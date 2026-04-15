Presidente Abinader: La prioridad del Gobierno es salvar vidas, proteger propiedades y preservar las infraestructuras. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona aseguró este lunes que la prioridad del Gobierno en estos momentos es salvar vidas, proteger las propiedades y preservar las infraestructuras, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no acercarse a zonas de riesgo, garantizando que el Estado brindará asistencia a toda la población dominicana.

Durante una reunión celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional, el jefe de Estado, en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña, informó que el Gobierno se mantiene en sesión permanente junto con las principales instituciones de respuesta para enfrentar los efectos de las lluvias que han afectado al país durante más de 40 días.

Asimismo, el mandatario informó que se conformaron comisiones especiales para dar seguimiento a la situación, coordinar acciones de respuesta y garantizar una atención oportuna a la población afectada en las zonas bajo riesgo. En ese sentido, dijo que ya se trabaja para corregir los daños provocados por las lluvias en Puerto Plata y otras demarcaciones, mientras la Dirección de Asistencia Social, los Comedores Económicos y otras instituciones distribuyen alimentos crudos y cocidos, así como enseres a las familias afectadas.

El gobernante adelantó que el Gobierno evalúa el traslado de viviendas ubicadas en zonas vulnerables y la reposición de equipos y electrodomésticos dañados, especialmente a hogares de escasos recursos.

El presidente Abinader reiteró su llamado a la ciudadanía a continuar sus labores cotidianas, pero con prudencia y atención a cualquier señal de riesgo, mientras las instituciones de emergencia mantienen vigilancia constante en todo el territorio nacional.

Lluvias continuarán durante toda la semana

Durante la reunión de seguimiento con organismos de emergencia, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que las precipitaciones continuarán durante toda la semana, debido a la incidencia de un sistema frontal estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada profunda que genera abundante humedad e inestabilidad atmosférica.

La funcionaria explicó que para este lunes se esperan lluvias de mayor intensidad en provincias del norte, noreste y este, entre ellas Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia. Indicó además que, martes y miércoles las lluvias podrían disminuir ligeramente, aunque seguirán presentes, mientras que para el jueves otra vaguada volverá a incidir sobre el país y el fin de semana se prevé una nueva intensificación.

“Tenemos los suelos saturados y prácticamente 45 días de lluvias continuas en algunas regiones”, alertó Ceballos, al insistir en el alto riesgo de inundaciones repentinas.

COE mantiene alerta en 28 provincias

De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, ratificó el nivel de alerta amarilla para las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Montecristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná. En tanto, que se mantienen en alerta verde las provincias de San Juan y Dajabón.

Méndez exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, ni en vehículos ni a pie, al tiempo que pidió evitar imprudencias que puedan poner vidas en peligro. Recordó que varios de los incidentes registrados han estado vinculados a personas que intentan atravesar corrientes o bañarse en zonas riesgosas.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Trabajo, Eddy Olivares; de Interior y Policía, Faride Raful; de Salud Pública, Víctor Atallah; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó.

También, los directores de la Policía Nacional, mayor general Modesto Cruz Cruz; de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez; del Sistema 9-1-1, coronel Randolf Rijo Gómez; de la Defensa Civil, Juan Salas; de Dasac, Edgar Féliz; de Supérate, Mayra Jiménez; de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; de Proppep, Robert Polanco; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

De igual forma, los directores del Inapa, Wellington Arnaud; del Indrhi, Olmedo Caba; de la Caasd, Felipe Suberví; de CPADB, Rolfi Rojas; de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; de EMT, Jhael Isa; de la OMSA, Onéximo González; de Conagep, Digna Reynoso, y de la CPADP, Ángel De La Cruz.

Además de los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza; de CUED, Celso Marranzini; los administradores del Banco Agrícola, Fernando Durán, y de Egehid, Rafael Salazar; de ETED, Alfonso Rodríguez Tejada; de Edeeste, Emilio Contreras, y los alcaldes de Distrito Nacional, Carolina Mejía; de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Norte; Betty Gerónimo; de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y de Los Alcarrizos, Junior Santos.

Presidente Abinader supervisa zonas vulnerables por lluvias y ordena solución definitiva a laguna en Los Platanitos

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader continuó este martes sus recorridos de supervisión en las comunidades afectadas por las intensas precipitaciones de las últimas semanas. En esta ocasión acudió al barrio Los Platanitos, próximo a la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional, donde viven más de 200 familias y dedicó tiempo para escuchar personalmente a sus residentes, en atención a coordinar, junto con la alcaldesa Carolina Mejía, una intervención del Gobierno oportuna y definitiva.

Al ser esta una de las zonas más vulnerables y afectadas por la gran acumulación de agua, el mandatario instruyó a la alcaldesa del Distrito Nacional para trabajar en una solución definitiva a la formación de la laguna que por más de 40 años ha afectado al sector tras la ocurrencia de intensos fenómenos meteorológicos.

“Yo creo que estas son soluciones que hay que hacer para evitar alguna tragedia, pero entre la alcaldesa y yo vamos a buscar una solución definitiva. Nosotros hemos solucionado algunas situaciones como estas y lo seguiremos solucionando”, recalcó el presidente Abinader.

Este tipo de iniciativas permiten a las autoridades desplegar asistencia inmediata en favor de las familias dominicanas, llevando seguridad y bienestar colectivo.

“El Gobierno cuenta con los recursos necesarios para corregir estas situaciones y devolver estas comunidades a la normalidad“, reiteró el presidente Abinader mientras supervisaba personalmente el barrio Los Platanitos.

De igual forma, el jefe de Estado aseguró que, ante las lluvias pronosticadas para el transcurso de esta semana, el Gobierno continuará tomando todas las medidas necesarias y reiteró el llamado a la población a ser precavidos y tomar conciencia de que estos hechos pueden ocurrir con mayor frecuencia como consecuencia del calentamiento global.

Rápida respuesta y nuevos filtrantes en Los Platanitos

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía, en unión a su equipo de trabajo, explicó al jefe de Estado y a los comunitarios que se trabaja arduamente en la limpieza de los filtrantes existentes y se construirán dos nuevos filtrantes en una primera etapa, ampliando aún mas esta cantidad en etapas posteriores.

Los habitantes de esta demarcación recibieron con alegría la rápida respuesta de la Alcaldía del Distrito Nacional para drenar toda el agua acumulada, que en el área próxima a la laguna alcanzó casi hasta el segundo nivel de algunas edificaciones, afectando los enseres de las viviendas y negocios ubicados en el primer nivel.

“En unos 40 años residiendo aquí, es la segunda vez que ocurre una situación como esta, y estamos agradecidos con el Gobierno por venir y ayudarnos tan rápido”, expresaron los comunitarios.

Ayuda brindada

Respecto a la asistencia social, el presidente Abinader explicó que, aunque ya se están distribuyendo raciones alimenticias en todo el territorio nacional, la entrega de enseres y electrodomésticos iniciará cuando cesen las lluvias para evitar daños en los nuevos artículos.

En la jornada del lunes, el presidente Abinader se trasladó también al sector Nuevo Amanecer en Los Alcarrizos y para este sábado espera poder acudir a Montellano e Imbert, provincia Puerto Plata, donde ya hay equipos de trabajo liderados por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Asimismo, se brinda asistencia en Espaillat, Hato Mayor y El Seibo.

En el recorrido de este martes en Los Platanitos, acompañaron al presidente Abinader el diputado Vicente Sánchez y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

Presidente Luis Abinader se reúne con la directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD)

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió a una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el doctor Luis Alberto Peña Núñez, con quien conversó sobre diversos temas orientados a continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina en el país.

El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, donde el jefe del Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Durante la reunión, el mandatario se mostró receptivo ante los planteamientos de los representantes del gremio médico y reiteró su disposición de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de los médicos, así como sus condiciones laborales.

Asimismo, resaltó las buenas relaciones que ha mantenido con el referido colegio profesional, al tiempo que expresó su interés en continuar ampliando esos vínculos, que en definitiva redundan en beneficio de la sociedad dominicana.

Seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio

De su lado, el doctor Peña Núñez agradeció al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro Andrés Bautista por la receptividad mostrada, destacando el interés común de seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio.

La comisión del Colegio Médico Dominicano también estuvo integrada por los doctores Miosotte Lazala Monegro, secretaria general; Máximo Bello Pérez, secretario de Finanzas; José Domínguez, presidente regional Norte; Gilberto Tejada Jiménez, encargado de Relaciones Públicas; Felicia Núñez, responsable de Publicaciones, y Mercedes Rodríguez, representante del área de Jubilados y Pensionados.

Primera Dama y presidente de la SCJ dialogan con jóvenes sobre la justicia

Santo Domingo.- En un ambiente cercano y de familiaridad, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, conversaron con un grupo de niños, niñas y adolescentes sobre el futuro de la justicia en República Dominicana.

El conversatorio “Nuestro Futuro con Justicia” fue abordado en el segundo día de la Conferencia del Poder Judicial, en el cual, a través de dinámicas de juego, Arbaje y el magistrado Molina hablaron sobre la justicia, los derechos fundamentales, la protección de derechos, el rol del juez, del órgano acusador y otros actores, así como del proyecto de ley de crianza positiva.

De manera muy emotiva, la primera dama Raquel Arbaje expresó que los niños, niñas y adolescentes son el presente y futuro del país y que sus voces son importantes.

“Seguiremos trabajando, y estamos trabajando para educar a los papás y a las familias. Estamos en el proceso de modificar la Ley 136-03, pero también hay un proyecto de ley de crianza positiva. Tenemos tanto por hacer y seguiremos haciendo”, expresó la primera dama, al enfatizar su compromiso con la niñez de República Dominicana.

De su lado, el juez presidente de la SCJ, Henry Molina, interactuó de manera muy animada con los jóvenes, a quienes respondió en un lenguaje claro algunas de sus inquietudes.

“Estamos trabajando para dejarles la justicia que ustedes merecen, una justicia mejor en la que ustedes puedan vivir hoy, pero todavía no la tenemos”, indicó el magistrado Molina, al interactuar con uno de los jóvenes, a quien le habló del rol de juzgador de los jueces.

En el encuentro, Esther Hierro, socia y directora de Marinva, entidad especializada en el uso del juego como metodología para la transformación, realizó distintas dinámicas para que los adolescentes se expresaran sobre situaciones y la forma en cómo deberían reaccionar.

En el juego, los menores expresaron sus respuestas a situaciones de vulnerabilidad que se les pueden presentar; algunos de ellos manifestaron que en esos casos es necesario buscar la ayuda de un adulto o autoridad competente.

El conversatorio “Nuestro Futuro con Justicia” se desarrolla en el marco del Espacio de Gobernanza del Plan Justicia del Futuro 2034, iniciativa estratégica del Poder Judicial orientada a construir una justicia más accesible, humana y centrada en las personas. En el mismo estuvieron presentes jueces, juezas, invitados internacionales y representantes de entidades que trabajan con la niñez y la adolescencia.

La Conferencia del Poder Judicial 2026 se desarrolló del 9 al 11 de abril, en la Ciudad Judicial.

Vicepresidenta Raquel Peña visita comunidades de Bahoruco afectadas por lluvias y escucha necesidades de la población

Bahoruco.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, visitó este martes las comunidades de El Estero y Jaragua, en la provincia Bahoruco, donde evaluó los daños ocasionados por las recientes lluvias que provocaron la crecida del río El Manguito y sostuvo encuentros con comunitarios para escuchar sus principales necesidades.

La vicemandataria realizó el recorrido por disposición del presidente Luis Abinader, como parte del seguimiento a la situación que afecta a estas localidades.

A su llegada, fue recibida por representantes de juntas de vecinos, agricultores y residentes, en el Centro Tecnológico Comunitario de El Estero, donde se socializaron las afectaciones y se discutieron acciones para mitigar el impacto de futuras lluvias.

Durante el recorrido, Peña constató de primera mano los daños en viviendas, caminos vecinales y áreas productivas, así como la situación de las familias afectadas por el desbordamiento del afluente.

Como respuesta inmediata, el Gobierno dispuso, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), la entrega de 800 raciones alimenticias para las familias impactadas.

Asimismo, se anunció la realización de un levantamiento técnico para determinar las pérdidas registradas, con el objetivo de gestionar la entrega de enseres del hogar y la reparación de techos en las viviendas afectadas.

“Nuestra visita representa un compromiso de seguimiento con esta comunidad. Por disposición del presidente Luis Abinader vamos a acompañarlos hasta que cada familia recupere su estabilidad”, expresó Peña.

La vicepresidenta estuvo acompañada por autoridades locales, con quienes coordinó las acciones necesarias para dar continuidad a la asistencia y recuperación de la zona.

Las autoridades informaron que se mantendrá el monitoreo permanente de la situación, en coordinación con las comunidades, ante posibles nuevos eventos de lluvias.

A la vicemandataria le acompañaron durante el recorrido la gobernadora de la provincia Bahoruco, María Esther Díaz; el senador Andrés Guillermo Lama; la diputada Olfanny Méndez; el alcalde del municipio Neiba, Yadel Suberví; además el alcalde de Jaragua, Iván Arístides Medina y otras autoridades.

Ministro Collado recibe visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos; refuerzan cooperación turística

Santo Domingo.- El ministro de Turismo, David Collado, recibió la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, con quien abordó el fortalecimiento de las históricas relaciones bilaterales y su impacto en el desarrollo sostenible del turismo en la República Dominicana.

El ministro calificó de “extraordinariamente armoniosa” la reunión, que se llevó a cabo en su despacho; allí se reafirmaron los sólidos lazos de cooperación entre los Estados Unidos y República Dominicana.

A su llegada al Ministerio de Turismo, la embajadora Campos fue recibida por Collado con una muestra representativa de la riqueza cultural del país, que incluyó presentaciones de bailarines y músicos tradicionales dominicanos, así como una exposición de artesanías elaboradas por representantes de diversas regiones, destacando la diversidad cultural y el talento local.

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el desempeño del sector turístico en República Dominicana, resaltando su crecimiento sostenido y la relevancia de los Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia el país.

La embajadora estuvo acompañada por el cónsul general de los Estados Unidos, William Swaney, y el consejero político y económico, Ali Nadir.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambas naciones de seguir impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El ministro Collado agradeció la visita de la embajadora Campos, quien a su vez destacó el liderazgo alcanzado por República Dominicana en el área turística.

Gobierno dominicano despliega respuesta inmediata ante lluvias en la región Este

El Seibo / Hato Mayor.– El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa y en cumplimiento de las instrucciones del presidente Luis Abinader, desplegó acciones inmediatas de supervisión y respuesta en las provincias de El Seibo y Hato Mayor, tras las intensas lluvias que han impactado la región Este del país.

El recorrido fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien, junto con autoridades civiles y organismos de emergencia, constató en el terreno los efectos provocados por el desbordamiento de ríos y cañadas, así como las inundaciones que han afectado vías de comunicación y comunidades vulnerables.

Durante la jornada, las autoridades verificaron daños significativos en infraestructuras clave, incluyendo el puente sobre el río El Seibo, el puente de La Piedra en la sección La Isabelita y el puente en Dos Bocas de Arroyo Grande, situaciones que han generado incomunicación en diversas localidades.

Como parte de la respuesta inmediata del Gobierno, se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas la asignación urgente de equipos pesados para labores de dragado y limpieza, mientras que, a través de la asistencia social de la Presidencia, se dispuso el envío de miles de raciones alimenticias y colchones para las familias afectadas.

Asimismo, se fortaleció la capacidad operativa de los organismos de respuesta, incluyendo el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil Dominicana, garantizando una intervención articulada y oportuna en beneficio de la población.

Estas acciones reflejan el firme compromiso del Gobierno dominicano con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Las autoridades informaron que se mantendrá un monitoreo constante de la situación, al tiempo que se evaluarán soluciones estructurales a mediano plazo para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras afectadas y reducir riesgos ante futuros eventos climáticos.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de la población, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado y la garantía de condiciones seguras para el desarrollo de las comunidades.