunación. Asimismo, incorpora áreas de esterilización, camas de recuperación y preparación, UCI materna, servicios de laboratorio, rayos X, sonografía, mamografía y farmacia, junto a una ampliada emergencia con triaje y observación materno-pediátrica.

Asimismo, el director del SNS afirmó que la transformación del hospital forma parte de una intervención integral desarrollada por la institución en toda la región Enriquillo, donde también han sido remozados y equipados distintos hospitales y centros de primer nivel. Entre las obras citadas, mencionó el remozamiento del Hospital Teófilo Gautier, los centros de primer nivel de La Guázara, Fondo Negro y El Peñón 2, así como la habilitación de nuevas áreas en el Hospital Jaime Mota, incluyendo hemodiálisis, salud mental, odontología y atención integral para adolescentes.

El funcionario informó además que continúan avanzando importantes proyectos de salud en Barahona, como la ampliación de la emergencia del Hospital Municipal Vicente Noble, el remozamiento del Hospital Municipal Enriquillo, la intervención del Hospital Por Amor al Prójimo, de Paraíso, y la construcción del nuevo Centro de Primer Nivel de Enriquillo.

Explicó que las obras de salud en ejecución en la provincia y la región superan los RD 767 millones, por instrucciones del presidente Abinader, quien ha priorizado garantizar atenciones médicas de calidad y servicios humanizados para todos los ciudadanos.

“El objetivo es que cada ciudadano de esta región tenga acceso a una salud de calidad cerca de su hogar”, expresó Landrón, al agradecer el respaldo del mandatario y el trabajo realizado por el personal médico, administrativo y técnico que hizo posible la entrega del renovado centro hospitalario.

Valoran el impacto de la obra

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora Oneida Féliz, quien agradeció al presidente Luis Abinader y al SNS por la entrega de la obra en beneficio de la región Enriquillo.

Mientras que la bendición de la obra fue realizada por el sacerdote Aníbal Montero, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien elevó una oración por las familias que serán beneficiadas con el nuevo centro de salud.

Supervisa avances del Hotel Escuela Guarocuya, en Barahona, cuya entrega está prevista para finales de julio de este año

Más temprano, el mandatario supervisó los avances de construcción y adecuación del Hotel Escuela Guarocuya, proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), orientado a fortalecer el turismo, el emprendimiento local y la generación de empleos en la región Enriquillo.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado de la directora general del Infotep, Maira Margarita Morla Pineda, quien informó que la obra será entregada a finales de julio y tendrá capacidad para atender 432 participantes semanales en áreas como recepción hotelera, gastronomía, coctelería, guía turístico y administración de servicios turísticos.

Morla destacó que el proyecto transformará el histórico Hotel Guarocuya en una moderna escuela hotelera bajo el modelo de formación dual, integrando enseñanza teórica y práctica para formar técnicos altamente calificados que respondan a la demanda del crecimiento turístico de Barahona y Pedernales.

El presidente Abinader y Morla recorrieron habitaciones, salones de eventos, áreas recreativas y talleres de formación equipados con tecnología moderna.

Además, se resaltó que la remodelación preservará el valor arquitectónico del antiguo hotel e incluirá mejoras en infraestructura, conectividad, sistemas de seguridad y servicios básicos.

Sostiene encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas

Como parte de su agenda de trabajo en la provincia Barahona, el presidente Abinader sostuvo además un encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, con quien conversó sobre distintos temas de interés para la provincia y el bienestar de sus comunidades.

En la actividad estuvieron presentes el senador Moisés Ayala; los directores del Dasac, Edgar Féliz; del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), Edisson Rafael Féliz Féliz; de Promese/CAL, José Luis López; los alcaldes de Barahona, Míctor Fernández; de Villa Central, Hamilton Nin Connor; el director regional de Salud Enriquillo, Wilkin Féliz; la directora del Hospital Regional Materno Dr. Jaime Sánchez, Carolina Pérez; los diputados Aquiles Ledesma y Sara Féliz, entre otras personalidades.

Presidente Abinader inaugura carretera Enriquillo-El Higüero, en Barahona

Barahona.– El presidente Luis Abinader inauguró este viernes la carretera Enriquillo-El Higüero, una obra de 13.5 kilómetros ejecutada a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que impactará a más de 300,000 habitantes del suroeste, fortalecerá la conectividad regional, dinamizará el turismo, el comercio y la agricultura. También ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo en el sur del país.

Con la entrega de esta vía, culmina una espera de años para cientos de familias de la región, al conectar las comunidades de Enriquillo, Cuatro Bocas, Arroyo Dulce, El Naranjal y El Higüero, además de otras localidades rurales de Barahona, facilitando el acceso a servicios esenciales como salud, educación, comercio y movilidad comunitaria.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó el compromiso y seguimiento constante del presidente Luis Abinader a las obras que transforman el sur del país, al asegurar que el mandatario impulsa una visión de desarrollo que acerca oportunidades, conectividad y progreso a las comunidades.

Sobre la carretera Enriquillo–El Higüero, explicó que el tramo inaugurado de 13.5 kilómetros forma parte de un circuito vial de 52 kilómetros que conectará de manera más rápida y segura a comunidades de Enriquillo, Paraíso, Oviedo y Pedernales, constituyéndose en una vía alterna hacia Barahona y Santo Domingo. “Eso se llama comunicación, eso se llama seguridad”, expresó el funcionario, al señalar que la obra permitirá reducir tiempos de desplazamiento, consumo de combustible y costos para las familias y productores de la zona.

Estrella detalló además que la carretera fue construida con carpeta asfáltica y una base estabilizada con cemento, mientras que 800 metros fueron ejecutados en hormigón por tratarse de una zona baja expuesta a humedad, garantizando mayor durabilidad y resistencia.

Asimismo, valoró el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al conjunto de proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas, agradeciendo el “gran apoyo, calor y seguimiento” de la entidad financiera internacional a las obras impulsadas en el país. En ese sentido, anunció que en menos de 15 días iniciará el primer grupo de puentes licitados con apoyo del BID, como parte de un programa nacional de alrededor de 150 puentes, incluyendo el puente Guayajayuco, una estructura altamente esperada por comunidades fronterizas.

El ministro resaltó además el amplio conjunto de obras impulsadas por el presidente Abinader para transformar el sur, entre ellas la casi culminación de la carretera Barahona–Enriquillo, la construcción del viaducto en esa zona, el avance de la vía Enriquillo–Oviedo–Cabo Rojo–Pedernales, donde ya se han asfaltado más de 25 kilómetros, y el asfaltado del aeropuerto de Oviedo, concebido para servir a toda la región. “Todo es gracias a la visión, al empeño, a la dedicación y al seguimiento que ha tenido el presidente Luis Abinader”.

Igualmente, destacó que el Gobierno mantiene activas las obras de infraestructura y garantiza los recursos para el pago puntual a contratistas, lo que fortalece la confianza, dinamiza la economía y asegura la continuidad de proyectos estratégicos. “El presidente le da seguimiento a las obras grandes, pero también a las chiquitas”, expresó Estrella, al señalar que el mandatario supervisa personalmente tanto las grandes infraestructuras como proyectos comunitarios en beneficio de la población del sur.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones adelantó que próximamente el presidente Abinader inaugurará el túnel de la avenida Luperón, en Santo Domingo, una obra concebida para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento hacia la capital, beneficiando de manera especial a los habitantes del sur del país.

El funcionario sostuvo que esta infraestructura contribuirá a disminuir el congestionamiento vehicular en la entrada de la ciudad y facilitará una conexión más rápida para quienes se trasladan desde provincias sureñas. “Los sureños deben estar muy complacidos con un presidente que cada día acorta más la distancia a la capital y la distancia a los capitaleños para que puedan venir a disfrutar del sur del país”, concluyó Estrella.

Los trabajos ejecutados incluyeron el reforzamiento de la base con estabilización al 3 % de cemento, la colocación de carpeta asfáltica de dos pulgadas de espesor y la construcción de un tramo de hormigón hidráulico de 800 metros lineales. Asimismo, se realizó la estabilización de taludes para mayor seguridad y protección de la vía, la construcción de aceras y contenes, y la instalación de tuberías de hormigón de 42 y 48 pulgadas.

La obra contempló además la limpieza y rehabilitación de alcantarillas, la canalización de entradas y salidas hidráulicas, la implementación de señalización horizontal y vertical y la colocación de estoperoles reflectivos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes.

La nueva carretera mejorará el acceso a hospitales y servicios públicos, facilitará el transporte estudiantil y universitario, reducirá tiempos de traslado y fortalecerá la conectividad permanente entre comunidades del sur, contribuyendo además a potenciar el ecoturismo, el turismo comunitario y gastronómico, así como nuevas inversiones comerciales y hoteleras.

La infraestructura impactará directamente a comunidades de Barahona, Enriquillo, Paraíso, Polo, Arroyo Dulce, El Higüero, Pedernales y zonas productivas de Bahoruco, consolidando al sur como un eje estratégico económico, turístico y productivo del país y contribuyendo a reducir desigualdades regionales.

Representante del BID valora visión del presidente Abinader en materia de infraestructura y desarrollo territorial

En tanto, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, Nathalie Alvarado, valoró la visión del presidente Abinader en materia de infraestructura y desarrollo territorial, al destacar que la carretera Enriquillo–El Higüero representa mucho más que una vía de comunicación y sobre estos 13.5 kilómetros rehabilitados, ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas con apoyo del BID, expresó que “hoy entregamos una carretera, pero todos sabemos que lo más importante que estamos entregando son mejores condiciones de quienes viven en esta zona para avanzar y acceder a todas las oportunidades, construyendo un futuro, el futuro que ustedes sueñan, el futuro que desean”.

Asimismo, señaló que la obra facilitará llegar rápido y de una manera mucho más segura a un centro de salud, a una escuela, además de permitir a los productores transportar sus cosechas a menores costos y con menores pérdidas.

Al destacar la alianza con el Gobierno dominicano, sostuvo que esta intervención forma parte de “una agenda ambiciosa de conectividad por carreteras, pero conectividad de gente”, alineada con la visión de Meta RD 2036 impulsada por el gobierno del presidente Abinader.

“Permítame concluir reiterando, señor presidente, al señor ministro y a la comunidad de esta hermosa región del Sur dominicano, que cuentan con el Banco Interamericano de Desarrollo como un aliado comprometido con el desarrollo de la República Dominicana. Seguiremos acompañando estos esfuerzos del país para fortalecer su productividad, mejorar su conectividad y las oportunidades. ¿Por qué? Porque creemos en el potencial de esta nación y en la capacidad de su gente de construir un futuro cada vez mejor”, enfatizó.

Materialización de una promesa cumplida y un acto de justicia histórica para comunidades

De su lado, la gobernadora de Barahona, Oneida Féliz Medina, dijo que hoy no están inaugurando simplemente un tramo de asfalto y hormigón, sino que están abriendo las puertas al futuro que Barahona siempre mereció y que la entrega de este tramo carretero Enriquillo–El Higüero es la materialización de una promesa cumplida, un acto de justicia histórica para comunidades que por años han esperado ser vistas, escuchadas y conectadas. “Señor presidente, su presencia hoy aquí afirma que el sur ha dejado de estar en el olvido para convertirse en una prioridad nacional, bajo su visión, la distancia entre el campo y las oportunidades se acorta cada día más”.

Asimismo, el senador de Barahona, Moisés Ayala Pérez, manifestó que hoy es un día de resultados, no de promesas, al valorar la inauguración de la carretera Enriquillo–El Higüero, una obra que, según afirmó, transforma la conectividad y el desarrollo de comunidades históricamente aisladas como Arroyo Dulce, El Naranjal y El Higüero, al tiempo que facilitará el traslado de productores agrícolas y ganaderos, reducirá tiempos de desplazamiento y abrirá nuevas oportunidades para el ecoturismo en una de las zonas de mayor belleza natural del sur.

“No es un tramo carretero de asfalto o de concreto, sino de desarrollo”, expresó Ayala Pérez, al destacar además que esta infraestructura se suma al conjunto de obras impulsadas por el presidente Luis Abinader en Barahona, entre ellas la carretera Enriquillo–Pedernales, la vía Barahona–Enriquillo, hospitales, acueductos y proyectos turísticos, al asegurar que el mandatario “ha puesto los oídos en el corazón del pueblo”, transformando las condiciones de vida de la gente y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la región Sur.

La bendición del acto estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quien expresó que esta obra está puesta al servicio del bien común y del desarrollo de los pueblos.

Estuvieron presentes en la actividad el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz; los alcaldes del municipio de Enriquillo, Heriberto Méndez, y de Paraíso, Francisco Acosta; el director distrital de Arroyo Dulce, Leonardo Moquete; los diputados, Aquiles Ledesma y Sara Féliz, y el jefe de operaciones del BID, Miguel Baruzze.

Presidente dispone el ascenso de más de 600 agentes antinarcóticos en cumplimiento al decreto que crea la “Carrera del Agente”

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso de 634 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cumplimiento al Decreto 301-23 que crea el reglamento de la “Carrera del Agente de la DNCD”, una medida que fortalece la institucionalidad y marca un hito histórico al otorgar, por primera vez, desde su fundación, promociones formales a sus miembros.

Los ascensos abarcan distintas categorías de la escala jerárquica civil del organismo, entre ellos agente primero, segundo, especial, oficiales primero, segundo; oficial especial, inspector primero e inspector segundo, consolidando una estructura formal de carrera dentro de la institución.

Con esta decisión, el mandatario impacta de manera directa y positiva a todo el personal operativo y auxiliar, de la clase civil, que trabaja en la DNCD y que no proviene de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

El Gobierno dominicano da un paso sin precedentes al reconocer a sus agentes de carrera, decisión que regulariza la escala jerárquica, fortalece la estructura interna y dignifica la labor de los hombres y mujeres que combaten el narcotráfico.

“Deseo felicitar, en este nuevo aniversario, a todos los agentes de la DNCD, quienes, con arrojo y valentía, arriesgan sus vidas a diario para combatir el narcotráfico y sus delitos conexos”, precisó el presidente Abinader.

La disposición del Poder Ejecutivo representa un importante paso en la mejora de las condiciones laborales de todos los agentes que día tras día arriesgan sus vidas en el combate frontal al narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

El vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, titular del organismo antinarcóticos, agradeció muy sinceramente el constante apoyo del presidente Luis Abinader a la DNCD, quien ha dotado de recursos y equipos al organismo para fortalecer sus operaciones de interdicción en el combate y desmantelamiento de estructuras criminales.

DNCD arriba a su 38. ° aniversario liderando lucha contra narcotráfico en la región

Consolida la imagen institucional y optimiza la gestión integral

El organismo antinarcóticos celebró este viernes con una misa en la Catedral Primada de América, una ofrenda floral y otros actos, el 38. ° aniversario de su fundación. El oficio religioso estuvo a cargo del obispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Durante la misa, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, estuvo acompañado de su esposa, Carmen Encarnación de Cabrera, y sus hijos.

Estuvieron presentes, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; los viceministros de Defensa, vicealmirante Agustín A. Morillo Rodríguez y el mayor general Carlos R. Febrillet; el mayor general Delio B. Colón Rosario, inspector de las Fuerzas Armadas, y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración.

También participó la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos, Rebeca Márquez; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; una alta delegación de la Administración de Control de Drogas (DEA), del Comando Sur, (JIATFS); miembros del Ministerio Público; directores de cuerpos especializados; expresidentes de la DNCD; miembros de organismos de prevención y derechos humanos, entre otras personalidades.