Ministro de Defensa Dominicano encabeza reunión estratégica para dar seguimiento a situación en Haití y garantizar la seguridad y estabilidad en la frontera

Boston, Massachussets, USA

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, República Dominicana. – El ministro de Defensa Dominicano, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó una reunión de seguimiento y evaluación estratégica junto a los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como los responsables de los principales organismos de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto, con el propósito de analizar la evolución de los acontecimientos en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

En el encuentro también participaron los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), así como del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa.

La reunión forma parte del esquema permanente de vigilancia, coordinación interinstitucional y evaluación de escenarios que mantienen las Fuerzas Armadas, orientado a fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta ante cualquier situación que pudiera incidir en la seguridad, la estabilidad y el normal desenvolvimiento de las actividades en la zona fronteriza.

Durante el encuentro se estableció que las condiciones actuales en la frontera dominicana no justifican la adopción de medidas extraordinarias, por lo que no se contempla ningún cierre fronterizo y las actividades comerciales, sociales y cotidianas continuarán desarrollándose con normalidad.

Durante el encuentro se estableció que las condiciones actuales en la frontera dominicana no justifican la adopción de medidas extraordinarias, por lo que no se contempla ningún cierre fronterizo y las actividades comerciales, sociales y cotidianas continuarán desarrollándose con normalidad.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa reafirmó que la situación en territorio dominicano se mantiene bajo supervisión de las autoridades competentes, sin que hasta el momento existan circunstancias que ameriten alterar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas.

No obstante, las Fuerzas Armadas, en coordinación con los demás organismos del Estado con responsabilidades en la zona, mantendrán un seguimiento continuo de los acontecimientos en Haití, mediante el intercambio oportuno de informaciones, el análisis de inteligencia y la evaluación permanente de posibles escenarios, a fin de adoptar de manera preventiva y proporcional las medidas que pudieran resultar necesarias.

Esta estrategia responde a una visión de seguridad nacional basada en la anticipación, la coordinación y la capacidad de respuesta, procurando preservar simultáneamente la soberanía nacional, la integridad territorial y las condiciones de tranquilidad que permiten el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las comunidades fronterizas.

El ministro Fernández Onofre reiteró la importancia de mantener una articulación efectiva entre los distintos componentes de las Fuerzas Armadas y los organismos estatales involucrados, garantizando que las decisiones respondan a evaluaciones objetivas, información actualizada y criterios estratégicos de seguridad y defensa.

El Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de continuar trabajando para garantizar la protección del territorio nacional y la seguridad de todos los dominicanos, manteniendo una postura de vigilancia permanente, prudencia y firmeza, sin generar alteraciones innecesarias en la vida cotidiana ni en las actividades productivas y comerciales de la zona fronteriza.

La prioridad es clara: preservar la tranquilidad, garantizar la continuidad de las actividades habituales y mantener la capacidad de actuar con firmeza oportunamente ante cualquier circunstancia que pudiera comprometer la seguridad y la soberanía de la República Dominicana

Descarta cierre frontera; sigue normalidad pese violencia Haití

.– En ese mismo orden el Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana que comanda el ministro, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre informó que contempla el no cierre de la frontera dominico-haitiana y aseguró que las actividades comerciales, sociales y cotidianas continuarán con normalidad, pese al agravamiento de la violencia y la inseguridad en Haití.

El ministro, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre indicó que la situación en territorio dominicano permanece bajo supervisión de las autoridades competentes y que, por el momento, no existen condiciones que justifiquen medidas extraordinarias en la zona fronteriza.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN HAITÍ

Durante una reunión de seguimiento y evaluación estratégica con los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto a responsables de los principales organismos de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

En el encuentro participaron también los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa.

Durante la reunión se analizaron los acontecimientos en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional, con énfasis en la vigilancia fronteriza, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.

COMERCIO SIN INTERRUPCIONES

Las autoridades militares determinaron que las condiciones actuales no ameritan el cierre de la frontera ni la interrupción de las actividades habituales de las comunidades de la zona.

El Ministerio de Defensa aseguró que las operaciones comerciales y la movilidad social continuarán con normalidad, mientras los organismos de seguridad mantienen una vigilancia permanente sobre los acontecimientos en el vecino país.

PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Fernández Onofre destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los organismos militares y las demás instituciones del Estado para garantizar decisiones basadas en información actualizada y evaluaciones objetivas.

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la protección del territorio nacional, la soberanía y la seguridad ciudadana, y aseguró que mantendrá el monitoreo de la situación en Haití para responder ante cualquier eventualidad que pueda comprometer la seguridad nacional.