Por: Roger Rivero

Los SUV de gran tamaño cumplen la misma función que un minivan: transportar a familias numerosas. Sin embargo, cuando a estas necesidades se les suma llevar bicicletas de montaña a las colinas o remolcar un pesado yate al lago, es cuando aparecen modelos como el Ford Expedition que reseñamos esta semana.

En su quinta generación y completamente renovada en el 2025, la Expedition finalmente tiene un acabado que invita a dejar el asfalto atrás: es la 2026 Ford Expedition Tremor. Este acabado se ubica por encima del Platinum y por debajo del King Ranch en la jerarquía de tamaño completo de Ford, y hereda las tareas todoterreno del Timberline anterior con mucha más seguridad, tomando prestados elementos de la familia Raptor en lugar de simplemente incorporar detalles cosméticos. Sobre las capacidades y prestaciones todoterreno de la Ford Expedition Tremor trataremos más abajo en el segmento “Cómo se maneja”, pero a quienes estén interesados en un SUV familiar grande que pueda llevar a la familia a terrenos desafiantes les aseguro que encontrarán en esta Expedition una de las mejores opciones del mercado.

¿Qué hay de nuevo?

En el 2025, Ford Expedition estrenó su quinta generación y recibió una extensa renovación que trajo consigo un nuevo diseño, un portón trasero dividido, un amplio conjunto de tecnologías y el interior mejorado, por lo que llega al 2026 prácticamente sin cambios e incluso no se esperan grandes modificaciones para el modelo 2027. Como parte de la evolución de la nueva generación, se sustituyó el acabado Timberline por el Tremor, una versión mucho más apta para el todoterreno.

¿Cómo se ve desde afuera?

En realidad, luce impresionante por sus dimensiones y la altura del suelo. Ayudan también a realzar su aspecto duro los neumáticos todoterreno o los detalles en color naranja, que le dan mucha visibilidad. No es una presencia desafiante como la que encontramos en algunos modelos todoterreno de alto rendimiento, pues la Expedition Tremor puede hasta parecer amistosa.

¿Y por dentro?

La Expedition compite con solvencia en su categoría, aspirando a destacar en el segmento de los SUV familiares; un objetivo que, nos atrevemos a decir, logra con éxito, y el interior es un buen componente para probarlo. Me agrada el equilibrio que logran en la 2026 Ford Expedition Tremor entre la durabilidad y el lujo. La calidad de construcción es sólida y la selección de materiales es adecuada para el precio, destacando asientos forrados de cuero de alta calidad que son tanto cómodos como fáciles de mantener. Los ocupantes de la primera fila disfrutan de asientos calefactados y ventilados. Dependiendo de la configuración, puede transportar siete u ocho pasajeros, con asientos de capitán en la segunda fila y la tercera fila lo suficientemente amplia para adultos.

La capacidad de almacenaje puede variar pues hay dos configuraciones. La Expedition Max, que tiene una distancia entre ejes extendida, tiene capacidad para llevar hasta 36 pies cúbicos si se utilizan los asientos de la tercera fila, mientras que en la versión regular se reduce a 21.6 pies cúbicos. Plegando los asientos de la última fila, algo que puede hacerse solo presionando un botón, esta capacidad aumenta a 60.8, suficiente para llevar allí objetos largos o una bicicleta.

Almacenar carga es fácil, pues incorpora un sistema de doble puerta: la parte superior se abre como una compuerta normal, mientras que el cuarto inferior, más pequeño, se baja como la puerta trasera de una camioneta. Es un sistema ingenioso poco visto en otros SUV.

Tecnología y seguridad

Aquí no faltan pantallas grandes, y confieso que me gusta la configuración en el Expedition. Tiene una gran pantalla horizontal de 24,0 pulgadas (61 centímetros) en el tablero, que funciona como un gran clúster de instrumentos digital y como pantalla de infoentretenimiento al mismo tiempo. Una pantalla más pequeña, ubicada más cerca del conductor y del pasajero delantero, permite acceder a la interfaz de infoentretenimiento. El sistema está basado en software de Google e incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, capacidad de actualizaciones por aire y la posibilidad de ver películas y navegar por internet cuando el vehículo está estacionado.

Este es el primer vehículo de Ford que pruebo con un sistema de cámaras de punto ciego, que muestra en el panel de instrumentos la transmisión de video del punto ciego izquierdo o derecho cuando se activa la señal de giro o indicador.

Otra novedad, no siempre incluida en otros modelos, es el sistema de conducción con manos libres BlueCruise de Ford. El sistema es efectivo manteniendo el Expedition bien centrada en el carril, aunque su lógica de cambio de carril autónomo es un poco tímida. Por lo demás, es un gran alivio para minimizar el cansancio durante largos viajes en la autopista.

Un detalle poco convincente lo encontramos en los controles del volante para ajustes del audio o del propio sistema de conducción autónoma. En lugar de botones, encontramos almohadillas táctiles que, para ajustar una configuración, se presionan ligeramente; hay que mirar la pantalla para ver qué ícono está resaltado y luego navegar por ellos sin dejar de mirarla. Más que útil, es un elemento de distracción que desvía la atención del conductor de la carretera.

¿Cómo se conduce y cuánto consume?

Como hemos explicado, las dimensiones del Expedition son vastas; sin embargo, la conducción en carretera es sorprendentemente suave aun con sus grandes neumáticos todoterreno. Ayuda el formidable motor V6 EcoBoost de 3,5 litros en su versión de alto rendimiento con una potencia de 440 caballos y un par motor de 510 lb-ft, este sistema de propulsión ofrece ese empuje sin esfuerzo que hace que conducir un vehículo de este tamaño resulte sorprendentemente agradable. La entrega de potencia es lineal y enérgica, y nunca, durante la prueba, la sentimos carente de dinamismo.

El acabado Tremor cuenta con llantas todoterreno General Grabber de 33 pulgadas, iluminación auxiliar para off-road en la parrilla, estribos inspirados en la Raptor, protección inferior para el tanque de combustible, el eje delantero y la caja de transferencia, dirección y suspensión reajustadas, también recibe un aumento en la altura libre al suelo de 10.6 pulgadas y obtiene características especiales como Trail 1-Pedal, Modo Rock Crawl y Trail Turn Assist, lo que le convierte en un SUV familiar de grandes capacidades cuando el asfalto termina.

También tiene una alta capacidad de remolque, pues acoplado a la caja de cambios automática de 10 velocidades con convertidor de par, es capaz de remolcar hasta 9.300 libras (4.218 kg) gracias al paquete de remolque de alta resistencia que viene de serie en este modelo.

Con todas estas capacidades y un motor potente, no es de extrañar que la versión Tremor del Expedition 2026 tenga un consumo superior al de otros acabados, pues en promedio alcanza 18 millas por galón (13.07 litros por 100 km), algo menos que las 19 mpg que se observan en otros acabados.

Si quiero uno, ¿por cuál me decido?

La Ford Expedition 2026 está disponible en versiones de distancia entre ejes corta y larga, llamadas Max, así como en cuatro niveles de equipamiento: Active, Platinum, Tremor y King Ranch.

Todas vienen con el mismo motor y transmisión, pero las versiones Tremor y Platinum incluyen una versión algo más potente que añade 40 caballos de fuerza, para un total de 440 caballos.

La más económica, Active, comienza en $62,400, sube a $73,950 en el acabado Platinum, a $81,400 en la Expedition Tremor y a $84,060 en la más lujosa, King Ranch.

¿Contra quién compite?

La competencia no es extensa y, con la excepción de la Nissan Armada y la Toyota Sequoia, sus competidores provienen de Estados Unidos, como la Lincoln Navigator, la Jeep Grand Wagoneer, la GMC Yukon, la Chevrolet Tahoe o la Chevrolet Suburban.

¿Y dolores de cabeza?

Posiblemente no muchos, pues este modelo de Ford obtiene calificaciones promedio o incluso superiores en confiabilidad. Los modelos de Ford Expedition de principios de 2026 están sujetos a algunas llamadas a revisión menores correspondientes a la fase inicial de producción, incluido un problema con el módulo integrado de frenos para remolque.

Concluyendo

La experiencia de Ford en el segmento de SUVs es vasta y en la Ford Expedition Tremor de última generación aúnan todo lo que Ford y Lincoln han aprendido de sus camionetas y SUV de última generación y lo aplica a un SUV familiar de tamaño completo, resultado es un vehículo que resulta notablemente más moderno que la Expedition a la que sustituye, y que sin disputa escala a lo más alto entre los competidores de este segmento.

Reseña escrita y revisada por un ser humano. Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y de NWAPA, la Asociación de Periodistas Automovilísticos del Noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana con fines de reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.