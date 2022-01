Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona recibe a David Ortiz. Cuarto Dominicano ingresado al Salón de la Fama de Cooperstown. Ex-presidentes se unen a felicitaciones

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D. – El Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, recibió esta tarde en su despacho al ex-jugador de Grandes Ligas, David Ortiz, quien fue electo el martes por la Asociación de Escritores de Béisbol de América para ingresar al Salón de la Fama del de Cooperstown, el honor más importante de la pelota estadounidense.

Ortiz llegó al Palacio Nacional a las 5:35 de la tarde y permaneció allí por más de media hora.

El presidente Abinader recibió al estelar exjugador de Grandes Ligas, junto los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; y de Deportes, Francisco Camacho.

David Ortiz estuvo acompañado de su hermano Eloy, su amigo Santos Caraballo y su asesor de prensa, Ramón Carmona.

La conversación entre el presidente Abinader y David Ortiz fue muy amena, conversando sobre diversos tópicos, además del béisbol.

Ortiz agradeció al Mandario Domincano Luis Rodolfo Abinader que lo recibiera hoy en Palacio, y la llamada que le hiciera el mandatario en el día de ayer para felicitarle.

David: “Me pellizcan y todavía no lo siento”

“Big Papi” fue elegido al Salón de la Fama en su primera aparición en la papeleta con el 77.9% de los votos. Recibió la llamada en compañía de familiares, amigos y el inmortal Pedro Martínez.

Ortiz se convirtió anoche en el cuarto dominicano en ser escogido para Cooperstown. Recibió el 77.9% de los votos

Desde las 12 del día de ayer, la tensión se apoderó en David Ortiz. Una llamada de Jack O’Connell, secretario y tesorero de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA por sus siglas en inglés), hizo que Ortiz se levantara de su asiento lleno de emoción tras recibir la noticia de que había sido elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown. Mientras el grito de David dominaba el ambiente, familiares y amigos aplaudían.

Hay un dominicano más en la inmortalidad de Grandes Ligas, apenas el segundo que lo hace en su primera presentación en la boleta. “Todavía estamos impactados. Recuerdo que la primera llamada se cayó y en la segunda me dice Fernando (Cuza) esas son la gente. Es una noticia que todavía no es fácil de procesar”, sostiene.

Aún, hora después, Ortiz estaba maravillado al ser elegido en primera vuelta.

“No le había prestado la atención a lo difícil que es entrar en la primera vuelta al Salón de la Fama. Es en un grupo élite de grandes caballos que han entrado en la primera vuelta. Me pellizcan y todavía no lo siento, porque es algo extremadamente difícil. Con el simple hecho de recibir esa llamada es un honor para mí”, dijo. El “Big Papi” recibió el 77.9%, equivalente a 307 votos por parte de la BBWAA.

Es el segundo jugador de posición que recibe el alto honor, uniéndose al otrora jardinero Vladimir Guerrero. El ceremonial para la exaltación de David se realizará el domingo 24 de julio de este año. También serán homenajeados los cubanos Minnie Miñoso y Tony Oliva, además de Buck O’Neil, Gil Hodges, Jim Kaat y Bud Fowler, seleccionados por un comité de veteranos.

El primer criollo en ser exaltado fue Juan Marichal (lanzador), en su tercer intento en 1983. Luego, el turno correspondió para el también serpentinero Pedro Martínez (2015) en su primer año, mientras que Vladimir Guerrero fue anunciado en su segunda oportunidad en 2017.

“Es un honor estar al lado de grandes nombres, entre estos con un caballo (señalando Pedro Martínez) que está al lado mío y darle las gracias porque siempre estuvo ahí cuando recibí la llamada al igual que a mi papá y a (Fernando) Cuza. Son gente que siempre han estado ahí en esos momentos difíciles que viví y es por eso que estoy celebrando junto a ellos”, manifestó Ortiz.

Cuba es la nación, fuera de los Estados Unidos, con mayor cantidad de leyendas del béisbol en Cooperstown, con un total de seis, seguida de Puerto Rico, con cinco; República Dominicana, cuatro; Panamá, dos, y Venezuela uno.

Llamada del Presidente Dominicano Luis Abinader

Justo a las 9:31 de la noche cuando David Ortiz hacia uso de la palabra en una rueda de prensa, en un hotel de la Capital, recibió una llamada del presidente de la República, Luis Abinader, quien le felicitó. “El jefe de jefes, cómo está usted primeramente”, fueron las palabras de Ortiz al mandatario. “Gracias por su momento para llamarme. Este es un logro de todos los dominicanos”, agregó. De su lado, Abinader expresó: “Quiero darle las gracias a Dios por el honor que nos da, tanto a mí como a mi familia, así como al pueblo de la República Dominicana”. Fue notoria la presencia de Pedro junto a Ortiz, quien en varias ocasiones le reiteró su agradecimiento al ser clave en que firmara con Boston y luego le ayudó con sabios consejos durante su carrera. También estuvieron presentes, sus hijos, su padre Leo Ortiz y personas de su círculo más cercano.

Felicitaciones

Tras anunciarse su escogencia a Cooperstown, dos inmortales sacaron parte de sus tiempos para su felicitar al bateador designado que pegó 541 jonrones y remolcó 1,768 carreras en las Mayores, de saber que otro dominicano estará junto a ellos en tan importante sitial.

“Estoy contento que un hermano dominicano fuera seleccionado al nicho de los inmortales. Eso me llena de satisfacción. Ver como nuestros peloteros colocan el nombre de República Dominicana en alto. Son cuatro los dominicanos Hall of Fame y seguirán llegando muchos más. El próximo será Adrian Beltré, quien de seguro no va a fallar en entrar”, dijo Juan Marichal en llamada al programa especial de aproximadamente cuatro horas que se transmitió ayer por CDN. Otro en llamar fue Vladimir Guerrero, desde su natal comunidad Don Gregorio de Nizao, provincia Peravia.

“Siempre decía que no quería estar solo como jugador porque había dos lanzadores. Uno era don Juan (Marichal) y Pedro. Gracias a Dios que me acompañará un buen amigo. No jugamos juntos, pero si compartimos bastante”, señaló Vladimir.

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Leones del Escogido, Tigres del Licey, el Ministerio de Deportes (Miderec), el Comité Olímpico Dominicano (COD), así como diversas personalidades se sumaron a las felicitaciones hacia Ortiz, quien debutó en las Grandes Ligas el 2 de septiembre de 1997 en el partido en que los Mellizos perdieron 3-9 ante los Cachorros de Chicago.

Su último partido de su carrera de 20 temporadas en las Mayores se produjo el 2 de octubre de 2016 ante los Azulejos. En ese encuentro se fue en blanco en cuatro turnos, incluido dos ponches. El tres veces campeón de la Serie Mundial con los Medias Rojas ha estado activo tras retirarse. Se ha desempeñado como analista de la cadena Fox Sports durante la postemporada.

Quedaron fuera

Durante la votaciones, dadas a conocer ayer por Rawitch, a través de MLB Network, Barry Bonds (66 votos para un 66%), Roger Clemens (257, equivalente a un 65.2%) y Curt Schilling (231 papeletas para un 58.6%) quedaron por debajo del respaldo requerido (75%), en su décimo y último año en la boleta de la BBWAA.

A este grupo se unió el dominicano Sammy Sosa, quien alcanzó 73 votos para un 18.5%. Otros criollos que no alcanzaron la cifra del 75% fueron Alex Rodríguez con 135 boletos para un 34.3 en su primer año de escogencia, y Manny Ramírez, con un 28.9%, correspondiente a 114 votos en su séptima oportunidad.

Los jugadores que reciben menos del 5% de los votos y que salieron de la papeleta para la próxima elección son Joe Nathan, con 4.3%, Tim Hudson (3.0%), Tim Lincecum (2.3%), Ryan Howard (2.0%); Mark Teixeira (1.5%), Justin Morneau (1.3%); Jonathan Papelbon (1.3%); Prince Fielder (0.5%); A.J. Pierzynski; (0.5%); Carl Crawford (0%) y Jake Peavy (0%), respectivamente.

David llora al recordar a su madre Ángela. Es consolado por su padre Leo Ortiz. A su lado, Fernando Cuza y Pedro Martínez.

Lloró por la ausencia de su madre Ángela Arias

Un momento de mucha emotividad se vivió anoche durante el encuentro con la prensa, organizado por Banreservas, cuando el cronista José Cáceres, del periódico Hoy, le preguntó a David de cómo se sentiría su madre, Ángela Rosa Arias (quien falleciera en mayo de 2005) en ese momento si estuviera con vida a su lado. “Si mami estuviera aquí, estuviera ahí al frente bailandon”, dijo Ortiz, quien pocos segundos después no pudo controlar las lágrimas al recordar.

David Ortiz: “El que critica al bateador designado nunca se ha sentado en un clubhouse”

El nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown se refirió al estigma que existe con la posición que lo hizo famoso, indicando que va mucho más allá que sujetar un bate y tomar turnos

David Ortiz se convirtió en el cuarto dominicano en la historia en alcanzar el Salón de la Fama de Cooperstown, luego de que el 77.9 por ciento (307 votos) de los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés), considerara que el “Big Papi” era merecedor de entrar a la inmortalidad.

Al respecto de esto, “Big Papi” se refirió durante la rueda de prensa posterior al anuncio de su inducción al Salón de la Fama, revelando lo que para él es la realidad de ser un bateador designado de Grandes Ligas.

“Todo el que nunca se ha sentado en un clubhouse cree que el trabajo del bateador designado termina después de que uno coge un turno”, inició diciendo Ortiz al ser cuestionado sobre si entendió que el ser bateador designado pudo haberle restado votos.

“No solamente tienes que prepararte para producir a nivel ofensivo, sino que también tienes que jugar el rol de coach para otros bateadores, en especial los más jóvenes. Recuerdo una vez que me mandaron a buscar para que fuera a la oficina de Francona (Terry) y de una vez me metí en pánico, porque cuando a uno lo llaman a la oficina del mánager, nunca es algo bueno. Cuando me paré en la puerta, Francona me dijo “Tranquilo grandote, no es nada malo. Lo único que te voy a decir es que no puedes meter la pata, hay muchos jóvenes mirándote”, por lo que también uno debe ser líder en el equipo”.

Ortiz procedió a decir que el trabajo directo con los compañeros de equipo, en especial con los más jóvenes es importante cuando uno es bateador designado y que adicionalmente, siempre debía estar preparado para jugar primera base, en especial para los encuentros en estadios de la Liga Nacional.

Finalmente cerró diciendo que la salida de Pedro Martínez del equipo fue inesperada y que lo llevó a tener que ocupar el puesto dejado por el también dominicano, aún sin sentirse listo para ello.

“Yo quería jugar mi carrera completa con el compadre, pero él se me fue”, dijo entre risas junto a Martínez. “En Boston no existe un pelotero más respetado que Pedro Martínez y a su salida, tuve que asumir su rol, todavía sin sentirme listo. No era solo pararme a batear, debí aprender muchas cosas más para lograr la carrera que tuve”.

Leonel felicita al Big Papi tras ser exaltado al Salón de la Fama

El Big Papi se unirá a los ex-lanzadores dominicanos Juan Marichal, en 1982; Pedro Martínez, 2015, así como también al ex-jardinero Vladimir Guerrero, quien ingresó en el 2018.

SANTO DOMINGO, RD – El ex-presidente Leonel Fernández felicitó al ex-toletero de Grandes Ligas David Ortiz, luego de ser publicada la información de que el ex-pelotero será exaltado al nicho de los inmortales en Cooperstown.

Cuando un juego estaba perdido, @Davidortiz tenía la capacidad de tomar el bate, torcer el destino y salir triunfante. Es el cuarto dominicano en alcanzar la inmortalidad en el Salón de la Fama, lo cual nos llena de orgullo. Próxima parada del Big Papi: Cooperstown. ¡Felicidades!7:36 p. m. · 25 ene. 2022·Twitter for iPhone

“Cuando un juego estaba perdido, David Ortiz tenía la capacidad de tomar el bate, torcer el destino y salir triunfante. Es el cuarto dominicano en alcanzar la inmortalidad en el Salón de la Fama”, escribió Leonel Fernández en Twitter.

El Big Papi se unirá a los ex-lanzadores dominicanos Juan Marichal, en 1982; Pedro Martínez, 2015, así como también al ex-jardinero Vladimir Guerrero, quien ingresó en el 2018.

Danilo Medina felicita a David Ortiz: “La sacó del parque en el primer turno al bate”

Santo Domingo.-El ex-presidente Danilo Medina felicitó al pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz por su exaltación al salón de la fama anunciado la noche de este martes.

“Nuestras sinceras felicitaciones al amigo David Ortiz, Big Papi, por su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown. ¡La sacó del parque en el primer turno al bate! Nos llena de orgullo contar ya con cuatro nombres dominicanos en lo más alto del baseball mundial”, escribió Medina.

El Big Papi se convirtió en el cuarto dominicano que logra entrar al Templo de los Inmortales del béisbol con un 77.9% de los votos necesarios. Además es el primer bateador designado a tiempo completo que ingresa en su primera vez en la boleta.

Hipólito Mejía felicita a David Ortiz y lo considera orgullo para dominicanos

El expresidente Hipólito Mejía considera que los éxitos cosechados por David Ortiz durante su carrera de 20 años en el béisbol de grandes ligas constituyen motivo de orgullo para todos los dominicanos.En un mensaje de felicitación renombrado beisbolista dominicano, exmandatario afirma:“Por tanto, hoy, cuando la ciudad de Boston ha nombrado una de sus calles como “David Ortiz Drive” y su equipo, los Medias Rojas de Boston, le honran retirando su número “34”, constituye un día emblemático para el deporte dominicano y motivo de gran regocijo para toda la fanaticada quisqueyana.”Mejía resalta: “Los éxitos del “Big Papi” en el deporte del bate, el guante y la pelota, con 14 campañas en Boston y más de 500 jonrones, contribuyendo a ganar tres series mundiales, representan un hito y un ejemplo que debe animar a nuestros jóvenes para que continúen encauzando su talento y su destreza en el béisbol, y, como el “Big Papi”, se conviertan en ciudadanos ejemplares que pongan en alto a su patria, nuestra República Dominicana”.

