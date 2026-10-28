Presidente Dominicano y Estados Unidos encabezan conferencia hemisférica de 19 naciones. Presidente Luis Abinader da apertura a la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C)

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Presidente de La República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y Fncionarios de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio de Defensa y el Comando Sur (SOUTHCOM), celebran en Santo Domingo la Conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C, por sus siglas en inglés), un encuentro de alto nivel que reúne a autoridades de defensa y seguridad pública de 19 naciones del hemisferio occidental, con el propósito de fortalecer la cooperación regional y avanzar hacia una estrategia operativa conjunta frente a las amenazas del crimen organizado transnacional y las organizaciones narcoterroristas.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD). La conferencia, organizada conjuntamente por el Ministerio de Defensa y SOUTHCOM, constituye un paso estratégico hacia una respuesta hemisférica más coordinada, integrando capacidades y fortaleciendo los mecanismos de cooperación entre las naciones participantes, bajo principios de respeto a la soberanía y a los marcos legales de cada Estado.

Durante las jornadas de trabajo, celebradas los días 26 y 27 de octubre, los ministros y altos representantes de defensa y seguridad trabajan en la elaboración y formalización de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, instrumentos que establecerán las prioridades, los mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición, con el objetivo de transformar los compromisos multilaterales en acciones concretas y sostenibles.

Estos esfuerzos permitirán fortalecer el intercambio de inteligencia e información, ampliar la cooperación bilateral y multilateral y desarrollar operaciones combinadas orientadas a desarticular las redes criminales, proteger las fronteras y las infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva.

La A3C fue anunciada en marzo de 2026, durante una reunión de líderes de defensa y seguridad pública convocada por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en Miami, Florida, donde las naciones participantes suscribieron un acuerdo de cooperación para enfrentar conjuntamente estas amenazas.

Posteriormente, en agosto, durante un encuentro de seguimiento celebrado en Ciudad de Panamá, se avanzó en la definición de mecanismos para poner en marcha su fase operativa, proceso que adquiere ahora un nuevo impulso con la conferencia celebrada en Santo Domingo.

En esta iniciativa, el Comando Sur de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el impulso de la cooperación militar y de seguridad regional, promoviendo la coordinación de capacidades y el desarrollo de mecanismos conjuntos para enfrentar las amenazas transnacionales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, como institución coorganizadora y anfitriona, contribuye a la articulación de este esfuerzo multinacional, fortaleciendo los vínculos de cooperación y consolidando un espacio de planificación estratégica entre los países participantes.

Uno de los principales objetivos de la coalición es trascender las acciones aisladas de interdicción para enfrentar integralmente las estructuras que sostienen las actividades criminales, incluyendo sus redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción. Mediante el intercambio oportuno de inteligencia y una mayor coordinación operativa, las naciones procuran limitar la capacidad de expansión de estas organizaciones, proteger a sus ciudadanos y fortalecer las instituciones legítimas.

La A3C constituye, además, una iniciativa independiente, pero complementaria, al Escudo de las Américas, mecanismo de cooperación impulsado por jefes de Estado y líderes políticos para fortalecer la seguridad, la estabilidad económica y la resiliencia regional.

La celebración de esta conferencia, bajo el liderazgo compartido de la República Dominicana y los Estados Unidos, representa un avance en la consolidación de una respuesta hemisférica articulada frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, estableciendo las bases para una cooperación operativa más estrecha entre las 19 naciones participantes, fundamentada en la responsabilidad compartida, el respeto a la soberanía nacional y el compromiso de preservar la seguridad y estabilidad del hemisferio.

Presidente Luis Abinader da apertura a la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C)

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dio apertura este martes a la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), que reúne a autoridades de defensa y seguridad de 19 naciones para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de articular una respuesta conjunta mediante el intercambio de información, la coordinación de operaciones y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente”, manifestó.

Cooperación y desarrollo

El mandatario afirmó que la cooperación internacional debe sustentarse en la confianza mutua, el respeto a la soberanía y el ordenamiento jurídico de cada nación.

Asimismo, señaló que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas para que los jóvenes construyan un futuro alejado de la violencia y las redes criminales.

“La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad”, expresó.

De los acuerdos a las acciones

El presidente Luis Abinader consideró que los encuentros anteriores de la coalición han permitido construir una visión compartida y llamó a traducir los acuerdos en compromisos concretos, responsabilidades definidas y resultados verificables.

También favoreció el establecimiento de mecanismos de evaluación para medir los avances y fortalecer la coordinación entre los países participantes.

El presidente reafirmó el compromiso de República Dominicana con los esfuerzos regionales y agradeció al Comando Sur de Estados Unidos y a las delegaciones participantes por su contribución a la conferencia.

“Los criminales no deben encontrar en nuestra cooperación una oportunidad para escapar de la justicia, sino la certeza de que la justicia siempre los alcanzará”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, junto con autoridades de defensa y seguridad de las 19 naciones participantes.

La Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) se celebra los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, con el propósito de impulsar el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas contra las organizaciones criminales.