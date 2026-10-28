Ministerio de Defensa y Trabajo integran las Escuelas Vocacionales a los programas nacionales de formación técnica y empleo. Otras Noticias Militares y Policiales

Santo Domingo. – El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo para fortalecer la formación técnico-profesional y facilitar la inserción laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que buscan oportunidades de empleo.

El acto, celebrado en el Salón de Reuniones del MIDE, estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con la participación del coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD, director general de la DIGEV.

El convenio pone a disposición de los programas de formación y empleo en las 31 escuelas y las cuatro extensiones de las Escuelas Vocacionales en todo el territorio nacional, una red que ha formado a más de 500,000 técnicos desde 1966. Esta cooperación permitirá ampliar el acceso a la capacitación y vincular la enseñanza de oficios con las necesidades del sector productivo.

El teniente general Fernández Onofre manifestó: «Con este acuerdo fortalecemos la misión social de nuestras Fuerzas Armadas, al poner la capacidad de las Escuelas Vocacionales al servicio de la formación y el empleo. Nuestro compromiso es que cada ciudadano que se capacite en nuestras aulas encuentre mayores oportunidades para desarrollar sus talentos, mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso de la sociedad dominicana».

Por su parte, el ministro de Trabajo calificó la firma como un momento histórico para la formación técnico-profesional del país y destacó su contribución al fortalecimiento de la economía y la generación de empleos. «Las escuelas vocacionales, con la formación de miles de jóvenes, han jugado un rol trascendente en el mundo laboral y el crecimiento sostenido de la República Dominicana durante los últimos 40 años», expresó Olivares Ortega.

Asimismo, resaltó que esta alianza permitirá ampliar las oportunidades laborales para mujeres y jóvenes, e impulsar la enseñanza de oficios acordes con las transformaciones del siglo XXI y la era de la inteligencia artificial. En ese sentido, manifestó su compromiso de integrar las Escuelas Vocacionales al programa RD-Trabaja, para conectar la capacitación con las vacantes y los perfiles que requieren las empresas.

Los programas responderán a las ocupaciones de mayor demanda identificadas por el Observatorio del Mercado Laboral, en áreas como tecnología, salud, electricidad, mecánica automotriz, construcción, energías renovables y empleos verdes.

La iniciativa contempla formación en habilidades técnicas y blandas, pasantías, entrenamiento para la inserción laboral en empresas y apoyos económicos temporales, con certificación formal de la DIGEV. El Ministerio de Trabajo financiará la capacitación, canalizará a los beneficiarios a través del Servicio Nacional de Empleo (SENAE) y dará seguimiento a los egresados, mientras que la DIGEV aportará la infraestructura, el personal docente y el apoyo técnico-pedagógico.

Entre las metas acordadas figuran lograr una inserción en el empleo formal superior al 50 % a los tres meses de finalizar la formación, garantizar una participación femenina de al menos el 40 % en cada grupo y alcanzar una participación de personas con discapacidad superior al 5 %.

Los programas formarán parte del Componente I de RD-Trabaja, con proyección hasta 2028, y estarán alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Convenio núm. 142 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el desarrollo de los recursos humanos.

Con esta alianza, el MIDE y el Ministerio de Trabajo fortalecen la formación técnica como vía para ampliar las oportunidades de empleo, promover la inclusión y contribuir al bienestar de las familias dominicanas.

Seis policías aseguran medallas de plata y van por el oro en judo en los IV Juegos Mundiales de Policía de la USIP 2026.

Seis atletas de la Policía Nacional que participan en los IV Juegos Mundiales de Policía de la USIP República Dominicana 2026, aseguraron medallas de plata y competirán esta tarde por la presea de oro en sus respectivas categorías de judo. Asimismo, otro representante policial disputará la medalla de bronce.

Seis atletas de la Policía Nacional que participan en los IV Juegos Mundiales de Policía de la USIP República Dominicana 2026, aseguraron medallas de plata y competirán esta tarde por la presea de oro en sus respectivas categorías de judo. Asimismo, otro representante policial disputará la medalla de bronce.

Entre los atletas clasificados para disputar las medallas de oro figuran los cabos Eriberto de Aza, en la categoría de 70 kilogramos; Emelyn Bautista, en 78 kilogramos; y Ahimeléc Ventura, en 73 kilogramos.

También se encuentran las rasos Esmeralda Damián, en 70 kilogramos; Ángela Aguasanta, en 63 kilogramos; y Dairelis Taveras, quienes buscarán subir a lo más alto del podio en sus respectivas categorías.

Por su parte, el raso Juan Melenciano competirá por la medalla de bronce.

La participación de los atletas policiales resalta su preparación, disciplina y compromiso deportivo, al representar a la institución en esta importante cita internacional.

Ola masiva de entregas voluntarias y acusaciones por letalidad Policia Nacional de la Republica Dominicana sacuden la seguridad nacional en el Hermoso Pais Caribeño

​La República Dominicana atraviesa un momento crucial en materia de seguridad pública tras registrarse un incremento histórico en las entregas voluntarias de personas requeridas por la justicia. La Policía Nacional informó que más de 310 prófugos vinculados a delitos de homicidio, robos a mano armada y narcotráfico se han presentado ante las autoridades en las últimas semanas para evadir la persecución en las calles.

​El fenómeno responde al endurecimiento de los operativos e intervenciones ejecutados por la Fuerza de Tarea Conjunta en distintos puntos del país. Muchos de los acusados han preferido entregarse mediante abogados, líderes comunitarios y representantes religiosos antes de enfrentar los constantes despliegues de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

​Sin embargo, este despliegue de fuerza ha generado una fuerte controversia institucional y jurídica. Un colectivo de juristas y profesores de derecho interpuso una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra la alta dirección policial, solicitando investigar posibles ejecuciones extrajudiciales en alegados “intercambios de disparos” registrados durante los patrullajes de octubre.

​Ante el debate público, sectores de la sociedad y mandos institucionales han defendido la firmeza de las acciones en las calles, argumentando que la tasa acumulada de homicidios ha mostrado una reducción sustancial respecto a periodos anteriores. Mientras la controversia legal se desarrolla en los tribunales, los organismos de inteligencia mantienen desplegados los patrullajes preventivos en los barrios del Gran Santo Domingo y las provincias del interior.

​Cae abatido en Verón-Punta Cana alias “Carlos El Menol”, buscado por homicidio

​VERÓN, LA ALTAGRACIA.— Un presunto delincuente identificado como “Carlos El Menol” cayó abatido la tarde de este domingo tras presuntamente enfrentar a agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de investigación en el distrito municipal de Verón-Punta Cana.

​De acuerdo con el informe preliminar de la institución del orden, el sujeto era activamente buscado por su vinculación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez (alias “Vaguito”), ocurrido recientemente en la provincia María Trinidad Sánchez.

​Durante el operativo, las autoridades reportaron el intercambio de disparos donde el sospechoso resultó con heridas de gravedad, falleciendo posteriormente mientras recibía atenciones médicas. El caso continúa bajo la investigación del Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

DETIENEN EN PUESTO MIGRATORIO DE SAN JUAN A HAITIANO INDOCUMENTADO VESTIDO CON UNIFORME MIGRATORIO Y MILITARSAN JUAN DE LA MAGUANA

.- Efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la Tercera Brigada de Infantería, conjuntamente con inspectores de la Dirección General de Migración (DGM), interceptaron y detuvieron en el puesto interdictivo militar

El Mango a un ciudadano de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular, quien vestía indumentaria oficial militar con la presunta intención de suplantar la identidad de un soldado dominicano.

El operativo de inspección se ejecutó en el referido punto de control estratégico, ubicado en el sector occidental El Córbano de esta provincia sureña, cuando los uniformados notaron una conducta sospechosa en el individuo durante la verificación regular de vehículos y transeúntes que transitan por la demarcación.

Al momento de ser abordado por el personal militar y de inteligencia S-2, el extranjero no pudo presentar ningún tipo de documentación personal ni acreditación oficial que lo vinculara a la institución armada.

Las investigaciones preliminares establecieron que el extranjero procedía del municipio fronterizo de Comendador, provincia Elías Piña, intentando evadir los controles de seguridad desplegados a lo largo del cordón fronterizo y la carretera principal hacia el interior del país.

Tras su aprehensión, el detenido fue puesto bajo custodia y remitido ante las autoridades competentes para los fines legales correspondientes y la posterior determinación de medidas cautelares o proceso de repatriación.