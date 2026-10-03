Presidente Luis Abinader deja iniciado en La Altagracia despliegue del nuevo modelo de patrullaje. Monseñor Castro Marte destaca transformación policial 

Higüey, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona dejó iniciado este viernes el despliegue de la segunda fase de expansión del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP), en La Altagracia, que incorpora 990 agentes entrenados y equipados y reorganiza el servicio policial en 84 cuadrantes y 39 corredores de 7 departamentos de la región Este, con el objetivo de fortalecer la prevención, la proximidad con la ciudadanía y la capacidad de respuesta policial.

Esta segunda fase forma parte de la expansión progresiva del nuevo modelo de patrullaje, que contempla alcanzar 24 departamentos policiales durante el 2026, como parte del proceso de reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional.

En el acto de lanzamiento, realizado en la explanada frontal de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que lo que hoy empieza en La Altagracia es un paso más que continuarán dando con trabajo, seriedad, compromiso, con datos fiables y, por supuesto, rindiéndole cuentas permanentemente a la gente.

“Señor presidente, gracias por sostener la transformación de la Policía Nacional como una prioridad de Estado. Sabemos que el camino es largo y que queda mucho por hacer. Esta transformación no se detiene. Sigue avanzando hasta lograr nuestro objetivo: una República Dominicana más segura, una policía mejor preparada y trabajando directamente con los dominicanos, que son definitivamente el futuro del desarrollo y el motor de nuestra República Dominicana”, manifestó.

Raful explicó que hace poco más de un año empezaron a trabajar con un nuevo modelo de servicio y patrullaje en 4 zonas del país; un modelo con protocolos claros, con agentes formados en el Sistema Táctico Básico Policial, con planificación basada en datos y con supervisión. “Una policía que sabe dónde tiene que estar, a qué hora y para qué”.

“Los resultados nos indican que hemos iniciado un buen camino. Entre enero y julio de este año, en estas zonas, los robos reportados bajaron un 35 %. Son 1,046 robos menos en cada uno de esos departamentos donde el nuevo modelo de patrullaje ya inició. Eso definitivamente nos anima y nos desafía a seguir hacia adelante”.

La titular del Ministerio de Interior y Policía dijo que la Altagracia crece; crece su gente, su economía, el turismo que mueve a toda la región Este y al país, por lo cual la seguridad tiene que crecer al mismo ritmo y agregó qhe esta comunidad merece una policía cercana, preparada y presente en sus calles.

“A nuestros agentes, decirles que este modelo descansa en ustedes, en la preparación que han obtenido y en la capacidad de hacer sinergia con la ciudadanía con la que tienen que vincularse para proteger y servir. En cómo atienden a la señora que llega a poner una denuncia y tiene que ser bien recibida. En cómo tratan al comerciante que abre su negocio temprano. En cómo responden cuando alguien los necesita”, expresó Raful.

Manifestó que esta formación, este equipo y el respaldo de todos, ya los agentes lo tienen y dijo que la confianza de la gente se gana todos los días, turno a turno. En tal sentido, le expresó a esta comunidad que este trabajo se hace con ellos, por lo que les motivó a acercarse a su policía, denunciar, participar en los encuentros comunitarios, en las mesas de seguridad y levantar la voz para poder mejorar. “Exijan resultados, que es también su derecho”.



Reforma policial continúa expandiéndose en todo el territorio dominicano

De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael García, expresó que este es un momento de profunda trascendencia y orgullo patrio, a lo cual añadió que la reforma policial continúa expandiéndose en todo el territorio dominicano en un proceso que hoy inician juntos, dejando de ser para esta provincia una promesa.

“Con el liderazgo firme y la visión estratégica de nuestro señor presidente constitucional de la República, damos inicio al escalamiento del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial bajo el liderazgo local de la Dirección Regional La Altagracia, en una provincia estratégica para el desarrollo de nuestro país”, manifestó

El director de la Policía Nacional aseguró que el proceso de madurez alcanzado en la expansión del modelo supera las palabras de pilotaje. “Hablemos de una doctrina operativa efectiva, científica y estructurada en el terreno, sustentada en cuadrantes y corredores activos, planificación estratégica, supervisión estricta y respuesta inmediata articulada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1”.

Sostuvo que el despliegue preventivo de agentes profesionales de policía ofrecerá a esta provincia un servicio público policial moderno, cercano a la gente, capaz de satisfacer las exigencias de la ciudadanía y explicó que el propósito para cada territorio impactado con este modelo de servicio policial es propiciar condiciones para aumentar la convivencia pacífica de toda la población local.

“Bajo acuerdos entre ustedes y nosotros debemos defender las normas del orden público y, si alguna circunstancia atentara contra ello, se activarán los mecanismos y procedimientos policiales de conformidad con el Estado de derecho. La seguridad pública y ciudadana se construye caminando al lado de nuestra gente, protegiendo a la ciudadanía, al sector turístico y empresarial, comprometiendo a la juventud y velando por cada familia de la comunidad local”, indicó.

Exhortó a los hombres y mujeres de la Policía Nacional a mirar a su alrededor, ya que la ciudadanía ve en ellos la primera línea de protección, auxilio y orden. También dijo que este modelo de servicio policial exige empoderamiento y carácter frente al delito, pero sobre todo una vocación inquebrantable de servicio, cercanía y respeto irrestricto a la Constitución de la República, los derechos humanos y la dignidad humana.

Metodología reorganiza el servicio policial a partir de información territorial

La nueva metodología reorganiza el servicio policial a partir de información territorial y de las necesidades específicas de cada zona. En esta fase, el área de intervención queda estructurada en 84 cuadrantes y 39 corredores, distribuidos entre Verón, Higüey, Villa Cerro, La Otra Banda, El Hoyo de Friusa, Bayahibe y San Rafael de Yuma.

Tecnología, formación y control territorial

La expansión del modelo está acompañada de un diagnóstico de las capacidades operativas existentes en cada territorio, que permite identificar las necesidades de personal, movilidad y equipamiento requeridas para fortalecer el servicio.

La formación constituye otro de los componentes centrales de la transformación. Más de 1,000 policías han sido capacitados en el Sistema Táctico Básico Policial (Sitab), con énfasis en abordaje ciudadano, actuación táctica segura, toma de decisiones, uso legal y proporcional de la fuerza y resiliencia policial.

Diagnóstico operativo y equipamiento

La puesta en marcha de esta segunda fase en La Altagracia da continuidad a la expansión del MSPP, que incorporará progresivamente nuevos departamentos durante 2026, con el propósito de llevar la reforma policial del plano institucional a la experiencia cotidiana de la ciudadanía: una Policía más próxima, mejor preparada y con un servicio organizado a partir de las necesidades de cada territorio.

La invocación y bendición de este acto estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.

Estuvieron presentes la gobernadora de la provincia La Altagracia, Daysi Francisca de Óleo; el comisionado para la Reforma Policial, general retirado de la Policía Nacional de Colombia, Luis Ernesto García Hernández; la presidenta de la Junta Directiva del IPES y coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano, Mukien Adriana Sang Ben; el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García; el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Miguel Tapia Sánchez, y el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc.

Monseñor Castro Marte destaca transformación policial impulsada por el presidente Luis Abinader y afirma que tiene una visión clara de hacia dónde debe caminar la seguridad

Higüey.- El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, destacó este viernes la transformación de la Policía Nacional que impulsa el presidente Luis Abinader, de quien afirmó tiene una idea preclara, fundamentada y justificada de hacia dónde debe caminar la seguridad de un Estado de derecho, al tiempo que llamó a los jóvenes involucrados en acciones delictivas a entregarse y permitir que la justicia actúe.

Durante la invocación y bendición del acto en el que el presidente Luis Abinader encabezó el despliegue de la segunda fase de expansión del Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP), en La Altagracia, Castro Marte sostuvo que esta transformación marca una nueva etapa para la institución.

“El señor presidente de la República, Luis Abinader, tiene la idea preclara, fundamentada y justificada de hacia dónde debe caminar la seguridad de un Estado de derecho. Una dirección clara frente a los métodos oscuros de los tiempos pasados, caracterizados por la represión, la ausencia de libertad de expresión y la violencia”, expresó.

El obispo destacó los nuevos centros de formación modelo y la puesta en valor de modernas instalaciones de capacitación y actualización técnica para los miembros de la Policía Nacional, con personas especializadas y asesoría de alto nivel. “Eso indica que la formación está en buenas manos”.

Asimismo, sostuvo que se impulsa una formación moderna donde prevalecen los derechos fundamentales, la dignidad humana y el respeto a la persona, junto a un nuevo paradigma educativo enfocado en la academia y la proximidad ciudadana.

Castro Marte vinculó esa proximidad con el mandato bíblico de amar a Dios y al prójimo, y consideró que el nuevo modelo tiene un matiz profundamente humano, porque coloca en primer lugar la dignidad de la persona y el respeto estricto a las garantías constitucionales.

También resaltó la incorporación de nueva tecnología, transparencia operativa, integración de herramientas científicas, cámaras corporales incorporadas y patrullaje por cuadrantes para proteger al ciudadano.

Al referirse a la formación integral de los hombres y mujeres responsables de la seguridad, señaló que “el señor presidente también ha recurrido a lo clásico: la formación integral de aquellos hombres y mujeres encargados de cuidar la ciudad y proteger el país. Señor presidente, le agradecemos profundamente el bien que usted está haciendo por la sociedad dominicana. Todo tiene su inicio y no podemos ser pesimistas ni creadores de opiniones negativas”, afirmó.

Llama a los jóvenes a entregarse

En sus palabras, monseñor Castro Marte hizo un llamado directo a los jóvenes involucrados en acciones delictivas para que se entreguen a las autoridades.

“Y a aquellos jóvenes dominicanos que apreciamos y queremos, que están involucrados en acciones delictivas y no se quieren entregar, simplemente les digo: digan sí a la justicia. Esa justicia independiente los procesará y los juzgará a través de un juez”, expresó.

El prelado insistió en que estos jóvenes tienen oportunidades y pueden recurrir a distintos espacios para facilitar su entrega. “Y esos jóvenes, repito, a quienes queremos bien, tienen oportunidades. Existen las iglesias, existen los clubes. Se pueden entregar porque se va a respetar la dignidad humana”.

Castro Marte señaló que la vida humana es un reto vital y que el papel de los policías es proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad, al tiempo que llamó a enfrentar las realidades oscuras con valentía para que la sociedad viva una vida de transparencia.

También exhortó a los policías de distintas generaciones a trabajar unidos. “Que los antiguos y los nuevos hagan sinergia; que los de cabellos blancos y los de cabellos negros hagan sinergia. Que tengan en su corazón la dignidad de la patria, la soberanía y la dignidad humana, que es el deseo del señor presidente”.

“Por eso se está invirtiendo una gran cantidad de recursos en ustedes, para que este país continúe creciendo en seguridad”, agregó.

Jóvenes pueden recuperarse

Como ejemplo de las posibilidades de recuperación de los jóvenes, Castro Marte relató su experiencia con la Escuela Monseñor Pepén, creada en La Altagracia.

“Yo abrí aquí un centro educativo llamado Escuela Monseñor Pepén. En esa ocasión le dije al director regional: ‘Envíame 600 muchachos y muchachas que sean los más desobedientes y los más desordenados, que aquí van a salir educados y con principios’”, recordó.

Explicó que recibieron a esos jóvenes y crearon la escuela, de la cual este año se graduaron aproximadamente 40. “Aquello parece un centro de formación donde los estudiantes caminan rectos, con principios morales, con ética y con amor a la bandera”.

El obispo aseguró que esa experiencia demuestra que los jóvenes pueden recuperarse, pero necesitan dar el primer paso.

“Eso demuestra que también esos jóvenes que están perdidos pueden recuperarse. Pero deben dar el paso. Deben entregarse y permitir que las autoridades apliquen los mecanismos de justicia y los mecanismos de recuperación para que puedan reintegrarse renovados a la sociedad”, expresó.

Castro Marte concluyó agradeciendo nuevamente al mandatario: “Por eso, señor Presidente, le agradecemos profundamente este proyecto”, y pidió a Dios bendecir al presidente Abinader, a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a los miembros de la Policía Nacional.