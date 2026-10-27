Presidente Luis Abinader advierte no permitirá bandas haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera y asegura la misma se encuentra en su mayor nivel de protección. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona aseguró este lunes que la frontera dominicana se encuentra en su mayor nivel de protección y advirtió que el Gobierno no permitirá la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional, como parte de las medidas preventivas para garantizar la soberanía, la paz y la seguridad de la República Dominicana.

El mandatario explicó que, aunque Haití continúa atravesando una profunda crisis de seguridad, actualmente no existe una situación de mayor riesgo para el país, debido al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas y la presencia de fuerzas internacionales que contribuyen a contener el avance de las organizaciones criminales en el vecino país.

“Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella… Actuaremos en coordinación con el gobierno de Haití, pero no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera”, sostuvo el jefe de Estado.

El presidente Luis Abinader recordó que se ha multiplicado la disponibilidad de personal y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas dominicanas, se ha fortalecido la vigilancia con drones, se han ampliado los recursos aéreos y navales y se han fortalecido las capacidades de inteligencia militar.

Bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera dominicana

Durante la presentación sobre la situación de seguridad en Haití, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que, aunque las bandas criminales controlan al menos el 70 % de Puerto Príncipe e importantes corredores logísticos, los desplazamientos poblacionales se están produciendo principalmente hacia el oeste de Haití y no hacia los pasos fronterizos con la República Dominicana.

Además, se mantiene un monitoreo permanente tanto en Jimaní como Elías Piña y destacó que entre las bandas más próximas y la frontera dominicana existen al menos dos grupos haitianos de autodefensa que protegen sus comunidades y contribuyen a impedir desplazamientos hacia zonas fronterizas.

El ministro también aseguró que, de acuerdo con informaciones de inteligencia, no hay presencia de bandas criminales organizadas en la zona norte de Haití, particularmente en Juana Méndez, localidad fronteriza con Dajabón.

“Para la República Dominicana, la prioridad en este momento es anticipar sus posibles efectos, mantener la capacidad de respuesta fronteriza y preparar decisiones basadas con indicadores verificables y escenarios prospectivos”, afirmó.

Canciller Víctor Bisonó explica por qué la República Dominicana no participa directamente en operaciones militares en Haití

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la República Dominicana no forma parte de las operaciones militares directas contra las bandas haitianas por los principios que rigen las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas. Al respecto explicó que por antecedentes históricos, la participación militar directa de un país fronterizo en el territorio de su vecino puede generar cuestionamientos sobre imparcialidad, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.

Sin embargo, informó que se mantiene una colaboración logística con el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) aprobado por la ONU, facilitando el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, brindando apoyo para evacuaciones médicas de personal civil y militar, autorizaciones de operaciones aéreas humanitarias, facilitando el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuyendo al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.

Actualmente, se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, mientras que la meta es alcanzar un contingente de aproximadamente 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.

EL presidente Luis Abinader destaca gestiones ante la ONU para impulsar intervención internacional en Haití

El presidente Luis Abinader recordó que, desde septiembre de 2021, ha mantenido una activa gestión diplomática ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para llamar la atención sobre el deterioro de la seguridad en Haití y la necesidad de una respuesta conjunta de la comunidad internacional.

Presidente Luis Abinader inaugura los IV Juegos Mundiales de Policía con delegaciones de 32 países

El acto inaugural tuvo lugar en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el mandatario declaró abiertas las competencias y deseó éxitos a los participantes. “Que Dios los acompañe a cada delegación y que ganen los mejores”, expresó.

Destacan el papel del deporte en la transformación de la Policía Nacional

En el acto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó el papel del deporte en la transformación de la Policía Nacional, especialmente en la formación, la doctrina y el ejercicio del servicio policial.

“Hoy inauguramos por primera vez en el Caribe los Juegos Mundiales de la Policía Nacional, y no es fortuito que haya sido elegida la República Dominicana como anfitriona, gracias a los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno para generar una transformación profunda en nuestra institución policial”, manifestó.

Raful señaló que el encuentro favorece la cooperación internacional y el intercambio de experiencias entre los cuerpos policiales. Asimismo, exhortó a los atletas a competir con preparación, disciplina y respeto.

Agradece a la USIP por elegir al país como sede

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, agradeció a la USIP por elegir al país como sede y reconoció el esfuerzo del comité organizador y de los equipos que hicieron posible el evento.

“Agradecemos a la USIP por elegir a la República Dominicana como sede de estos juegos y reconocemos el esfuerzo del comité organizador para hacer posible este evento internacional”, expresó el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

El oficial dio la bienvenida a las delegaciones y llamó a los participantes a competir con disciplina, respeto y juego limpio, al tiempo que destacó los valores y la vocación de servicio que comparten los policías de distintas naciones.

Presidente de la USIP resalta la cooperación policial internacional

El presidente de la Unión Internacional Deportiva Policial, general Mohammed Al-Dhaheri, agradeció a las autoridades dominicanas y a la población por la hospitalidad brindada a las delegaciones. También reconoció el trabajo de la Policía Nacional y del comité organizador.

Al-Dhaheri señaló que los juegos trascienden la competencia deportiva, al ofrecer a policías de distintos países la oportunidad de conocerse, intercambiar experiencias y fortalecer la amistad y la cooperación entre sus instituciones.

Primera edición en el Caribe

Con esta cuarta edición, Santo Domingo se incorpora al circuito de ciudades anfitrionas de los Juegos Mundiales de Policía, celebrados anteriormente en Bogotá, Colombia, en 2015; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en 2017, y Milán, Italia, en 2019.

Las competencias se desarrollarán en instalaciones de Santo Domingo, San Cristóbal y Cap Cana, con pruebas de tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3×3, voleibol de playa y golf. El programa contempla acceso gratuito para el público en las áreas abiertas y los recintos habilitados.

La antorcha recorrió las 19 regionales policiales

Como parte de las actividades previas, la antorcha recorrió las 19 regionales policiales del país, pasando por destacamentos y escuelas antes de llegar al Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El medallista olímpico dominicano Gabriel Mercedes participó en el encendido del pebetero, uno de los momentos centrales de la ceremonia inaugural.

Presidente Luis Abinader encabeza Jornada de Inclusión Social “Primero Tú” que impacta a más de 6,000 personas en Santiago

Santiago.- Con la celebración de una triple jornada de inclusión social “Primero Tú”, más de 6,000 habitantes de la provincia Santiago son impactados con pensiones solidarias, afiliaciones al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), servicios odontológicos y oftalmológicos, inscripción a los programas de capacitación técnica en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como todos los servicios que brinda el gobierno para promover una mayor calidad de vida.

“Si hay una cosa que nosotros tenemos clara, es que ustedes son el centro de la política social de este gobierno”, declaró Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).

Con cada acercamiento a las comunidades impactadas este domingo, Polanco apuntó que el presidente Luis Abinader sabe que gobernar no se hace únicamente desde el Palacio Nacional, sino que implica mantener contacto directo con la gente para conocer sus necesidades.

Por esto, al encabezar cada visita, el jefe de Estado destacó la importancia de acercar los servicios públicos a las comunidades, de modo que se facilite el acceso a los programas de asistencia social.

Asimismo, exhortó a los asistentes a recorrer los diferentes departamentos para conocer y aprovechar los servicios disponibles y poder así atender sus necesidades y orientar a sus familiares y vecinos.

“Los problemas de cada uno de ustedes, de sus familiares, son también los problemas del Gobierno”, expresó el presidente Luis Abinader, al señalar que el país debe continuar su desarrollo y atender las necesidades de la población, pese a las dificultades del contexto internacional.

Más servicios

Entre otros servicios ofrecidos durante las jornadas figuran la entrega de medicamentos y suplementos nutricionales, atención a embarazadas y consultas de medicina preventiva, sonografías, mamografías y atenciones de medicina general, además de charlas de prevención del consumo de drogas, servicios de peluquería y entrega de alimentos.

Gobierno Dominicano fortalece la protección económica de las familias e impulsa obras de infraestructura y movilidad

Santo Domingo.– La protección de la economía familiar centró LA Agenda Semanal, donde el presidente Luis Abinader presentó los alcances de los subsidios destinados a alimentación, electricidad y gas, así como su impacto frente a las crisis internacionales. Estos avances fueron presentados por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en El Resumen de la Semana.

Subsidios para proteger la economía familiar

El Gobierno destina cerca de RD 39,000 millones a subsidios que buscan aliviar los gastos esenciales de los hogares dominicanos. Actualmente, Aliméntate beneficia a 1,424,037 hogares, Bono Gas a alrededor de 1.2 millones y Bono Luz a más de 600,000.

A estas medidas se suma el congelamiento de la tarifa eléctrica desde 2022, para reducir el impacto de los precios internacionales de la energía en el presupuesto familiar.

Más inversión para mejorar la conectividad

El Gobierno ha contratado obras viales por más de RD 31,000 millones, financiadas con recursos de la renegociación del contrato de Aerodom, de los cuales ha ejecutado más de RD 9,500 millones para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo.

Supervisión de obra para reducir inundaciones en la avenida Luperón

El presidente Luis Abinader supervisó los trabajos de construcción del túnel de drenaje pluvial de la avenida Gregorio Luperón, financiado también con recursos de la renegociación del contrato con Aerodom. La obra conducirá las aguas de lluvia hasta el mar Caribe, con el objetivo de reducir las inundaciones que afectan esta importante vía del Distrito Nacional.

Transporte integrado y recuperación de la Ciudad Colonial

El director de la Diecom informó que la OMSA inició el cobro de una tarifa integrada de RD 35 en el EBus Cultural, que permite conectar con la OMSA, el metro y el teleférico mediante un solo pasaje, durante un período de 90 minutos.

La ruta opera de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., con autobuses eléctricos de 22 pasajeros, espacios para sillas de ruedas y asientos preferenciales.

En la Ciudad Colonial, el ministro de Turismo, David Collado, entregó las calles Colón y los tramos norte y sur de la Hostos, completando las intervenciones del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas, que mejora la movilidad y contribuye a la recuperación del patrimonio histórico.

FMI destaca crecimiento económico dominicano

Al concluir el balance semanal, Reyna informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró positivamente el desempeño económico de la República Dominicana, que registró un crecimiento acumulado de 4.5 % entre enero y septiembre de 2026.

La valoración se produjo durante un encuentro de alto nivel celebrado en Tailandia, con la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y representantes de América Latina y el Caribe.

DGM supervisa controles migratorios en provincias fronterizas y refuerza vigilancia en rutas vehiculares y peatonales utilizadas por inmigrantes irregulares

Santo Domingo.- Durante este fin de semana, la Dirección General de Migración (DGM) reforzó sus unidades operativas, de inteligencia, equipos de inspección y personal desplegado en las provincias donde tiene presencia la institución, a fin de aumentar la vigilancia para prevenir y contener el flujo de inmigrantes irregulares en el país, con énfasis en la depuración de los detenidos, a fin de profundizar las investigaciones en caso de detectar nacionales haitianos con perfil sospechoso e impedir que intenten penetrar a nuestro territorio ante el incremento de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.

Por disposición del director general, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, (ARD), el director de Inteligencia, general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez (FARD), y de Control Migratorio, coronel Manuel A. Carrasco Guerrero (ERD), realizaron sábado y domingo un recorrido de supervisión, orientación y coordinación del personal de la DGM, para constatar el despliegue operacional, aumento de la vigilancia y de los controles migratorios, principalmente en las provincias del noroeste y suroeste, con énfasis en las cinco provincias fronterizas, así como en las principales rutas de acceso desde estas hacia los principales centros urbanos, verificando que estas tareas se ejecuten en coordinación con las unidades de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

En ambas regiones fueron supervisados los puestos de chequeo, centros de procesamiento, controles interagenciales y también se revisaron los dispositivos de control migratorio en corredores estratégicos para la detección de movimientos migratorios irregulares.

La DGM informó que también se fortalecieron los procedimientos de identificación y verificación documental en los pasos fronterizos formales, así como la implementación de la biometrización del 100% de las personas que acceden a los mercados binacionales.

Estas medidas buscan impedir el paso de estructuras criminales a territorio dominicano y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda surgir por la situación en Haití, no solo por las provincias fronterizas, sino también por las principales vías de aproximación y corredores de movilidad hacia los centros urbanos y la ciudad capital.

Pese a la tensión registrada en Haití en los últimos días, en las supervisiones se constató un ambiente de normalidad en las provincias fronterizas, donde se palpó que existe una efectiva integración de las unidades migratorias con las Fuerzas Armadas, Policia Nacional y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, para dar respuesta ante cualquier situación que pudiera comprometer la seguridad fronteriza.

Abinader y otros líderes de AL felicitan a Lula por reelección

Presidente reelecto de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

BRASILIA 26 Oct.- Los principales mandatarios y dirigentes políticos de América Latina han felicitado a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo de Brasil, tras imponerse en la segunda vuelta de las comicios al candidato del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro.

Tras confirmarse el resultado, que convierte a Lula en el primer candidato desde el retorno de la democracia al país en revertir una desventaja de la primera vuelta, los líderes regionales han coincidido en destacar la fortaleza institucional de la jornada y la voluntad de profundizar en la cooperación bilateral.

El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha expresado su deseo de que en este nuevo cuatrienio se logre conformar «una América Latina más integrada y próspera».

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado asegurando que «ganó el pueblo de Brasil».

La dirigente política peruana Keiko Fujimori se ha sumado a las felicitaciones de la región, reafirmando la necesidad de consolidar la alianza estratégica bilateral y priorizar «el desarrollo sostenible de la Amazonía» en vísperas del bicentenario de sus relaciones diplomáticas.

En esta misma línea se ha pronunciado el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ha calificado el triunfo como una «victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social».

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado para aplaudir la «contundente muestra de participación cívica y democrática», reiterando su voluntad de mantener los vínculos de vecindad y solidaridad latinoamericana.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha destacado que ambas naciones están unidas por «una historia y desafíos comunes», comprometiéndose a generar más oportunidades conjuntas.

Desde Uruguay, Yamandú Orsi ha revelado haber mantenido una comunicación telefónica directa con el mandatario electo, al que se ha referido como «un amigo», para felicitarle por lo que ha calificado como una «fiesta democrática».

La voluntad de impulsar una agenda regional ha marcado también los mensajes del resto de dirigentes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remarcado que la región tiene «enemigos comunes y desafíos compartidos», apostando por los beneficios de trabajar unidos.

En sintonía similar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha abogado por fortalecer una «agenda común de integración y desarrollo».

Y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su disposición a seguir cooperando en beneficio de ambos países.

Abinader dice la RD responderá con firmeza a bandas haitianas

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader advirtió este sábado que la República Dominicana está preparada para responder con firmeza ante cualquier intento de las bandas criminales haitianas de acercarse a la frontera, al asegurar que se ha reforzado sustancialmente la vigilancia militar en la zona.

El Mandatario informó que las Fuerzas Armadas cuentan con mayor presencia de efectivos, vehículos blindados, drones y aeronaves para proteger el territorio nacional, especialmente en la región sur de la frontera.

“Mi responsabilidad, como país fronterizo, es asegurar la frontera y si esos terroristas se acercan la van a pasar muy, pero muy, pero muy mal”, expresó Abinader.

El gobernante reiteró que la República Dominicana declaró como organizaciones terroristas a las bandas criminales que operan en Haití y advirtió que serán enfrentadas bajo esa consideración si intentan aproximarse al territorio dominicano.

“En caso de acercarse a la frontera, que hasta ahora no ha pasado, ni vemos que sea la tendencia ante la situación actual, nosotros lo trataremos como son, como terroristas”, manifestó.

REFUERZAN VIGILANCIA FRONTERIZA

Abinader sostuvo que el país dispone de los recursos humanos, tecnológicos y militares necesarios para responder ante cualquier eventualidad que represente una amenaza para la seguridad nacional.

Explicó que el despliegue de personal y equipos especializados se ha incrementado principalmente en la zona sur, debido a la preocupación por la presencia de organizaciones criminales en territorio haitiano.

Afirmó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la situación en el vecino país para anticiparse a posibles riesgos y garantizar la protección de la soberanía nacional.

COORDINACIÓN CON NAYIB BUKELE

Reveló que conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para coordinar mecanismos de colaboración logística y de inteligencia relacionados con las operaciones contra las organizaciones criminales haitianas.

Asimismo, informó que el Gobierno dominicano mantiene comunicación con el grupo internacional de supresión de pandillas que opera en Haití, como parte de los esfuerzos de cooperación para enfrentar la crisis de seguridad.

Reiteró que la prioridad de su Gobierno es preservar la integridad territorial y evitar que la violencia que afecta a Haití se extienda a la República Dominicana.