Director general de la FAO reconoce liderazgo de la República Dominicana tras su salida del Mapa del Hambre. Visita escuela modelo de Monte Plata

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezó el acto de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, en el que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, reconoció los avances alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre y destacó el liderazgo del Gobierno en la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria.

Durante el encuentro, celebrado con la participación de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales, se resaltó que la República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % durante el período 2023-2025, resultado que permitió su salida oficial del Mapa del Hambre de la FAO, conforme a los estándares internacionales establecidos por el organismo.

Durante su intervención, el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), José Ignacio Paliza, enfatizó que la lucha contra el hambre trasciende las diferencias políticas y constituye un compromiso con la dignidad humana, especialmente con las familias y los niños que enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

“Porque el hambre no es solamente la ausencia de alimentos. Es también la ausencia de oportunidades. Es una herida en la dignidad humana”, expresó Paliza.

Asimismo, el ministro sostuvo que el avance alcanzado por la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria debe servir como punto de partida para continuar fortaleciendo las acciones dirigidas a garantizar que ningún ciudadano carezca de lo indispensable para vivir dignamente.

“Que el hito alcanzado de Hambre Cero no sea la meta, sino el inicio de un formidable recorrido”, manifestó.

En tanto, el director general de la FAO, Qu Dongyu, calificó como un logro extraordinario la salida de República Dominicana del Mapa del Hambre y reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader, así como los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado para alcanzar este resultado.

“Este logro les pertenece a las familias que ya no experimentan hambre y a todos los que lo hicieron posible: los gobiernos, los productores, la sociedad civil, el sector público, el sector privado y todos los socios trabajando juntos como un equipo”, expresó Qu Dongyu.

El titular del organismo internacional sostuvo que la experiencia dominicana demuestra la importancia del compromiso político, la continuidad de las políticas públicas y la colaboración entre instituciones para reducir el hambre. Asimismo, consideró que los avances alcanzados por el país constituyen una referencia para otras naciones que enfrentan desafíos en materia de seguridad alimentaria.

“La experiencia de República Dominicana ha demostrado que el hambre se puede reducir con un enfoque y un compromiso político. La tecnología está ahí, pero sin el compromiso político no es suficiente”, manifestó.

Por su parte, el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, explicó que la reducción de la subalimentación en República Dominicana responde a una combinación de factores económicos y sociales, entre ellos el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, la generación de empleos y el fortalecimiento de los programas de protección social.

Torero resaltó el impacto de la alimentación escolar y de las políticas dirigidas a mejorar el acceso a los alimentos, así como la importancia de continuar fortaleciendo la productividad agrícola para consolidar los resultados alcanzados y avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria.

Como parte de la actividad, el presidente Luis Abinader otorgó al director general de la FAO, Qu Dongyu, la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, mediante el Decreto núm. 753-26, en reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento de los sistemas alimentarios y a la lucha contra el hambre a nivel mundial.

Asimismo, fue condecorado Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, mediante el Decreto núm. 731-26 con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Oficial, por sus contribuciones en el ámbito de la seguridad alimentaria y la cooperación internacional.

Durante su intervención, Qu Dongyu también resaltó la importancia de la innovación, la inversión y el desarrollo científico para mejorar la producción agrícola y garantizar el acceso a los alimentos. En ese sentido, llamó a fortalecer la cooperación internacional y a compartir las experiencias exitosas de países como la República Dominicana.

La actividad reafirmó el compromiso de la República Dominicana de continuar fortaleciendo las políticas públicas de seguridad alimentaria, impulsar la producción agropecuaria y consolidar la cooperación internacional, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los avances alcanzados y mejorar las condiciones de vida de la población.

Director general de la FAO visita escuela modelo de Monte Plata que impulsa la alimentación sostenible

Monte Plata, R. D.- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, visitó la Escuela Profesora Camila Beato Salas, en Monte Plata, para conocer los avances del proyecto que desarrolla junto con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), con el objetivo de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante prácticas saludables y sostenibles.

Los motivos principales de esa visita fueron basicamente para conocer las iniciativas de ese platen escolar para observar como se desenvuelve un plantel escolar dentro de las “Escuelas Saludables y Sostenibles”, que incluyen huertos escolares, sistemas de captación de agua de lluvia y la mejora de cocinas para preparar alimentos con productos locales.

La visita forma parte del proyecto Escuelas saludables y sostenibles: innovación y fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, una iniciativa de cooperación técnica que también se implementa en otros centros educativos de Monte Plata y San Juan. Su propósito es integrar la alimentación escolar con actividades pedagógicas que promuevan hábitos saludables, el cuidado del medioambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Entre las iniciativas que forman parte de esta experiencia figuran los huertos escolares, los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia y el fortalecimiento de las cocinas escolares, donde se incentiva la preparación de recetas con frutas y productos locales. Estas prácticas buscan vincular los conocimientos adquiridos en las aulas con la alimentación y el cuidado de los recursos naturales.

El centro dispone de la aplicación tecnológica OptiWaste, de la FAO, una herramienta que permite medir los desperdicios alimentarios y recopilar datos para identificar oportunidades de mejora en las recetas y en el aprovechamiento de los alimentos servidos a los estudiantes.

La experiencia de la Escuela Profesora Camila Beato Salas forma parte de los esfuerzos de cooperación entre el INABIE y la FAO para impulsar un modelo de alimentación escolar que, además de contribuir a la nutrición de los estudiantes, incorpore la educación alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el uso de productos locales.

En la actividad, el director general de la FAO estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez; la viceministra de la Presidencia, María Pilar Cañas; el senador de Monte Plata, Pedro Tineo; la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier; el director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco; el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, y la embajadora dominicana ante la FAO en Roma, Ada Hernández, así como por autoridades educativas, docentes y estudiantes.

Consejos y facilidades para los estudiantes

Durante el encuentro, Qu Dongyu exhortó a los estudiantes a valorar las oportunidades y los recursos que tienen a su disposición para su educación y desarrollo, así como el esfuerzo de sus familias y comunidades para mejorar sus condiciones de vida.

“Ustedes tienen oportunidades. Agradezcan el esfuerzo de sus padres, sus abuelos y sus comunidades para mejorar las condiciones en las que crecen. Nuestra esperanza está en ustedes, para que hagan mucho más de lo que hicieron las generaciones anteriores”, destacó el director general de la FAO.

Mientras que, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó el alcance del PAE, que beneficia diariamente a más de 2.1 millones de personas, llega a más de 7,100 centros educativos y permite distribuir alrededor de 5.8 millones de raciones cada día de clases.

“Detrás de estas cifras hay más de 1.4 millones de familias que reciben un apoyo importante para la alimentación de sus hijos. Por eso, nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este programa y trabajando junto con la FAO para promover una alimentación escolar más saludable y sostenible, que también eduque a los estudiantes sobre nutrición, el cuidado del agua y el aprovechamiento de los alimentos”, expresó Pérez.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó las acciones que desarrolla esa institución para promover la alimentación saludable, fortalecer la vigilancia nutricional y contribuir al acceso a agua potable segura en los centros educativos. También resaltó la importancia de vincular las escuelas con los establecimientos de atención primaria para facilitar el acceso de las familias a los servicios de salud y fortalecer la prevención desde las comunidades.

De su lado, la viceministra de la Presidencia, María del Pilar Cañas, subrayó la importancia de la coordinación entre las instituciones públicas y la FAO para promover una alimentación saludable y fortalecer la seguridad alimentaria.

En representación de sus compañeros, la estudiante Keyla Beato agradeció el apoyo de la FAO y de las instituciones del Estado a las iniciativas que contribuyen a mejorar las condiciones educativas y el bienestar de los estudiantes.