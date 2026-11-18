Una jornada de juramentaciones marca el inicio de nuevos períodos de gobierno municipal, condal y escolar, mientras Kissimmee enfrenta una transición extraordinaria en su alcaldía.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, FLORIDA — El martes 17 de noviembre de 2026 marca una jornada significativa para la administración pública del condado de Osceola y la ciudad de Kissimmee, con ceremonias de juramentación programadas para funcionarios municipales, comisionados del condado y miembros de la Junta Escolar.

En total, nueve funcionarios figuran en las convocatorias de tres organismos locales, en una transición que combina la continuidad de representantes reelegidos, la incorporación de nuevas autoridades y una situación excepcional en el gobierno municipal de Kissimmee.

Los acontecimientos adquieren especial importancia porque las decisiones de estos organismos afectan directamente la vivienda, el desarrollo urbano, los impuestos, la infraestructura, la educación y los servicios públicos de una de las regiones de mayor dinamismo de Florida Central.

Kissimmee: Angela Eady asume la alcaldía

Uno de los acontecimientos más relevantes es la ceremonia de juramentación de Angela Eady como alcaldesa-comisionada de Kissimmee, programada para las 5:00 de la tarde en el Ayuntamiento, ubicado en 101 Church Street.

Eady, quien ocupaba la vicealcaldía y la curul número 2 de la Comisión Municipal, asumió las funciones de alcaldesa el 30 de octubre de 2026, conforme a la Sección 25 de la Carta Constitutiva de la ciudad.

La transición ocurrió después de que el gobernador Ron DeSantis suspendiera de sus funciones a la alcaldesa Jackie Espinosa mediante la Orden Ejecutiva 26-226.

La suspensión se produjo tras el arresto de Espinosa el 21 de octubre, como resultado de una investigación del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Es importante precisar que la suspensión administrativa no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad penal.

Según el comunicado oficial de la ciudad, Eady ejercerá la alcaldía hasta que se revoque la suspensión o concluya el período actual de la alcaldía, lo que ocurra primero.

Durante ese tiempo, la administración cotidiana de Kissimmee continúa bajo la dirección del administrador municipal, conforme al sistema de gobierno de comisión y administrador.

Janette Martínez continúa en la curul 4

La ceremonia municipal también incluye la juramentación de Janette Martínez, reelegida como comisionada de la curul número 4.

Martínez obtuvo aproximadamente el 54.5% de los votos en la segunda vuelta electoral del 3 de noviembre, según los resultados preliminares divulgados después de los comicios.

Su continuidad representa la permanencia de una integrante de la Comisión Municipal en un momento en que el organismo enfrenta decisiones relacionadas con la reorganización institucional, la planificación urbana y la supervisión del gobierno local.

La Comisión también tiene pendientes asuntos vinculados con el desarrollo económico, la infraestructura y la regulación municipal.

¿Qué sucederá con la curul número 2?

Uno de los asuntos más importantes para los residentes de Kissimmee es el futuro de la curul número 2, anteriormente ocupada por Angela Eady.

La Carta Constitutiva municipal establece que, mientras Eady desempeñe las funciones de alcaldesa, esa posición permanece temporalmente vacante.

La Comisión Municipal debe considerar el nombramiento de una persona calificada mediante el voto mayoritario de sus integrantes restantes.

Si no se realiza el nombramiento, la Carta contempla una elección especial para cubrir la posición.

La agenda de la reunión ordinaria del 17 de noviembre incluye una discusión sobre el procedimiento que deberá seguirse, pero no significa que el nombramiento ya haya sido realizado.

Este proceso será particularmente importante porque determinará cómo quedará integrada la Comisión durante la transición.

Osceola: Viviana Janer y Mary Downey

La Comisión del Condado de Osceola también programó su ceremonia de juramentación para el martes 17 de noviembre, de 5:30 a 7:00 de la tarde, en el cuarto piso del edificio ubicado en 1 Courthouse Square, Kissimmee.

Entre las funcionarias identificadas para este nuevo período figuran Viviana Janer, del Distrito 2, y la reverenda Mary Downey, del Distrito 4.

Janer continúa su trayectoria como representante del Distrito 2, mientras que Downey se incorpora a la Comisión como nueva representante del Distrito 4.

La Comisión del Condado tiene responsabilidades fundamentales relacionadas con el presupuesto, la infraestructura, las carreteras, el crecimiento urbano, los servicios comunitarios y la administración de recursos públicos.

La incorporación de nuevas autoridades ocurre en un momento en que Osceola continúa enfrentando desafíos asociados con el crecimiento poblacional, la demanda de viviendas asequibles, el tránsito y la necesidad de ampliar los servicios públicos.

Las decisiones de los comisionados también tendrán repercusiones en comunidades como Kissimmee, Poinciana, Celebration y otras áreas del condado.

Cuatro integrantes de la Junta Escolar toman posesión

La educación pública también forma parte de esta jornada institucional.

El Distrito Escolar de Osceola anunció ceremonias de juramentación para cuatro integrantes de su Junta Escolar, programadas entre las 4:30 y las 5:00 de la tarde en las oficinas administrativas ubicadas en 817 Bill Beck Boulevard, Kissimmee.

Los funcionarios incluidos son:

Greg Filak — Distrito 1.

Alyssa Noel — Distrito 3.

Heather Kahoun — Distrito 4.

Paula Bronson — Distrito 5.

La convocatoria comprende integrantes reelegidos y nuevos miembros de la Junta Escolar.

Después de las ceremonias estaba prevista una reunión de reorganización para seleccionar al presidente y vicepresidente del organismo, establecer las fechas de sus reuniones y continuar con la sesión ordinaria.

La Junta Escolar desempeña un papel esencial en la supervisión de las políticas educativas, la aprobación presupuestaria y la administración general del sistema público de enseñanza.

Entre sus desafíos se encuentran el rendimiento académico, la contratación y retención de maestros, el transporte escolar, la seguridad estudiantil y la capacidad de los planteles para responder al crecimiento de la población.

Para miles de familias de Osceola, las decisiones de estos representantes tendrán consecuencias directas sobre la calidad y disponibilidad de la educación pública.

Una transición con importantes decisiones pendientes

Las juramentaciones de noviembre no representan solamente actos ceremoniales.

Constituyen el inicio de una nueva etapa de responsabilidad pública en la que las autoridades deberán responder a las necesidades de una comunidad diversa y en constante transformación.

En Kissimmee, la atención estará concentrada en la continuidad institucional, el futuro de la curul número 2 y las decisiones de una Comisión Municipal que atraviesa circunstancias extraordinarias.

En el condado, los asuntos prioritarios incluyen el desarrollo urbano, la vivienda, el transporte y la distribución de recursos públicos.

En el ámbito educativo, la reorganización de la Junta Escolar marcará el comienzo de una nueva etapa de decisiones para estudiantes, maestros y familias.

La responsabilidad de gobernar

Más allá de los nombres y las ceremonias, la renovación de autoridades recuerda que cada cargo público implica obligaciones concretas ante los ciudadanos.

Los residentes tienen derecho a conocer quiénes los representan, qué decisiones adoptan y cómo se utilizan los recursos de sus comunidades.

El Sol de la Florida continuará dando seguimiento a la reorganización del gobierno municipal de Kissimmee, las decisiones de la Comisión del Condado y las actuaciones de la Junta Escolar.

Porque la democracia local no termina cuando concluyen las elecciones: continúa cada día en las decisiones de quienes reciben la responsabilidad de gobernar.