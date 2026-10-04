Presidente Luis Abinader destaca gran acogida de la Feria Internacional del Libro 2026 e invita a niños y jóvenes a cultivar el hábito de la lectura. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, en compañía del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, recorrió este viernes la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, donde destacó la gran acogida que ha tenido esta nueva entrega e invitó a todos los niños y jóvenes a cultivar el hábito de la lectura.

“Si no se lee no se aprende y si no se aprende, no se progresa en la vida”, fueron las palabras del mandatario en el Pabellón Infantil donde, rodeado de niños, felicitó a Diego Acosta por ser uno de los escritores más jóvenes del país con títulos como El Cuervo, Momentitos y Reflexiones de un niño.

Asimismo agradeció el apoyo de todos los participantes y colaboradores de esta cita cultural que ofrece miles de propuestas literarias y un calendario con más de 700 actividades que se suman a los museos permanentes dentro de la Plaza de la Cultura.

“Lo importante es la cantidad de visitantes, que todos los años rompe récords, especialmente de jóvenes que vienen a leer sus libros y a buscar libros. En las ventas, según me informan, también ha ido bastante bien; lo que queremos es que este espacio de cultura sirva para todo el país”, manifestó Abinader.

El Pabellón de Panamá, país invitado a esta nueva edición de la FILSD, fue el primer punto a visitar por el jefe de Estado, espacio que rinde honor a la historia, el folklore, la gastronomía y escritores panameños. Allí estuvo en compañía de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera; de la embajadora de Panamá en el país, Yira Elena Ramonet García, y del embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

“Ustedes saben que tenemos grandes relaciones, que es un país hermano muy querido, muy parecido a nosotros y con el presidente Mulino también tenemos una relación muy especial”, manifestó el presidente Abinader.

Estas palabras fueron compartidas, de igual modo, por la ministra panameña María Eugenia Herrera, quien externó el agradecimiento en nombre de su gobierno y del presidente José Raúl Mulino. “Nos reconocemos como países hermanos que tenemos una cultura diversa, pero el arte nos une y la cultura nos engrandece y eso es lo que hemos venido a celebrar”.

La participación de la nación centroamericana incluye también la presentación del Ballet Nacional de Panamá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

El presidente continuó su recorrido por el pabellón dedicado al poeta y ensayista dominicano José Mármol, autor homenajeado de esta edición. La tercera parada fue en el Pabellón del Cómic, seguido por el Pabellón de RTVD Canal 4, televisión pública dominicana, luego el Pabellón de Editoriales, el Pabellón Paseo de la Lectura y finalmente el Pabellón Infantil.

La Feria Internacional del Libro 2026 inició el pasado 24 de septiembre con la presencia de miles de personas, y se extiende hasta el domingo 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde se dan cita más de 70 escritores internacionales, 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicana.

Presidente Luis Abinader entrega techado de centro educativo para beneficio 665 estudiantes y munícipes de Rancho Arriba

San José de Ocoa.- El presidente Luis Abinader entregó en Rancho Arriba, el techado del Centro Educativo William Radhames Encarnación, fortaleciendo una educación pública integral de calidad para 665 estudiantes de secundaria en todas sus modalidades y para diversas actividades de los residentes en esta comunidad.

En las palabras centrales, el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera, resaltó que el techado se concibió para responder a la necesidad de los estudiantes de aprender, compartir y desarrollarse plenamente en un ambiente adecuado para prácticas deportivas, actividades culturales y los actos institucionales, así como otras experiencias que forman parte de la educación integral.

Recordó que el conocimiento no se logra solo dentro de los salones de clases, ya que en las instalaciones deportivas se aprende a respetar las reglas, asumir la responsabilidades y trabajar juntos a otros.

“Aquí los estudiantes podrán ejercitarse, podrán trabajar en equipo, desarrollar sus talentos y compartir en condiciones más seguras y dignas y también fortalecerán la relación entre las escuelas y la comunidad, fortaleciendo la convivencia y construyendo confianza”, manifestó Herrera.

Dijo que también entregaron dos laboratorios de informática totalmente equipados y dos aulas modulares.



Alcanza meta de llevar techado a cada municipio de San José de Ocoa

El director de Infraestructura Escolar aseguró que desde esa entidad se desplegó un trabajo sostenido en todo el sistema educativo, para asegurar que cada centro esté en condiciones de recibir a sus estudiantes. Esta obra forma parte de esa preparación y de la visión de una escuela segura, digna y capaz de ofrecer mejores oportunidades para aprender y convivir como lo dispuso el presidente Luis Abinader.

“Señor presidente, usted instruyó que a nivel nacional cada de los municipios tuviera su techado y debo decirle que, con esta visita suya de hoy y de mañana, a la provincia de Ocoa se le se cumple la meta y cada uno de sus municipios tendrá su techado”, apostilló Herrera.

La bendición de la obra fue responsabilidad del sacerdote Henry Villar, párroco de la Iglesia San Francisco Javier, quien destacó que elevó plegarias para que el bajo techo sirva para la salud del alma.

Mientras, la estudiante Ignailin Maceo Vázquez, de 5.º de secundaria, destacó que este espacio les permite soñar con nuevas oportunidades, descubrir sus capacidades y demostrar que el talento de los jóvenes significa mucho para su desarrollo personal y educativo.

De la actividad participaron la gobernadora provincial, Josefa Oliva Castillo; el senador Aneudy Ortiz; el titular de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz; el alcalde municipal, Alcedo de los Santos; el director regional de Educación, Jorge de los Santos; la directora del Distrito 03-03, Sandra Encarnación; la directora del Politécnico Willian Encarnación, Hilda Valentín; la directora del Liceo Willian Encarnación, Georgina Sánchez Rivera, y la de la modalidad Prepara, Niurqui Arias.

Presidente Luis Abinader lanza iniciativa social “Fogones por Estufas” que se reproducirá en las zonas montañosas del país a través de Dasac

Rancho Arriba.- Elevar la calidad de vida de la gente y continuar protegiendo la foresta nacional son los objetivos del nuevo programa de asistencia social “Fogones por Estufas”, que encabezó el presidente Luis Abinader en las montañas de San José de Ocoa.

La jornada llevó una sonrisa a 1,500 mujeres y hombres de la comunidad de Rancho Arriba, quienes serán beneficiados con electrodomésticos y enseres del hogar y esperaban con alegría, desde tempranas horas de este sábado, la llegada del jefe de Estado. En total, solo en San José de Ocoa, se impactará a cerca de 3,900 personas.

“Será un programa nacional en todas nuestras montañas, especialmente en las cuencas de los ríos. Hoy iniciamos en Rancho Arriba y seguiremos en Santiago Rodríguez, San Juan y las montañas de Azua”, anunció el presidente Luis Abinader.

Para garantizar el éxito del mismo, el presidente también manifestó que los beneficiarios recibirán el Bono Gas y así contarán con todo lo necesario para cocinar sus alimentos de una manera más amigable con el medioambiente.

A través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), liderada por Edgar Féliz, se entregaron, no solo estufas y tanques de gas, sino que se dio respuesta a otras necesidades, supliendo refrigeradores, lavadoras, colchones, televisores y enseres menores como licuadoras, cafeteras, vajillas, colchas, entre otros, así como raciones alimenticias.

Féliz informó que en un trabajo conjunto con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), se hizo el levantamiento de los hogares que aún utilizaban fogones y que esto es una muestra más de que “lo que nunca había hecho un presidente por el sur del país, lo está haciendo Luis Abinader”.

La sustitución de fogones por estufas en comunidades rurales llevará comodidad a estos hogares que, representados por María Altagracia Castillo, agradecieron al presidente por la iniciativa.

Estuvieron presentes, la gobernadora y el senador provincial, Josefa Castillo y Aneudy Ortiz respectivamente, la subdirectora de la Dasac, Luz Estrella, y el alcalde municipal de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, entre otros.

Tras años de espera, presidente Luis Abinader inaugura dos centros educativos en Santiago con 15 nuevas aulas que beneficiarán a más de 500 estudiantes

Santiago.- Como parte de la continuidad de las acciones para fortalecer la educación pública y ampliar la infraestructura escolar, el presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos centros educativos en la provincia Santiago, que incorporan 15 nuevas aulas y beneficiarán a 525 estudiantes de las comunidades de El Caimito y El Guano.

Las obras, esperadas durante años por sus respectivas comunidades, representan una inversión total de RD 178,049,016 y fueron construidas por la Dirección de Infraestructura Escolar, que dirige Roberto Herrera.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la educación y resaltó la continuidad de las acciones que desarrolla el Gobierno para ampliar la infraestructura escolar y responder a las necesidades de las comunidades educativas.

De Camps explicó que ambas obras forman parte de los esfuerzos para garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y sostuvo que en el Gobierno existe una visión de continuidad, al considerar que “las necesidades educativas no surgen al mismo tiempo ni pueden resolverse en una sola jornada”.

“Por eso, ampliar, concluir y mejorar la infraestructura escolar tiene que ser un esfuerzo sostenido: atender lo urgente, responder a las prioridades de hoy y, al mismo tiempo, seguir construyendo las condiciones que el sistema necesitará mañana”, acotó De Camps.

Liceo Dominga Avelina Pérez: “un sueño hecho realidad”

Tras 14 años de espera, el distrito municipal El Caimito cuenta con el Liceo Dominga Avelina Pérez, un plantel de siete aulas que beneficiará a 245 estudiantes y representó una inversión de RD 83,548,508.49.

Durante la inauguración, el estudiante Cistofer Rosario afirmó que se trata de un día que los alumnos nunca olvidarán, porque el nuevo centro educativo representa mucho más que una escuela: es un espacio donde podrán construir su futuro junto a sus maestros como guías.

Rosario destacó que el plantel representa dignidad para la comunidad y manifestó el compromiso de los estudiantes de cuidar y respetar las instalaciones. Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo a la educación.

De su lado, el padre Julio César Taveras, de la parroquia Inmaculada Concepción, calificó el centro educativo como “un sueño hecho realidad” y un faro de esperanza para la comunidad de El Caimito.





Liceo El Guano

Posteriormente, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el Liceo El Guano, en Santiago, un plantel que cuenta con ocho aulas, beneficiará a 280 estudiantes y representó una inversión de RD 94,500,508.25.

La estudiante Lesly Estévez Domínguez, agradeció en nombre de sus compañeros la entrega del plantel y expresó que la inauguración hace realidad una petición que la comunidad había planteado durante años.

Explicó que, ante la falta de un liceo, los estudiantes de secundaria recibían docencia en la escuela local.

Durante la actividad, el ministro de Educación llamó a los estudiantes a mantener la curiosidad, no rendirse ante las dificultades y mirar siempre hacia adelante, al tiempo que los motivó a aprovechar las nuevas oportunidades que les brinda el centro educativo.

Nuevos espacios para la comunidad educativa

Ambos centros educativos disponen de áreas para dirección y subdirección, salón de profesores, enfermería, recepción, comedor, seis aulas estándar y un aula especial destinada a los laboratorios de Biología y Química.

También cuentan con biblioteca, salón de cómputos, cancha deportiva, áreas verdes, plaza cívica, parqueos y otros espacios complementarios, concebidos para fortalecer la infraestructura del sistema educativo público y garantizar ambientes adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el senador de Santiago, Daniel Rivera, entre otras autoridades.

Presidente Luis Abinader destaca éxito de Expo Cibao como plataforma para impulsar los negocios en el Cibao

Santiago.- El presidente Luis Abinader destacó este sábado el éxito de la 39.ª edición de Expo Cibao, al señalar que la feria constituye un espacio clave para impulsar los negocios, conectar a grandes empresas con emprendedores y fortalecer la actividad económica de la región del Cibao.

Durante su visita a la feria, que se desarrolla en el Parque Central de Santiago bajo el lema “Unidos por la competitividad”, el mandatario recorrió las diferentes instalaciones en medio de un fuerte aguacero, conversó con visitantes, empresarios y emprendedores, además de conocer parte de las iniciativas que se presentan en esta edición.

El presidente Luis Abinader resaltó que Expo Cibao trasciende el ámbito de Santiago, al reunir a empresas grandes y pequeñas de toda la región y ofrecer oportunidades para que los emprendedores den a conocer sus productos, establezcan contactos y generen nuevos negocios.

“Expo Cibao es hoy un éxito y siempre lo ha sido”, afirmó el presidente.

El mandatario agregó que, de acuerdo con informaciones ofrecidas por la directiva de la feria, en esta edición se registra un incremento de alrededor de 20 % en la cantidad de visitantes y en las operaciones, lo que, a su juicio, refleja el dinamismo que mantiene la actividad productiva del Cibao.

La 39.ª edición de Expo Cibao destaca la articulación entre los sectores público y privado para fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de Santiago y toda la región. En ese contexto, el presidente Luis Abinader valoró el papel de estos espacios para acercar a los sectores empresariales y promover nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario anunció que en los próximos días estará nuevamente en Santiago para participar en la sesión final de la reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tiene como sede esta ciudad y reunirá a representantes internacionales, incluido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Acompañaron al presidente Luis Abinader la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández Guzmán.

Presidente Luis Abinader designa a Teófilo Tabar Manzur en la Dirección General de Juegos de Azar

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, emitió este viernes el Decreto 684-26, mediante el cual designó, con carácter transitorio, a Teófilo José Abrahán Leo Tabar Manzur como titular de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).

Tabar Manzur se desempeñaba como coordinador del Proceso de Regularización de Juegos de Azar y, a partir de la disposición presidencial, asumirá de manera transitoria su nuevo cargo en la referida institución.

El decreto establece, asimismo, que el Consejo Consultivo creado mediante el Decreto 533-21 del 28 de agosto de 2021 brindará, de manera honorífica, asesoría y acompañamiento a las autoridades de la Dirección General de Juegos de Azar en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar sus procedimientos internos y garantizar la prestación de un servicio público eficiente y oportuno.

Asimismo, la disposición instruye a todas las autoridades competentes a prestar la debida colaboración y realizar las coordinaciones necesarias para garantizar el adecuado y eficiente ejercicio de las funciones de la Dirección General de Juegos de Azar.

Con estas disposiciones, el Poder Ejecutivo establece el marco institucional para el funcionamiento de la DGJA y dispone medidas de acompañamiento y coordinación orientadas a fortalecer su gestión y sus procedimientos internos.

Gaceta Oficial

La disposición presidencial se produce luego de la publicación de la Ley 86-26, que regula los juegos de azar en la República Dominicana, en la Gaceta Oficial 11263, correspondiente al 2 de octubre de 2026.

Prohíben a selección fútbol de Haití jugar en estadios de la RD

SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano prohibió a la selección de Haití disputar partidos de fútbol en instalaciones deportivas de República Dominicana.

La decisión fue anunciada este viernes por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, un día después de que se registraran incidentes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tras un partido en el que el conjunto haitiano derrotara 4-1 a la selección dominicana. El encuentro correspondió al Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. Con la victoria, Haití llegó a nueve puntos, mientras República Dominicana quedó con seis, después de tres jornadas.

Previamente, decenas de aficionados haitianos y algunos dominicanos intentaron ingresar por la fuerza al estadio y fueron contenidos por las fuerzas de seguridad. Una de las puertas del recinto resultó dañada.

La mayoría de las miles de personas que abarrotaron el estadio eran haitianos, algo poco habitual en República Dominicana, donde reside una importante comunidad de ciudadanos del vecino país, aunque rara vez acuden en masa a un evento en territorio dominicano, que comparte con Haití la isla La Española.

Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas intentando ingresar al estadio por la fuerza, lo que obligó a la intervención de agentes de seguridad para controlar la situación.

«Nosotros no toleráramos la indisciplina, no toleramos el irrespeto», dijo Cruz este viernes. Agregó que aunque se hizo un esfuerzo para dar una oportunidad a la selección haitiana, esperando que se jugara en buena lid, lo ocurrido en una puerta del estadio Felix Sánchez, indica todo lo contrario.

Alegó que ésta es una instalación deportiva en la cual el Estado dominicano, para ponerlo reluciente y aceptable, ha invertido millones de pesos. Sostuvo que República Dominicana tiene derecho a proteger sus instalaciones deportivas y pidió respetar la disposición adoptada por su cartera.

ABINADER RESPALDA VETO

El presidente Luis Abinader respaldó la prohibición anunciada por Cruz y afirmó que la posición del ministro de Deportes representa la postura del Gobierno.

“El ministro de Deportes es la posición del Gobierno”, declaró Abinader durante un recorrido por la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La medida también impide que Haití pueda utilizar instalaciones deportivas dominicanas para futuros partidos como local.

«ESTO ES HAITI»

Wilson Isidor, jugador que esta muy equivocado.

Otro elemento discordante se registró luego del partido cuando, en medio de las celebraciones, el delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos de los cuatro goles de su selección, expresó: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.

Estas declaraciones provocaron de inmediato reacciones adversas de fanáticos así como de representantes de sectores nacionalistas de República Dominicana.