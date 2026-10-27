“No vamos a pagar ni 250 pesos”: Presidente Luis Abinader revela que movilizó fuerzas especiales para rescatar a diplomático secuestrado en Haití

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona reveló este lunes en su acostumbrada rueda de Prensa. “La Semanal Con el Presidente” que movilizó fuerzas especiales hacia la frontera con Haití en 2022, cuando una banda criminal secuestró a Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, y exigió, según su relato, 250,000 dólares por su liberación.

“Nosotros no vamos a dar ni 250 pesos”, recordó el mandatario durante LA Agenda Semanal.

El presidente Luis Abinader explicó que se comunicó con el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, y le planteó la posibilidad de realizar una operación conjunta de rescate, con autorización de Haití, si el funcionario no era liberado.

Según relató, las autoridades dominicanas habían localizado a Guillén Tatis y las fuerzas especiales estaban preparadas para actuar. El presidente estableció un plazo de 24 horas, pero el funcionario fue liberado y la operación no llegó a ejecutarse.

A la derecha de la foto el Diplomático Dominicano qué en ese entonces fue secuestrado en Haiti.

Las declaraciones surgieron cuando el presidente Luis Abinader explicó su respaldo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la situación de cuatro ciudadanos salvadoreños en Haití. Para ilustrar su posición, recordó otros dos episodios que involucraron a dominicanos secuestrados en ese país.

El mandatario mencionó el secuestro de dos trabajadores dominicanos de una producción cinematográfica en 2021, caso por el que se comunicó directamente con el entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse. Según explicó, ambos fueron liberados después de las gestiones realizadas tras esa conversación.

También recordó el secuestro de un conductor dominicano de autobús, a quien, según explicó, los secuestradores dejaron en libertad tan pronto se dieron cuenta de que era dominicano.

Al repasar estos antecedentes, el presidente Luis Abinader reveló que su gobierno no solo rechazó pagar el rescate exigido por Guillén Tatis, sino que llegó a movilizar fuerzas especiales y preparar una operación para liberarlo en coordinación con Haití.

MIREX recibe chofer dominicano liberado tras secuestro en Haití

En ese mismo orden en ese entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que, tras seis días en cautiverio, fue liberado el señor Martín Decena, chofer dominicano que habia sido secuestrado mientras conducía un autobús con destino a Haití.

La institución detalló que el ciudadano recibió las atenciones médicas de lugar en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe hacia donde fue trasladado por coordinación del jefe de la misión diplomática, embajador Faruk Miguel el día 14 de mayo del corriente.

Explicó que, al llegar al país vía aérea por el Aeropuerto Internacional Presidente Joaquín Balaguer el pasado 15 de mayo, fue recibido por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Jatzel Román, acompañado del director de Protección a Nacionales en el Exterior, Cándido Omar Mercedes Polanco.

El MIREX informó que, en comunicación con el canciller Roberto Álvarez, el señor Decena agradeció el apoyo del Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, así como del personal diplomático que se mantuvo en contacto permanente con sus familiares en el país.

La Cancillería enfatizó que el primer pilar de su política exterior es la protección a los dominicanos que se encuentran fuera del territorio nacional y en ese sentido enfocan su accionar a través de los 47 Consulados así como 30 secciones consulares en igual número de Embajadas.

Canciller Víctor Bisonó explica por qué la República Dominicana no participa directamente en operaciones militares en Haití

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la República Dominicana no forma parte de las operaciones militares directas contra las bandas haitianas debido a los principios que rigen las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas: el consentimiento de las partes involucradas, la imparcialidad y las restricciones al uso de la fuerza.

En ese sentido, el canciller Bisonó sostuvo que, en el caso dominico-haitiano, por los antecedentes históricos entre ambas naciones, la participación militar directa puede generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la intervención, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.

Por esta razón, destacó que el Gobierno dominicano ha concentrado sus esfuerzos en respaldar las iniciativas multilaterales mediante mecanismos diplomáticos, humanitarios y logísticos, sin involucrarse directamente en las operaciones de combate desarrolladas en Haití.

Mediante esta colaboración logística se ha facilitado el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, debido a las dificultades de acceso por los puertos y aeropuertos haitianos; asimismo, se ha brindado apoyo para las evacuaciones médicas de personal civil y militar, se autorizan operaciones aéreas humanitarias, se facilita el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuye al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.

Grupo de Supresión de Pandillas

Sobre el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) que opera en Haití, agregó que es una misión multinacional con componentes policiales, militares y civiles, autorizada por el Gobierno haitiano y respaldada por las Naciones Unidas, cuya finalidad es contribuir al restablecimiento de la seguridad y enfrentar las estructuras criminales que operan en ese territorio.

Explicó que entre sus funciones se encuentran el combate a las actividades ilícitas, la protección de infraestructuras críticas, el enfrentamiento al contrabando y la facilitación del acceso humanitario a las poblaciones afectadas por la violencia.

La misión cuenta con la participación de países como Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador y actualmente se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, con proyección de alcanzar los 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.