Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona aseguró este lunes que su gobierno continuará actuando contra cualquier hecho de corrupción que sea identificado en la administración pública, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar las irregularidades y colaborar con las autoridades para fortalecer la transparencia y garantizar el manejo responsable de los recursos del Estado.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, el mandatario afirmó que la colaboración ciudadana constituye una herramienta fundamental para detectar actuaciones indebidas y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas en la ley.

“Yo no puedo garantizar que no haya corrupción. Lo que yo sí puedo garantizar es que, si conocemos que hay corrupción, no va a haber impunidad, sea quien sea. Y eso lo hemos demostrado en este gobierno”, expresó el presidente Luis Abinader.

El jefe de Estado reiteró que su administración mantiene una posición firme frente a cualquier actuación que comprometa la integridad de las instituciones públicas.

“Yo he dicho muchas veces que tengo amigos, pero no tengo socios”, manifestó, al reafirmar que su compromiso es actuar conforme a la ley, independientemente de las personas involucradas.

Pide a los ciudadanos denunciar

El presidente Luis Abinader pidió a los ciudadanos denunciar cualquier solicitud de dinero realizada por funcionarios para facilitar trámites, servicios o pagos gubernamentales, asegurando que las autoridades tomarán las medidas correspondientes.

“No hay necesidad de pagarle a nadie en el Gobierno y, si alguien se lo pide, que lo denuncie, que lo vamos a cancelar, lo vamos a someter a la justicia”, sostuvo.

Asimismo, destacó la importancia de proteger a quienes colaboran con las autoridades mediante denuncias, señalando que el Gobierno trabaja en mecanismos destinados a fortalecer la protección de informantes y testigos.

En ese mismo orden, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que los ciudadanos y proveedores pueden presentar sus denuncias ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental o la Unidad Antifraude, instituciones encargadas de canalizar las actuaciones correspondientes.

Pimentel precisó que la trazabilidad también permite detectar procesos burocráticos que afectan la eficiencia administrativa y trabajar en soluciones para mejorar los tiempos de respuesta.

Infopago permite identificar retrasos en pagos del Estado

Explicó que la nueva legislación de contrataciones establece responsabilidades para los funcionarios que utilicen mecanismos destinados a retrasar injustificadamente los pagos a proveedores.

El funcionario destacó que, mediante la plataforma Infopago, las autoridades pueden dar seguimiento en tiempo real a los procesos de pago e identificar en qué dependencia administrativa se encuentra cada expediente.

Explicó que esta herramienta permite conocer si una solicitud permanece detenida durante varios días y facilita la identificación de situaciones que requieren intervención para agilizar los procedimientos. “Lo importante que tenemos ahora es que tenemos la trazabilidad y que tenemos la trazabilidad en tiempo real”

Gobierno verifica expedientes para el pago de deudas a contratistas

En otro aspecto, Pimentel informó que la comisión creada para evaluar las deudas pendientes con contratistas del Estado desarrolla un proceso de revisión documental para determinar cuáles compromisos reúnen las condiciones necesarias para ser pagados

Explicó que la comisión está presidida por el ministro de Hacienda e integrada por representantes de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contrataciones Públicas, con el apoyo técnico de la Unidad Antifraude.

El funcionario indicó que las instituciones correspondientes han sido requeridas para presentar los contratos, documentos y soportes que permitan verificar cada expediente. Señaló que algunos pagos ya han sido autorizados, mientras que otros continúan en proceso de revisión hasta completar la documentación requerida.

Pimentel destacó que la comisión sostiene reuniones prácticamente todas las semanas para analizar los expedientes y garantizar que las decisiones se adopten conforme a los procedimientos establecidos.

Preparan estrategia nacional de integridad con apoyo de la OCDE

De su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que la República Dominicana trabaja juntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la elaboración de su primera estrategia nacional de integridad.

Explicó que esta iniciativa busca articular los mecanismos de transparencia, prevención y control existentes en las instituciones públicas, con el propósito de fortalecer la coordinación y mejorar la eficiencia de las políticas gubernamentales.

Ortiz Bosch indicó que actualmente 16 comisiones participan en el proceso de consulta y elaboración de la estrategia. Asimismo, destacó los avances de varias iniciativas legislativas relacionadas con la transparencia, el libre acceso a la información pública, la protección de informantes y la regulación de los conflictos de interés en el sector público.

La funcionaria también resaltó el desarrollo de un programa de transparencia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a fortalecer la interconexión de los sistemas institucionales y facilitar que los ciudadanos puedan consultar directamente las informaciones públicas.

Explicó que esta iniciativa también contempla acciones de capacitación para que la población y los comunicadores conozcan mejor las herramientas disponibles y puedan utilizarlas para dar seguimiento a la gestión gubernamental.

El presidente Luis Abinader reiteró que la participación de los ciudadanos, los medios de comunicación y las instituciones constituye un componente esencial de la política de transparencia de su administración.

“Queremos que ustedes cooperen, que colaboren con el Gobierno en la lucha contra la corrupción y la eliminación de la impunidad. Ese es nuestro objetivo”, concluyó el mandatario.

Una aclaración para el honorable Señor Presidente de la Republica acerca de lo dicho en su importante rueda de prensa de la Semanal

Pero Señor Presidente precisamente yo le hice a usted esta misma denuncia de una fuerte Corrupción que estaba o esta actuando en contra de una serie de situaciones, donde habían y hay todavía involucrados, su excelencia un alto Oficial Militar del Ejercito de la Republica Dominicana, y una Señora muy cercana a su despacho, además de unas muy mencionadas familias como son los Señores Vicini, las Familias Estrella de Santiago de los Caballeros a través de las Compañías Cemento Acero Estrellas, Cementos Panám los cuales les tienen invadidos a muchísimos terrenos propiedad de humildes Familias como son Los Santana-Castillo-Lugo, entre otras emblemáticas humildes familias en toda Boca Chica.

Y recuerdo Señor Presidente que en ese entonces solicitamos a usted que ordenara una exhaustiva Investigación, a la cual usted se negó alegando que se fuera por el Ministerio Publico y respondió oralmente en su respuestas usted me envió al Ministerio Publico, se hizo la solicitud de investigación tal y como usted me lo sugirió, pero a la Magistrada Procuradora General de la Republica Magistrada Jenny Berenice Reynoso no lo dio la gana de investigar nada, nosotros presumimos que la Magistrada procuradora no procedió a investigar, primero por la cercanía del Mayor General del Ejercito y por la Señora que era una asistente suya, hasta el momento señor Presidente estas humildes familias han sido abandonadas a su suerte y esos bandidos todavía están metidos actualmente en las propiedades de esas infelices familias aterrorizándolas con Militares, Policías, y civiles armados y estos infelices dueños de propiedades no pueden ni siquiera pasar por sus terrenos para no ser apresado por esos malnacidos.

Consecuencias que pueden traer esas denuncias, a mi me trajo la siguiente desgracia

Esta muy bien que usted le pida a su pueblo que les haga las denuncias de los casos o temas de corrupción que ellos sepan que les afecta porque usted, Excelencia tienen razón cuando dice que las mismas ayudan a corregir esos posibles actos de Corrupción, pero debo recordarle Señor Presidente que si usted no actúa rápido sobre ellas y le da seguimiento esas denuncias podrían traerle a quien las hace consecuencias muy complicadas tal y como me las han traído a mi y que en la actualidad la estoy sufriendo por haberla hecha, ahora bien, llámeme que yo le voy llevar a donde están las pruebas de mis denuncias hechas y sobre la cual no han hecho nada, estoy a sus ordenes Señor Presidente, esperare con ansias su llamada.

Y algo mas su excelencia, esa denuncia que supongo debe ser la misma que usted con sus palabras dichas por usted mismo de que: “Usted tienen amigos pero no socios”, y llamando al pueblo que ayude denunciando esos corrupciones o ilegalidades como usted mismo dice, traen funestos resultados como lo que me han traido a mi como Periodista con un historial de mas de 33 años cubriendo como Corresponsal Especial de este Periódico “Norteamericano El Sol De La Florida”.

Pero a mi Honorable Señor Presidente me trajo como resultado lo siguiente:

!)Fui censurado de manera tal que hasta la fecha estoy expulsado como si hubiese sido yo un vulgar delincuente de manera tal que ni siquiera puedo yo pasar de la Avenida Dr. Delgado a la Recepción del Palacio Presidencial, por tan solo yo haber hecho esa denuncia, actualmente continua mi periódico esa odiosa censura. 2)Mi esposa que es una respetable Coronel Medico Pediatra de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana esos malnacidos le pusieron una sucia y malsana Campaña de difamación en la cual le hacían una serie de mendaz acusaciones todas falsas alegando cosas horribles, asunto que me obligo a visitar al Jefe de Estado Mayor de esa honorable Institución para evitar que me la cancelaran y me la desconsideraran,, dejeme decirle que por esa razón acudí al Ministerio Publico de manera especifica al Procurador Fiscal Magistrado Milciades Guzman Leonardo de Santo Domingo este el cual también nos ha denegado justicia, será temiéndole a las gentes que nosotros hemos sometidos por esas terribles difamaciones y no le ha querido dar curso a la demanda.

Bueno y aunque hay un refrán que dice: «Nunca es tarde si la dicha es buena» yo espero quque usted Excelencia me llame tal y como usted dijo, para que las gentes del Ministerio Publico atiendan los asuntos de ley sin que ellos tengan que mirar los nombres de las personas que se estan sometiendo al escrutinio de la investigacion para que se acabe de una vez por toda la asqueante corrupcion que se han estado dando en contra de esas humildes familias.

Piensa Señor Presidente Abinader Corona que usted nunca entendió la razón por la cual primero solicitamos por su vía, aquella investigación que podía parar toda esta penosa situación por la cual ahora todavía hay un montón de familias que yo puedo decir sin temor a equivocarme que mientras el Ministerio Publico siga negándose a emprender una importante investigación que podía haber obligado a que a estas humildes familias se les reconozcan sus legítimos derechos como Propietario de sus tierras para que estos conocidas millonarias familias, y ese Mayor General del ejercito que aun esta activo y esa Funcionaria que la envió al servicio exterior les dejen esas propiedades tranquilas a sus verdaderos dueños.

Y así señor Presidente se le da cumplimiento a esas palabras pronunciadas por usted en esta importantísima información de prensa, Citamos: “Queremos que ustedes cooperen, que colaboren con el Gobierno en la lucha contra la corrupción y la eliminación de la impunidad. Ese es nuestro objetivo”.

Una de las denuncias hechas para que no se olviden

Mafias de invasores vuelven a invadir propiedades Privadas en Boca Chica alegando ser supuestos socios del Presidente Abinader

December 18, 2024

Santo Domingo, Este R. D.-Una mafia de invasores de Propiedades han vuelto a invadir Propiedades privadas en el Municipio de Boca Chica en Santo Domingo Este, estos personajes alegan ser supuestos Socios del Presidente de la Republica, y esta vez lo están haciendo con el apoyo del Coronel de León de la Policía Nacional con asiento en el cuartel policial de esa mencionada demarcación.

de acuerdo a una queja realizada por los propietarios de las propiedades las cuales segun los Dueños valen millones de Dolares. De acuerdo a los denunciantes los cuales se pronunciaron a traves de sus voceros que representan a estas familias.

Estos reprentantes de estas humildes Familias se quejan de que el mismo gobierrno Dominicano a traves de instituciones como Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azucar.

Asi como el Ministerio de Obras Pubicas y Comunicaciones, y el Ministerio de Educacion, les deben muchisimo dinero y no hay forma de que le paguen y ahora estan permitiendo que sus propiedades sean vendidas y/o ocupadas por una banda de Invasores de Cuello blanco.

En esta foto se observa las maquinas pesadas con las que los desaprensivos penetran a las propiedades privadas para iniciar las invaciones.

Partes de las familias Eusebio, Santana afectadas por los invasores de propiedades privadas.

Los afectados denunciaron que empresas como Cementos PANAM, EL GRUPO Estrellas, La Familia Vicini, El Mayor General del Ejercito de la Republica Dominicana Celin Rubio Terrero importante Oficial muy cercano al Presidente de la Republica Luis Abinader puesto que fue su Primer Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, o sea Jefe de su escolta Presidencial.

La familia de un Señor llamado Pedro Villalon, El Señor Genao Bisono, Grupos de la Familia Vittini propetiarios de la Ferreteria Vittini SRL, quienes ahora con una supuesta coinonia o complicidad del Señor Ramon Candelaria (Corralito) quien es el Sindico del Municipio de Boca Chica el cual le ha prestado un Tractor (Buldozer) y personal de la Seguridad del ayuntamiento Local para que limpien las propiedades permitiendo asi la invasion de las propiedades mencionadas.

Vueven los Militares y Policias a apoyar a esos invasores, Coronel golpea Presidente de Junta de Vecinos

Los denunciantes informaron que supuestamente el ala militar de esas mafias esta compuesta por un Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional que esta de puesto en Boca Chica.

Este es el Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja)un funesto y peligroso personaje que es del ala Militar de esos invasores.

De igual manera otro Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja) quien volvio a aparecer en la escena acompañadp de varios personajes que no se sabe si son Militares y Policias y/o Sicarios.

Mientras tanto el Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional golpeo de manera desconsiderada y abusiva con un culatazo al Señor Carlos Ozuna (Cando) quien es el presidente de la Junta de Vecinos del Sector La Cachaza de Andres Boca Chica.

Las parcelas que en estos momentos estan siendo invadidas por esas supuestas mafias son: Parcelas 308-A, 308-B, 308-C, 309, 479-d-1,582-B, la 264 antigua 3 y 9. afectando a sus verdadereos dueños quienes son: La Sociedad Anonimas de Inversiones Dominicanas cuyos herederos legitimos son La Familia Santana, La Familia Eusebio, la Familia Guerrero, La Familia Frias, La Familia Peynado, La Familia Castllo entre otros.

Los representamtes de las Familias señalaron advirtiendo que no cesaran de defender sus propiedades que en las proximas horas se dirigiran a la Procuraduria general de la Republica, al Mministerio de Defensa y a la Jefatura de la Policia Nacional para que de inmediato procedan a realizar una exhaustiva investigacion.

Ellos Señalan que hacen responsable a cualquiera de estas empresas aqui mencionadas, asi como a cada uno de estos personajes incluyendo al Señor Ramon Candelaria (Corralito), al mismo Señor que en estos momentos estan invadiendo sus propiedades y responsabilizan a cada uno de ellos por la integridad fisica de cualquier miembro de unas de estas familias.

E inclusive, al Periodista que le ha hecho la denuncia al Señor Presidente de la Republica en dos ocasiones en el programa la Semanal con el Presidente de la Republica Luis Abinader en el Palacio Nacional ademas exigen el cese y retiro inmediato de los equipos pesados asi como, que sea retirada tambien la vigilancia tanto policial, Militar y Civil de sus propiedades.

Es pertinente recordar que estas mismas invaciones se intentaron el año pasado y que a raiz de la primera denuncia que se le hizo al Señor Presidente esas mafias rapidamente se retiraron.

Y que en esa ocasion se descubrieron una serie de solapamiento que se estaban haciendo en estas propiedades por lo cual no prospero en ese entonces la invasion, sin embago estos fascinerosos se han reagrupado de nuevo y ahora supuestamente se han aliado con el Sindico Corralito para volver a cometer el delito, para despojarle a estas humildes familias sus propiedades.

Por lo que estas familias estan soiicitando la rapida e urgente intervension del Ministerio Publico, del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de la Policia Nacional para que con su intervencion sean cesado de inmediato los atropellos que estan cometiendo estos Invasores los cuales muchos de ellos van protegidos por militares y policias en la penetracion y posterioir despojo de sus propieades.