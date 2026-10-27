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University of Florida liderará el nuevo Laboratorio de Innovación “Feed the Future” para Cultivos de Alto Valor

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Cosecha de tomates. Fotografía de una cosecha de tomates en África. Fotografía cortesía de Mathews Paret, UF/IFAS.

University of Florida a través del Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS), liderará SAFE, un nuevo laboratorio de innovación financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para proteger cultivos de alto valor, como frutas, hortalizas y especias.

La iniciativa establecerá una red internacional de bioseguridad en siete países: Etiopía, Guatemala, Honduras, Kenia, Nepal, Filipinas y la República Dominicana, que utilizará inteligencia artificial, diagnósticos y modelos predictivos para detectar y contener plagas y enfermedades en su lugar de origen, antes de que amenacen a los agricultores estadounidenses y sus cultivos.

Más allá de la protección agrícola, SAFE busca fortalecer la seguridad alimentaria mundial mediante el desarrollo de variedades resistentes a enfermedades, la reducción de pérdidas poscosecha, la mejora de la inocuidad y el valor nutricional de los alimentos, y la creación de nuevas oportunidades de mercado para pequeños productores. A través de la colaboración internacional, la capacitación y la innovación científica, el laboratorio promoverá sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles, beneficiando tanto a las comunidades productoras como a los consumidores en Estados Unidos y los países socios.

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