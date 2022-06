Presidente hizo historia

Por Considerarlo de sumo interés para nuestros lectores, con el permiso del prestigioso Periódico matutino El Listín Diario, publicamos de manera integra el Articulo publicado por el Veterano Abogado Vinicio A. Castillo Semán el articulo.

Dr. Vinicio A. Castillo Semán

Boston, Massachussets.-El Presidente Luís Abinader viajó a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas, que tenía como anfitrión al Presidente de los Estados Unidos EEUU, Joe Biden, y que reunió a los Mandatarios de América Latina y Canadá con la excepción de los dictadores que gobiernan Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Creo que los dominicanos debemos sentirnos orgullos del viaje de nuestro Presidente . A mi juicio hizo historia. Con mucha valentía le dijo al Presidente de EEUU, al de Canadá y a sus colegas latinoamericanos grandes verdades sobre el colapso de Haití. Acertadamente expresó con claridad que el problema de Haití para Republica Dominicana ya no era un tema migratorio, sino un tema seguridad nacional que ha obligado al gobierno a tomar medidas para proteger la integridad territorial de Republica Dominicana y su soberanía.

El Presidente dijo en ese magno auditorio que era insólito e inaudito que la Comunidad Internacional permita un Haití controlado por bandas crimínales.

Pero no sólo el Presidente Abinader “le cantó el Panamá” a Estados Unidos y Canadá sobre el tema Haití; también sabiamente defendió su patria al negarse a firmar una declaración migratoria de 20 países que plantea una responsabilidad compartida. Las razones de RD para no firmar fueron elegantes, pero muy valederas. La situación migratoria Haití y RD es especial y particular y el Presidente no la había discutido con el Consejo Nacional de Migración.

Es obvio que, de haber firmado esa declaración, Republica Dominicana iba a quedar amarrada en su capacidad soberana de defenderse con las repatriaciones de Ilegales haitianos que invaden masivamente Republica Dominicana Luís no transigió y defendió la República.

Igualmente, el Presidente rechazó categóricamente la falsa versión difundida por Haití de que se había llegado a un acuerdo con Republica Dominicana para legalizar a millones de haitianos ilegales que viven en nuestro territorio. La artera y audaz diplomacia haitiana pidió una reunión de su Primer Ministro con el Presidente Luis Abinader e inmediatamente después difundió la noticia falsa al mundo. Con ello procuraban multiplicar una avalancha de ilegales desde Haití y crear una ira y repudio popular de la población dominicana contra su Presidente Abinader.

Otro hecho resaltante del viaje fue la entrevista de Telemundo al Presidente Abinader. En esa entrevista el Mandatario defendió con argumentos demoledores la necesidad del Muro que se construye en la frontera. Somos del criterio que más allá de las diferencias políticas y electorales, en este tema de Haití no podemos dividirnos. Hay que apoyar la posición de RD en la Cumbre de las Américas. Es por ello mi padre le pidió públicamente a Leonel Fernández, como cabeza de oposición y en su condición de Expresidente por 3 periodos, cerrar filas en defensa de la República arrimando sus hombros a los de Luís Abinader en esta suprema causa de la República. Se impone la unidad nacional ante colapso de Haití y los enormes riesgos supone para nuestra amada Patria.

