Periodista someterá Teniente Coronel De Policía por violar sus derechos de Propiedad

Santo Domingo, R. D.-Sera sometido a la acción de la Justicia Ordinaria el Teniente Coronel de la Policía Nacional De León quien ocupa la Subdirección de Boca Chica por este Oficial Superior de la Policía ir con Policías armados a violar sus derechos de propiedad que este redactor le compro a la Familia Santana en un lugar ubicado en los Tanquecitos, Boca Chica Santo Domingo Este.

El Comunicador se ha estado quejando de la mala actitud del Oficial Superior quien de una manera extraña le ha estado sirviendo a una poderosa mafia la cual le han querido arrebatar una propiedad que heredan la Familia Santana pero con sus títulos de propiedad los cuales son desconocidos por estos Invasores de Cuello Blanco los cuales hasta han falsificado y remontado otros terrenos en esta propiedad de esta distinguida Familia.

En un principio estos personajes fueron con una resolución que ciertamente le emitió el Magistrado Gedeon Platón Bautista Liriano Abogado del Estado para que ellos midieran una supuesta propiedad que tenian alli, pero estos individuos en vez de hacer lo que le aprobó el respetado Funcionario Judicial lo que hicieron fue que se aparecieron a la propiedad secuestrandola y destruyendo todo lo que encontraban a su paso con un reguero de personas todos armados que se identificaban como oficiales superiores de todas las Ramas Militares y policiales.

Y la Magistrada Miriam Germán quien no se anda jugando ni portándose al juego de estos personajes, dispuso una investigación en la ordenaba a la Jefatura de la Policía Nacional una inmediata investigación, enviando el Jefe de la Policía Nacional un equipo de su personal de inteligencia y donde fueron sorprendido, los personajes los cuales al momento de llegar este equipo emprendieron la huida por el bosque dejando abandonado tres motores, dos de los cuales no tenían ni placa, ni documentos.

Vehículos que fueron incautados y llevados al cuartel de Boca Chica, después se aparecieron los nombrados Teniente Coronel (R) FARD Ramon Andres de Leon, un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino, y un Agente de la (DNCD) llamado Carmito Corcino Alcantara, mas de siete del resto de esos personajes emprendieron la huida por el bosque, es decir que con esa acción dispuesta por el Jefe de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Then fueron retirados por esos personajes.

Sin embargo ahora el que va a cometer violaciones infraganti es el Teniente Coronel De León que usando su personal fue a mi solar debidamente comprado según consta en acto de venta del inmueble de fecha 3 del mes de abril del año 2023 debidamente notarizado y registrado y amparado en el certificado de titulo identificado con la matricula numero: 0100212518. libro 343. Folio 199 del Distrito Nacional.

Posteriormente una fuente que no quiso revelar su nombre afirma haber visto al Teniente Coronel De León recibir dinero de estos personeros en un Cuartel que posee allí el Ministerio de Defensa a través de COOPINFA y que lo comanda el Capitán García de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y cuyo cuartel era Centro de operaciones de esos individuos puesto que allí guardaban los motores sin placas, comían y se reunían esos personajes que fueron sacados por ese equipo de inteligencia de la Policía Nacional.

Es pertinente decirles que ese Capitán García de la FARD es el segundo Oficial activo de esa respetable Institución que se presume ha estado en complicidad con esa mafia ya que el le confeso a este redactor que el recibía allí a otro oficial SUperior activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el cual también es un Coronel que coincidencialmente es de apellido de Leon y a quien le apodan la Esponja que por cierto tiene un fuerte y oscuro historial militar. Este oficial quien también esta sometido a la justicia ordinaria por haberle manipulado un arma al Arquitecto Wilmer Cabreja en esos terrenos propiedad de la Familia Castillo.

Magistrada Miriam Germán Brito Procuradora General de la República Dominicana.

El Coronel De León subdirector del Cuartel de Boca Chica sera sometido a la acción de la justicia por haber ido en compañía de los Policías bajo su mando y haber sacado unos postes de hierros (105) en total, y haber picado unos frutos menores que estaban sembrados allí, como guandules, matas de plátanos, matas de Guineo y matas de rulos a los cuales no conforme con haberlas picado cno machete con sarna y a mi juicio de manera criminal a la misma se le fue echado herbicida.

De igual manera vuelvo hacer un urgente llamado ya al mismo jefe de la Policía para que por piedad reciba sin más dilación a la familia Santana y a la Familia Castillo con sus abogados, su Agrimensor y al Arquitecto WIlmer Cabreja debido a que esas mafias se resisten a respetarle los derechos a los reales y verdaderos dueños de la propiedad mencionada.

De mi parte ratifico que sera llevado de manera irrevocable al Teniente Coronel de León por los abusos cometidos en contra de este redactor que ya no esta dispuesto a tolerarle un abuso mas en franca violación a mis derechos constitucionales establecido en la constitución de la república ha pesar de que el magistrado Fiscal con siento en Boca chica le ordeno a el personalmente en mi presencia y de otras personalidades mas que no fueran a ese solar a molestar no tocar nada de allí hasta que esa situación no la resolviera un Magistrado Juez de los Tribunales de la Republica, asunto que este oficial ha desoído atento a el.

De igual manera por este medio le informo al Honorable Colegio Dominicano de Periodista (CDP) en la persona de su presidente el Colega Aurelio Henríquez y al También Colega Dr. José Beato Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que serán responsable de mi vida al Coronel De León (La Esponja), El Capitan García (FARD) y el Teniente Coronel P.N. De León por este ir a estar vandalizando mi solar de mi propiedad que lealmente yo adquiri a sus legítimos dueños y que a partir de este momento no le sera permitido a nadie ir a violar mis derechos constitucionales.

