Ejército recupera 18 reses sustraídas en Loma de Cabrera, Dajabón, atrapa ilegales en la Frontera

Boston, Massachussets, USA

Loma de Cabrera, Dajabón, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) recuperaron dieciocho (18) reses que habían sido sustraídas, durante un operativo realizado en Loma de Cabrera, provincia fronteriza de Dajabón.

De acuerdo con el informe, el ganado fue localizado en las inmediaciones del puente del Masacre, en dirección a la sección El Corozo. Al notar la presencia militar, dos personas emprendieron la huida, logrando escapar del lugar.

La acción se llevó a cabo cuando una patrulla militar realizaba labores de interdicción y prevención de delitos en su área de responsabilidad.

Las reses, de diferentes tamaños y colores, fueron recuperadas y trasladadas de inmediato hacia el municipio de Loma de Cabrera, donde se confirmó que son propiedad del señor Willy Peguero, residente en la zona.

El Ejército de República Dominicana continuará realizando operativos de vigilancia y prevención, contribuyendo a la seguridad y protección de los bienes de los ciudadanos en la zona fronteriza.

Ejército detiene a 28 haitianos indocumentados detectados con drones en Dajabón

Dajabón, R.D. – Durante una intervención realizada por el Ejército de República Dominicana (ERD) con el apoyo de unidades de drones y de una patrulla terrestre, fueron detenidos veintiocho (28) nacionales haitianos indocumentados en una operación realizada en la provincia fronteriza de Dajabón.

Los miembros del 10mo. Batallón de Infantería interceptaron a los extranjeros indocumentados en la zona conocida como la finca de Nene Checo; durante una primera intervención, fueron detenidos diecinueve (19) nacionales haitianos, compuesto por dieciocho (18) hombres y una (1) mujer.

Posteriormente, fue interceptado un segundo grupo donde fueron detenidos nueve (9) extranjeros, entre ellos seis (6) hombres, dos (2) mujeres y un (1) menor de edad.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), para los procesos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo las labores de vigilancia y control en la zona fronteriza, en cumplimiento de las leyes y en protección del territorio nacional.

Patrulla del Ejército detiene a 19 haitianos indocumentados durante operativo en Loma de Cabrera

Loma de Cabrera, Dajabón, R.D. –Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

Las patrulla militar realizaba operaciones de reconocimiento, vigilancia y control en la sección El Corozo, específicamente en el callejón de Los Bonifacio, cuando interceptó a los extranjeros indocumentados entre ellos dieciocho (18) hombres y una (1) mujer, quienes transitaban de manera irregular en territorio dominicano.

Los detenidos fueron puestos bajo custodia militar y serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM), para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantendrá las operaciones de seguridad en la zona fronteriza, en cumplimiento con lo dispuesto por la Comandancia General de la institución.