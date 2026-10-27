SNS entrega renovado Centro de Primer Nivel El Pino en La Vega

La Vega, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregó el remozado Centro de Primer Nivel (CPN) El Pino, en La Vega, una obra que beneficiará a más de 13,000 habitantes de esta comunidad y zonas aledañas.

El doctor Landrón destacó: “Hoy nos llena de satisfacción estar en La Vega para entregar el Centro de Primer Nivel de Atención El Pino, completamente remozado y equipado. Esta entrega representa mucho más que una mejora en la infraestructura; significa brindar a las familias de esta comunidad espacios dignos, seguros y adecuados para recibir atención médica cerca de sus hogares”.

Expresó que la obra contempló una inversión cercana a los RD 10,000,000, de los cuales RD 8,415,387.57 correspondieron a los trabajos de remozamiento y RD 1,555,461.39 a la adquisición de equipos médicos.

“Cada peso invertido tiene un propósito: mejorar las condiciones en las que se ofrece la atención y garantizar que nuestra gente reciba servicios de salud con calidad, dignidad y sentido humano”, enfatizó.

El CPN El Pino dispone ahora de dos consultorios polivalentes, área de vacunación, servicio de urgencias, sala de espera, farmacia, consultorio para la atención de pacientes con tuberculosis y dos baños, espacios que permitirán ofrecer servicios en mejores condiciones.

El titular del SNS destacó que el compromiso institucional va más allá de la entrega de una infraestructura renovada y subrayó la importancia de garantizar su funcionamiento en beneficio de la población.

Asimismo, exhortó a los residentes de El Pino a cuidar y utilizar las instalaciones, al señalar que el centro está destinado a atender las necesidades de salud de toda la comunidad.

Fortalecimiento de la Red Pública de Salud en La Vega

El director ejecutivo del SNS resaltó que la provincia La Vega forma parte de la transformación que experimenta el sector de salud durante la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, mediante inversiones dirigidas al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y al fortalecimiento de la atención primaria.

En ese sentido, destacó los trabajos de remozamiento y ampliación del área de Emergencia del Hospital Municipal Jima Abajo y del Hospital Municipal Dra. Armida García, al igual que la ampliación del área de internamiento del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King.

De igual manera, mencionó las intervenciones realizadas en centros de atención primaria, entre ellos el Centro Clínico y Diagnóstico Palmarito, el Centro de Primer Nivel Bonagua y el Centro de Primer Nivel Bayacanes, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Red Pública de Servicios de Salud.

De su lado, Luisa Jiménez, gobernadora de la provincia La Vega, expresó que el CPN El Pino fue construido en 1981, durante el gobierno de Antonio Guzmán, y que durante décadas la comunidad esperó una intervención que mejorara sus instalaciones. Agradeció al presidente Luis Abinader y al doctor Julio César Landrón, por impulsar mejoras en la infraestructura sanitaria y garantizar espacios dignos para las personas de menores recursos, quienes dependen de la Red Pública para recibir atención médica.

“Este centro no tiene nada que envidiarle a una clínica privada de La Vega. Esta es su clínica de atención primaria; utilícenla, cuídenla y contribuyan a que sea cada vez más un espacio digno, donde todos los miembros de esta comunidad reciban servicios de salud con calidad y calidez”, finalizó.