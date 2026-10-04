Leonel defiende voto de los dominicanos en el exterior y rechaza “total y radicalmente” su eliminación. Fuerza del Pueblo desmiente las cifras del Ministerio de Interior y Policía y reitera que el PRM no tiene cómo justificar que la seguridad se le escapó de las manos

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS, USA.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, salió en defensa del derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior y expresó su rechazo “total y radical” a cualquier propuesta dirigida a eliminarlo, al considerar que se trata de una conquista democrática que debe ser preservada y fortalecida.

Fernández fijó su posición durante un masivo acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, donde abordó la participación política de la diáspora y la elevada abstención registrada fuera del territorio nacional durante las elecciones de 2024.

Durante la actividad estuvo presente el alcalde de Paterson, André Sayegh, junto a dirigentes de la Fuerza del Pueblo, representantes de la comunidad dominicana y miembros de la diáspora residentes en Nueva Jersey.

“Yo estoy total y radicalmente en desacuerdo con esa posición”, afirmó el exmandatario al referirse a planteamientos recientes de figuras públicas en la República Dominicana que han sugerido que no deberían realizarse elecciones en el exterior debido al nivel de abstención y al costo que representa su organización.

Fernández sostuvo que alcanzar el reconocimiento del sufragio para los dominicanos residentes fuera del país fue el resultado de años de esfuerzos y constituye una expresión del avance de la democracia dominicana.

“Yo creo que costó mucho trabajo lograr que los dominicanos votaran en el exterior y es un derecho irrenunciable que tienen. Creo que ha sido una expresión del avance de la democracia dominicana que eso pueda lograrse”, manifestó.

El líder de la Fuerza del Pueblo reconoció como preocupante que en las elecciones de 2024 apenas el 13 % de los dominicanos empadronados en el exterior ejerciera el sufragio, frente a una abstención del 87 %, pero consideró que la respuesta ante esa realidad debe ser identificar sus causas y promover una mayor participación electoral, no eliminar ese derecho.

“¿Cómo es posible que el 87 % de los dominicanos con derecho al voto en el exterior no hayan votado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido?”, cuestionó Fernández, quien reconoció también la necesidad de que las organizaciones políticas desarrollen un mayor trabajo de contacto y movilización con las comunidades dominicanas establecidas fuera del país.

En ese sentido, planteó examinar los diferentes factores que pudieron incidir en la baja participación, entre ellos la distancia entre los electores y los centros de votación, las campañas desarrolladas por los partidos políticos y la promoción del proceso electoral por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

“Vamos a examinar cada uno de los factores, pero de que el derecho a votar sea suspendido, jamás. Eso la Fuerza del Pueblo no lo permitirá jamás”, enfatizó Fernández, al tiempo que sostuvo que el camino debe ser precisamente el contrario: fortalecer la participación de los dominicanos residentes en el exterior.

Fernández aseguró que de cara a las elecciones de 2028 habrá una mayor participación de la diáspora y vinculó esa expectativa con el trabajo directo y permanente que debe realizarse en las comunidades. “Ustedes verán que en el 2028 va a votar mucho más que lo que votaron en el 2024 porque ahora estamos viendo al pueblo”, expresó.

Destaca papel de la diáspora

Durante su intervención, Fernández también resaltó la importancia de los dominicanos residentes en el exterior y la necesidad de mantener una relación permanente con una comunidad que desempeña un papel relevante en la vida económica, social y política de la República Dominicana.

El expresidente ha destacado durante su agenda en Estados Unidos el significativo aporte económico que realizan los dominicanos del exterior, particularmente a través de las remesas que cada año envían a sus familiares y que representan una importante fuente de divisas para la economía nacional.

Fernández ha planteado, además, que la relación de la República Dominicana con su diáspora debe trascender el envío de remesas e incorporar también los conocimientos, la experiencia profesional, el talento y la capacidad empresarial que miles de dominicanos han desarrollado en las sociedades donde residen.

En ese contexto, sostuvo que los dominicanos del exterior también esperan respuestas sobre las políticas que se desarrollarían en su beneficio, al señalar que a lo largo de los años la diáspora ha ido conquistando derechos y espacios de participación que deben continuar ampliándose.

El acto formó parte de la agenda política desarrollada por Fernández en Estados Unidos y estuvo orientado al fortalecimiento de las estructuras de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, mediante la incorporación de nuevos miembros a esa organización política.

Fuerza del Pueblo desmiente las cifras del Ministerio de Interior y Policía y reitera que el PRM no tiene cómo justificar que la seguridad se le escapó de las mano

Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo desmintió los datos presentados ayer por el Ministerio de Interior y Policía y acusó al órgano rector de la seguridad de manipular las cifras para sostener un relato que la población no reconoce en su vida diaria.

“Otra vez, el Ministerio le miente al país. Pretende venderse a sí mismo unas cifras que nadie compra en las calles ni en los barrios. La gente está cansada de tantas mentiras y la inseguridad no se resuelve con cuentos de hadas ni con titulares”, afirmó Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana del partido.

Reynoso sostuvo que las cifras oficiales no resisten una revisión. De acuerdo con los datos que maneja el Observatorio de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el propio Gobierno manejó para 2025 tres tasas de homicidio distintas: 8.15 por cada 100,000 habitantes, según la Fuerza de Tarea Conjunta; 8.7, según CADSECI, y 7.79, según la Policía Nacional, y se validaron con instituciones internacionales que usan sus propios datos.

La Policía registró 1,371 homicidios en 2025, pero la cifra que exhibe el Gobierno es de 951 “homicidios intencionales”, resultado de una metodología rediseñada ese mismo año, en la que se excluyen los intercambios, las muertes de extranjeros y otros casos. El mismo desorden se observa en el control de armas, donde tres organismos reportan cinco cifras de decomiso que no coinciden entre sí.

“¿Cómo puede el Ministerio anunciar que la tasa bajó si ni siquiera se pone de acuerdo consigo mismo sobre cuántos dominicanos murieron? Cuando el mismo órgano diseña la medición y presenta los resultados, el dato termina sirviendo a la propaganda”, cuestionó.

La dirigente advirtió que los agentes policiales y los destacamentos siguen siendo el gran desafío pendiente de la llamada reforma policial. Más del 75 % de los destacamentos no cuenta con computadoras para recibir denuncias y las cámaras de seguridad brillan por su ausencia. Si hablamos de tecnología, cerca del 93 % de los policías no cuenta con cámaras corporales. Sería bueno recordarle a la ministra que evalúe cuántos policías tiene actualmente, ya que tiene un 76 % pendiente para alcanzar su meta de 20 mil policías.

Reynoso señaló que el Plan Estratégico de Seguridad Integral presentado es la séptima propuesta del Gobierno en la materia. “Con tantos ensayos y tantos fracasos, lo que tenemos hoy es un deterioro catastrófico de la seguridad ciudadana, que el pueblo dominicano paga a diario”, expresó.

Para la Fuerza del Pueblo, las calles reflejan la realidad y, una vez más, el Gobierno demuestra que, después de seis años, sigue reaccionando tarde a los hechos, cuando ya ocurrieron, en vez de anticiparse a ellos.

“Anuncios tenemos de sobra. Lo que sigue faltando es una estrategia que sostenga las acciones en el tiempo y las convierta en resultados que la gente note cuando abre su negocio o cuando regresa de noche a su casa”, agregó.

Reynoso explicó que varias de las medidas que el Gobierno presenta hoy reproducen los componentes del Plan de Seguridad Democrática, desarrollado durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que trazó las bases de la seguridad en el país. “Por eso somos referentes, por crear el primer plan de seguridad de la República Dominicana”, sostuvo.

“Le recordamos al Ministerio que copiar medidas sueltas es fácil. Construir una estrategia exige otra cosa. El Plan de Seguridad Democrática fue, en su momento, una visión integral, en la que la prevención, la presencia territorial y la acción policial respondían a una misma coordinación institucional. Hoy el Gobierno toma piezas de aquel modelo y las deja sin la estrategia que les daba coherencia y continuidad”, señaló.

Reynoso afirmó que el PRM no tiene manera de justificar que, con seis años en el poder, el cuantioso gasto que no ha podido explicar siga respondiendo a cada crisis con un nuevo anuncio.

“Ocupar las primeras planas de los periódicos no resuelve nada en materia de seguridad pública. Hay que saber qué problema se quiere resolver, dónde se interviene, quién responde, cuánto cuesta y cómo se miden los resultados. Cuando nada de eso existe, el anuncio termina ocupando el lugar de la política pública”.

La Fuerza del Pueblo advierte que ninguna tasa, por baja que la quiera presentar el Ministerio de Interior y Policía, borra el miedo a los atracos y a la violencia que la gente enfrenta a diario. De ahí que el partido reitere su respaldo a la propuesta del presidente Leonel Fernández de construir un gran pacto nacional por la seguridad.

“Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, seguimos procurando ese pacto. La seguridad hay que garantizarla y el Gobierno lleva seis años dedicado a explicarla. ¿Hasta cuándo la tranquilidad de los dominicanos va a depender del anuncio de la semana? Es urgente tomar medidas certeras que reduzcan la incertidumbre en la que viven los hombres y mujeres de este país, que ya no aguantan más”, concluyó Reynoso.